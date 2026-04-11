Tigres vs Chivas en vivo: Aguirre marca un golazo y ya se empata el partido

El Rebaño busca mantenerse en la cima del Clausura 2026, mientras que los felinos buscan salir de su mala racha

Tigres vs Chivas en vivo online la Liga MX | Claro Sports

Liga MX: alineaciones del Tigres vs Chivas para la jornada 14, al momento

Tigres: Nahuel Guzmán, Jesús Angulo, Joaquim Pereira, Rafael Guerrero, César Araújo, Fernando Gorriarán, Juan Brunetta, Jesús Garza, Ángel Correa, Rodrigo Aguirre, Jonathan Herrera

Nahuel Guzmán, Jesús Angulo, Joaquim Pereira, Rafael Guerrero, César Araújo, Fernando Gorriarán, Juan Brunetta, Jesús Garza, Ángel Correa, Rodrigo Aguirre, Jonathan Herrera Chivas: José Rangel, José Castillo, Bryan González, Diego Campillo, Miguel Gómez, Luis Romo, Efraín Álvarez, Daniel Aguirre, Fernando González, Roberto Alvarado, Armando González

Pronósticos y momios: ¿Quién es favorito para ganar el partido del Clausura 2026?

En la previa de este encuentro, los momios reflejan un duelo muy parejo entre dos equipos de peso. Tigres parte con ligera ventaja al cotizarse en +154, respaldado por su fortaleza en casa y la experiencia de su plantel en este tipo de escenarios. El empate paga +240, lo que anticipa un partido cerrado y disputado en cada zona del campo, mientras que la victoria de Chivas se ubica en +170, una cifra que demuestra que el Rebaño tiene argumentos para competir y buscar el resultado.

¿Dónde ver en vivo el Tigres vs Chivas? Canales de TV y transmisión streaming

El duelo entre Tigres y Chivas se podrá seguir por la señal de Azteca deportes en el Canal 7 en México, además de tener la opción en FOX One. Puedes seguir todos los detalles en el minuto a minuto de Claro Sports. En Estados Unidos será por Telemundo y Fox Deportes

Antecedentes del Tigres vs Chivas y últimos resultados en la Liga MX

En la historia reciente de la rivalidad, los duelos entre Chivas y Tigres se han quedado en empate. El torneo pasado fue un empate sin goles en Guadalajara, mientras que en el Clausura 2025 se dividieron puntos a un gol. Pero las únicas victorias de este partido antes de la serie de empates han sido para Tigres, quienes tienen el dominio de la rivalidad.

Guadalajara 0-0 Tigres | Apertura 2025

Guadalajara 1-1 Tigres | Clausura 2025

Tigres 1-1 Guadalajara | Apertura 2024

Tigres 1-0 Guadalajara | Clausura 2024

Guadalajara 0-4 Tigres | Apertura 2023

Clausura 2026: horario del partido Tigres vs Chivas hoy 11 de abril de 2026

El partido entre Tigres y Chivas dará inicio a las 17:00 horas tiempo de la Ciudad de México en el Estadio Universitario. En Estados Unidos será a las 19:00 horas, tiempo del Este y 16:00 horas del Pacífico.

Tigres vs Chivas en vivo

¡Bienvenidos y bienvenidas al minuto a minuto de la Liga MX! El Estadio Universitario será el escenario de un auténtico partidazo este fin de semana, cuando Tigres UANL reciba a Chivas en duelo correspondiente a la jornada 14 del Clausura 2026, con puntos clave en juego rumbo a la Liguilla.

El conjunto felino buscará hacerse fuerte en casa para reencontrarse con la victoria en el torneo local, luego de una racha irregular que lo ha frenado en la tabla, pese a su buen momento a nivel internacional. Enfrente tendrá a un Guadalajara que vive un presente completamente distinto, con una racha positiva que lo mantiene en lo más alto y con la confianza a tope tras rescatar puntos en momentos clave.

Con objetivos distintos pero la misma urgencia de sumar, el duelo promete intensidad, ritmo y emociones desde el arranque. Tigres quiere meterse de lleno a la pelea, mientras que Chivas intentará reafirmar su liderato en una de las pruebas más exigentes del campeonato. Sigue aquí en Claro Sports el minuto a minuto de este gran encuentro.

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