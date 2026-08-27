¡Imperdibles! Los mejores partidos de la fase de liga de la Champions League 2026-27
Se llevó a cabo el sorteo de la fase de liga y dejó varios cruces potentes, con Real Madrid, Barcelona, Manchester City y PSG entre los protagonistas
La Champions League 2026-2027 definió los cruces de su fase de liga durante el sorteo celebrado en el Grimaldi Forum de Mónaco. Los 36 clubes participantes disputarán 144 encuentros a lo largo de ocho jornadas, con una clasificación general que determinará a los equipos que avanzarán a las eliminatorias.
Cada conjunto enfrentará a ocho adversarios distintos, dos procedentes de cada bombo. Todos jugarán cuatro partidos como locales y cuatro como visitantes, sin enfrentarse a clubes de su misma asociación y con un límite de dos rivales pertenecientes a otra liga nacional.
El sorteo dejó partidos entre campeones de Europa, cruces con antecedentes en rondas eliminatorias y visitas que tendrán peso en la clasificación. Los 20 encuentros elegidos en esta nota fueron corroborados mediante las publicaciones oficiales de los clubes, incluidas sus respectivas localías.
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Los cruces entre candidatos al título de la Champions League
El calendario del Paris Saint-Germain tendrá tres de los partidos principales. El campeón defensor recibirá al Barcelona y a la Roma, además de visitar al Manchester City y al Villarreal. El cruce contra el conjunto catalán recuperará una serie de enfrentamientos que han marcado distintas etapas del torneo.
Barcelona también recibirá al Manchester City, en un partido que reunirá a dos equipos asociados con el control del balón y la construcción desde su propio campo. El club azulgrana visitará al PSG y al Sporting CP, mientras que también enfrentará a Aston Villa, Feyenoord, Galatasaray, Como y Sabah.
El Manchester City completará este triángulo de enfrentamientos al recibir al Paris Saint-Germain y visitar al Barcelona. El equipo inglés también tendrá al Napoli como local, además de medirse con Sporting CP, Porto, RB Leipzig, AEK Atenas y Lens.
El Real Madrid tendrá tres encuentros incluidos entre los principales. El club español recibirá al Inter de Milán en el Santiago Bernabéu y visitará al Arsenal y a la Roma. Su recorrido se completará con partidos frente a PSV Eindhoven, RB Leipzig, LASK, Shakhtar Donetsk y AEK Atenas.
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Arsenal recibirá al Real Madrid y al Borussia Dortmund, además de visitar al Bayern Munich y al Real Betis. El campeón inglés afrontará cuatro partidos contra clubes que han disputado finales europeas, dentro de una fase que también lo enfrentará con Lille, Napoli, Sabah y Slavia Praga.
El Bayern Munich volverá a encontrarse con varios rivales de su historia continental. El conjunto alemán recibirá al Arsenal y visitará al Atlético de Madrid y al Manchester United. El compromiso en Old Trafford recordará la final de 1999, resuelta por el equipo inglés durante el tiempo de compensación.
Liverpool también tendrá una ruta con partidos entre campeones. Los Reds recibirán al Atlético de Madrid y al Porto, mientras que viajarán a Italia para enfrentar al Inter de Milán. El equipo inglés completará su calendario contra Club Brujas, Villarreal, Fenerbahçe, Lens y LASK.
Partidos con historia y visitas que marcarán la fase de liga
El Atlético de Madrid tendrá al Manchester United como local, además de recibir al Bayern Munich. El conjunto rojiblanco visitará Anfield para enfrentar al Liverpool, estadio donde buscará repetir actuaciones que le permitieron avanzar en anteriores eliminatorias de la competición.
Manchester United disputará otros dos encuentros incluidos en esta selección. El equipo de Old Trafford recibirá al Bayern Munich y a la Roma, mientras que visitará al Atlético de Madrid. Su calendario también contempla Sporting CP, RB Leipzig, Villarreal, Sabah y Como.
La Roma regresa a la Champions League después de siete años y tendrá un recorrido con varios campeones continentales. El club italiano recibirá al Real Madrid y visitará al PSG y al Manchester United. También enfrentará a Sporting CP, Lille, Fenerbahçe, Slovan Bratislava y AEK Atenas.
Borussia Dortmund jugará como visitante contra Arsenal y recibirá al Inter de Milán. Los dos encuentros medirán al conjunto alemán con equipos que disputaron la final de la Champions en las últimas temporadas, dentro de un calendario que también incluye Real Betis, Aston Villa, Villarreal, Bodø/Glimt, AEK Atenas y Sabah.
El Real Betis tendrá uno de sus compromisos principales contra el Arsenal. Álvaro Fidalgo y el equipo español recibirán al campeón de la Premier League, además de jugar como locales ante Porto, Feyenoord y Como. Sus salidas serán frente a Bayern Munich, Borussia Dortmund, Lille y Slovan Bratislava.
Sporting CP recibirá al Barcelona en Lisboa, mientras que Villarreal tendrá como local al Paris Saint-Germain. Ambos representantes de la península ibérica intentarán sumar ante clubes ubicados en el bombo 1, en partidos que pueden influir en su objetivo de terminar entre los primeros 24 lugares.
La fase de liga comenzará entre el 8 y el 10 de septiembre de 2026 y finalizará el 27 de enero de 2027. Los ocho primeros avanzarán directamente a octavos, los equipos ubicados del noveno al vigesimocuarto puesto jugarán el playoff y los últimos 12 quedarán eliminados. Las fechas y los horarios de cada encuentro serán anunciados a más tardar el sábado 29 de agosto. UEFA
¿Cuáles son los mejores partidos de la fase liga de la Champions League 2026-2027?
Estos son los 20 encuentros más destacados tras el sorteo de la fase de liga:
- Paris Saint-Germain vs Barcelona
- Barcelona vs Manchester City
- Manchester City vs Paris Saint-Germain
- Arsenal vs Real Madrid
- Real Madrid vs Inter de Milán
- Bayern Munich vs Arsenal
- Atlético de Madrid vs Bayern Munich
- Liverpool vs Atlético de Madrid
- Inter de Milán vs Liverpool
- Manchester United vs Bayern Munich
- Atlético de Madrid vs Manchester United
- Roma vs Real Madrid
- Paris Saint-Germain vs Roma
- Arsenal vs Borussia Dortmund
- Real Betis vs Arsenal
- Borussia Dortmund vs Inter de Milán
- Manchester United vs Roma
- Sporting CP vs Barcelona
- Liverpool vs Porto
- Villarreal vs Paris Saint-Germain