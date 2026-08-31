Calendario Champions League 2026-27: así se juega la fase liga
Así se juega la fase que comenzará el 8 de septiembre de 2026 y terminará el 27 de enero de 2027
La Champions League 2026-27 ya tiene definido el calendario completo de su fase liga, que comenzará el 8 de septiembre de 2026 y terminará el 27 de enero de 2027. Los 36 clubes participantes disputarán ocho jornadas antes de conocer a los clasificados directos y a los equipos que deberán pasar por la ronda de playoffs.
La primera fecha se repartirá entre martes, miércoles y jueves, mientras que las siguientes jornadas se concentrarán principalmente en dos días. Entre los partidos más atractivos del calendario aparecen Real Madrid vs Inter, Liverpool vs Atlético de Madrid, Manchester City vs PSG, PSG vs Barcelona, Bayern Munich vs Arsenal y Barcelona vs Manchester City.
También habrá atención especial para el Real Betis de Álvaro Fidalgo, que tendrá compromisos ante Lille, Porto, Feyenoord, Borussia Dortmund, Slovan Bratislava, Como, Arsenal y Bayern Munich. A continuación, el calendario completo de la fase liga.
MÁS INFORMACIÓN: El nuevo Mourinho ilusiona al Real Madrid: las razones para creer en otra era de títulos
Jornada 1
Martes 8 de septiembre de 2026
- AEK Athens vs LASK | 18:45
- Club Brugge vs Aston Villa | 18:45
- Borussia Dortmund vs Villarreal
- Porto vs Manchester City
- Lille vs Real Betis
- Real Madrid vs Inter
Miércoles 9 de septiembre de 2026
- Barcelona vs Feyenoord | 18:45
- Stuttgart vs Viking | 18:45
- Liverpool vs Atlético de Madrid
- Paris Saint-Germain vs Slovan Bratislava
- Sporting CP vs Galatasaray
- Napoli vs Arsenal
Jueves 10 de septiembre de 2026
- Fenerbahçe vs Roma | 11:45
- PSV Eindhoven vs Shakhtar Donetsk | 11:45
- Como vs Leipzig
- Bayern Munich vs Bodø/Glimt
- Manchester United vs Sabah
- Slavia Praha vs Lens
Jornada 2
Martes 13 de octubre de 2026
- Lens vs Sporting CP | 11:45
- Sabah vs Slavia Praha | 11:45
- Arsenal vs Lille
- Atlético de Madrid vs Manchester United
- Inter vs Club Brugge
- Galatasaray vs Barcelona
- Leipzig vs PSV Eindhoven
- Viking vs Bayern Munich
- Villarreal vs Napoli
Miércoles 14 de octubre de 2026
- Feyenoord vs Como | 11:45
- LASK vs Liverpool | 11:45
- Roma vs Real Madrid
- Aston Villa vs Fenerbahçe
- Shakhtar Donetsk vs AEK Athens
- Bodø/Glimt vs Borussia Dortmund
- Manchester City vs Paris Saint-Germain
- Real Betis vs Porto
- Slovan Bratislava vs Stuttgart
Jornada 3
Martes 20 de octubre de 2026
- Fenerbahçe vs Slavia Praha | 11:45
- Sabah vs Borussia Dortmund | 11:45
- Roma vs Slovan Bratislava
- Porto vs PSV Eindhoven
- Liverpool vs Villarreal
- Manchester City vs AEK Athens
- Paris Saint-Germain vs Barcelona
- Napoli vs Bodø/Glimt
- Stuttgart vs Atlético de Madrid
Miércoles 21 de octubre de 2026
- Como vs Manchester United | 11:45
- Lille vs Galatasaray | 11:45
- Aston Villa vs Viking
- Club Brugge vs Lens
- Bayern Munich vs Arsenal
- Inter vs Shakhtar Donetsk
