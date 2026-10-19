Pachuca vs Cruz Azul en vivo la Liga MX: horario, alineaciones y dónde ver el partido del Apertura 2026; jornada 13

Los Tuzos reciben la visita de la Máquina este miércoles 21 de octubre en la cancha del Estadio Hidalgo como parte de la fecha doble de la Liga MX

Pachuca vs Cruz Azul, horario y dónde ver el partido de jornada 13 | Claro Sports

Pachuca y Cruz Azul se enfrentarán este miércoles 21 de octubre en el Estadio Hidalgo, en un partido correspondiente a la jornada 13 del Apertura 2026 de la Liga MX. El encuentro forma parte de la fecha doble del campeonato mexicano, en una etapa en la que ambos equipos buscan sumar puntos para mejorar su posición en la tabla general, a cinco jornadas del cierre de la fase regular.

La Máquina llega al compromiso en el quinto lugar de la clasificación con 20 puntos, después de conseguir una victoria de 5-0 sobre FC Juárez en la jornada anterior. Por su parte, los Tuzos ocupan la posición 14 con 13 unidades, tras caer 2-1 frente a Monterrey. La diferencia de siete puntos entre ambos clubes marca el panorama previo al enfrentamiento.

Cruz Azul buscará su tercera victoria consecutiva como visitante ante Pachuca, después de imponerse en sus dos últimas visitas al Estadio Hidalgo. Sin embargo, el conjunto hidalguense ganó el enfrentamiento más reciente entre ambos equipos, con marcador de 2-1 en el Clausura 2026. El horario, las opciones de transmisión, las alineaciones probables y los antecedentes son algunos de los datos que debes conocer antes del partido.

Fecha, horario y dónde ver el Pachuca vs Cruz Azul del Apertura 2026 de la Liga MX

El duelo entre Pachuca y Cruz Azul se disputará este miércoles 21 de octubre de 2026, a las 21:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Hidalgo. El enfrentamiento corresponde a la jornada 13 y será uno de los cinco encuentros programados para ese día.

La transmisión en vivo para México estará disponible a través de FOX One, plataforma que contará con los derechos de este compromiso. De la misma manera, en Claro Sports les llevaremos nuestro tradicional minuto a minuto y toda la cobertura.

Partido: Pachuca vs Cruz Azul

Fecha: miércoles 21 de octubre de 2026

Horario: 21:00 horas (CDMX)

Estadio: Hidalgo, Pachuca

Transmisión en México: FOX One

Competencia: Liga MX, Apertura 2026, jornada 13

Alineaciones probables del Pachuca vs Cruz Azul para la jornada 13 de la Liga MX 2026

El Pachuca, dirigido por Benjamín Mora, tendrá la baja del defensa Sergio Barreto, quien deberá cumplir un partido de suspensión por acumulación de tarjetas amarillas. En cambio, Francisco Venegas estará disponible después de cumplir su sanción.

Por su parte, Cruz Azul, bajo la dirección técnica de Joel Huiqui, llega después de marcar cinco goles ante FC Juárez, con anotaciones de Andrés Montaño, Carlos Rodríguez, Omar Campos, Agustín Palavecino y Rogelio González.

Pachuca: Carlos Moreno; Mauricio Isaís, Eduardo Bauermann, Carlos Sánchez, Francisco Venegas; Oussama Idrissi, Alan Bautista, Christian Rivera, Nicolás Vallejo; Rodolfo Pizarro y Salomón Rondón.

Cruz Azul: Andrés Gudiño; Alan Mozo, Amaury García, Willer Ditta, Gonzalo Piovi, Omar Campos; Agustín Palavecino, Erik Lira, Carlos Rodríguez, Andrés Montaño y Nicolás Ibáñez.

Antecedentes y últimos resultados del Pachuca vs Cruz Azul en la Liga MX

Cruz Azul tiene ventaja en los últimos cinco enfrentamientos ante Pachuca, con tres victorias y dos derrotas. Sin embargo, los Tuzos ganaron el antecedente más reciente, correspondiente al Clausura 2026, cuando se impusieron 2-1 el pasado 4 de abril con un doblete de Robert Kenedy. Cristian Ebere anotó el gol del conjunto celeste. Estos son los últimos cinco resultados entre ambos equipos en la Liga MX:

Clausura 2026 | Cruz Azul 1-2 Pachuca

Apertura 2025 | Pachuca 0-1 Cruz Azul

Clausura 2025 | Cruz Azul 2-1 Pachuca

Apertura 2024 | Pachuca 2-4 Cruz Azul

Clausura 2024 | Cruz Azul 0-1 Pachuca

La Máquina ganó sus últimas dos visitas al Estadio Hidalgo, con marcadores de 1-0 en septiembre de 2025 y 4-2 en septiembre de 2024. Pachuca buscará repetir la victoria de abril de 2026 y cortar esa racha como local ante el conjunto cementero.

Pronóstico y momios: ¿quién es el favorito para ganar el partido de la jornada 13?

Los celestes aparecen como ligeros favoritos para ganar el encuentro ante Pachuca, de acuerdo con los momios publicados por Caliente.mx. El conjunto de la Noria cuenta con una cuota de +146, mientras que la victoria de los Tuzos se ubica en +164 y el empate en +265.

La diferencia entre las cuotas refleja un pronóstico equilibrado, aunque Cruz Azul parte con ventaja por su posición en la clasificación y su victoria en la jornada 12. Pachuca acumula tres encuentros consecutivos sin derrota como local, con empates ante Tijuana, Necaxa y Chivas.