- Real Madrid vs Leipzig
- Real Betis vs Feyenoord
- Sporting CP vs LASK
Jornada 4
Martes 3 de noviembre de 2026
- Shakhtar Donetsk vs Sporting CP | 11:45
- Galatasaray vs Stuttgart | 11:45
- Atlético de Madrid vs Bayern Munich
- Barcelona vs Aston Villa
- Feyenoord vs Inter
- Bodø/Glimt vs Lille
- LASK vs Slovan Bratislava
- Manchester United vs Roma
- Villarreal vs Paris Saint-Germain
Miércoles 4 de noviembre de 2026
- AEK Athens vs Real Madrid | 11:45
- Fenerbahçe vs Liverpool | 11:45
- Borussia Dortmund vs Real Betis
- Porto vs Napoli
- PSV Eindhoven vs Club Brugge
- Leipzig vs Manchester City
- Lens vs Como
- Slavia Praha vs Arsenal
- Viking vs Sabah
Jornada 5
Martes 24 de noviembre de 2026
- Bodø/Glimt vs LASK | 11:45
- Galatasaray vs Aston Villa | 11:45
- Arsenal vs Borussia Dortmund
- Como vs AEK Athens
- Feyenoord vs Porto
- Manchester City vs Napoli
- Leipzig vs Lens
- Real Madrid vs PSV Eindhoven
- Slovan Bratislava vs Real Betis
Miércoles 25 de noviembre de 2026
- Sabah vs Barcelona | 11:45
- Slavia Praha vs Villarreal | 11:45
- Atlético de Madrid vs Viking
- Club Brugge vs Liverpool
- Inter vs Stuttgart
- Shakhtar Donetsk vs Fenerbahçe
- Lille vs Bayern Munich
- Paris Saint-Germain vs Roma
- Sporting CP vs Manchester United
Jornada 6
Martes 8 de diciembre de 2026
- Viking vs Feyenoord | 11:45
- Villarreal vs Sabah | 11:45
- AEK Athens vs Galatasaray
- Roma vs Sporting CP
- Aston Villa vs Paris Saint-Germain
- Barcelona vs Manchester City
- Bayern Munich vs Slavia Praha
- Manchester United vs Leipzig
- Napoli vs Club Brugge
Miércoles 9 de diciembre de 2026
- Real Betis vs Como | 11:45
- Slovan Bratislava vs Shakhtar Donetsk | 11:45
- Arsenal vs Real Madrid
- Borussia Dortmund vs Inter
- LASK vs Fenerbahçe
- Liverpool vs Porto
- PSV Eindhoven vs Atlético de Madrid
- Lens vs Bodø/Glimt
- Stuttgart vs Lille
Jornada 7
Martes 19 de enero de 2027
- Bodø/Glimt vs Atlético de Madrid | 11:45
- Galatasaray vs Feyenoord | 11:45
- AEK Athens vs Roma
- Aston Villa vs Borussia Dortmund
- Inter vs Liverpool
- Porto vs Slavia Praha
- Lille vs Slovan Bratislava
- Real Madrid vs LASK
- Stuttgart vs Club Brugge
Miércoles 20 de enero de 2027
- Fenerbahçe vs Villarreal | 11:45
- Sabah vs Napoli | 11:45
- Como vs Paris Saint-Germain
- Manchester United vs Bayern Munich
- Leipzig vs Shakhtar Donetsk
- Lens vs Manchester City
- Real Betis vs Arsenal
- Sporting CP vs Barcelona
- Viking vs PSV Eindhoven
Jornada 8 | Miércoles 27 de enero de 2027
- Arsenal vs Sabah
- Roma vs Lille
- Atlético de Madrid vs Fenerbahçe
- Borussia Dortmund vs AEK Athens
- Club Brugge vs Bodø/Glimt
- Bayern Munich vs Real Betis
- Barcelona vs Como
- Shakhtar Donetsk vs Real Madrid
- Feyenoord vs Leipzig
- LASK vs Porto
- Liverpool vs Lens
- Manchester City vs Sporting CP
- Paris Saint-Germain vs Galatasaray
- PSV Eindhoven vs Stuttgart
- Slavia Praha vs Aston Villa
- Napoli vs Viking
- Villarreal vs Manchester United
- Slovan Bratislava vs Inter
*Horario del Centro de México (El resto de partidos arrancan a las 14:00)