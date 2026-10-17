¡Joya mexicana! Gilberto Mora desafía los números de Lamine Yamal en la delantera

Los dos futbolistas juveniles destacan con sus respectivos clubes dentro de la liga local, siendo de los mejores jugadores sub 20 a nivel mundial

Gilberto Mora destaca con sus números en Tijuana | Claro Sports

Gilberto Mora mantiene una producción ofensiva que permite compararlo con Lamine Yamal. El mexicano destaca entre las principales figuras de menos de 20 años, pues supera una participación de gol por cada 90 minutos con Tijuana, mientras que el atacante del Barcelona también rebasa esa marca en su liga. Sus registros permiten dimensionar la aportación de ambos a sus respectivos clubes.

El mediocampista de los Xolos acumula cinco goles y una asistencia en 499 minutos del Apertura 2026. Su promedio es de 1.08 participaciones de gol por cada 90 minutos, frente al 1.61 de Yamal en LaLiga. Aunque el español presenta una cifra superior, Mora también contribuye directamente a más de un tanto por cada partido completo, en promedio.

Para obtener este indicador se suman las anotaciones y las asistencias, se divide el resultado entre los minutos disputados y se multiplica por 90. En el caso de Mora, la operación es: (5 + 1) ÷ 499 × 90 = 1.08, al redondear a dos decimales.

El campeón de la Copa Oro con México a los 16 años ha marcado ante León, Cruz Azul y Pachuca, además de conseguir un doblete contra Pumas en este Apertura 2026. Su asistencia llegó en el encuentro frente a La Máquina, por lo que sus seis intervenciones directas en goles se distribuyen en cuatro compromisos.

Lamine Yamal marca el paso con Barcelona en LaLiga

Por su parte, Yamal registra siete goles y cinco asistencias en ocho partidos de LaLiga, con 671 minutos disputados. Sus 12 participaciones directas en anotaciones reflejan su aportación como definidor y como asistidor en el ataque del Barcelona durante el inicio de la temporada 2026-2027.

Al aplicar la misma fórmula al futbolista español, el resultado es (7 + 5) ÷ 671 × 90 = 1.60 participaciones de gol por cada 90 minutos. La diferencia respecto al promedio de Mora es de aproximadamente 0.52, por lo que el atacante azulgrana conserva una ventaja en este apartado, la cual podría equivaler a la diferencia de minutos disputados entre un jugador y otro, aunado a lo hecho en el partido en ese lapso.

Gilberto Mora compite con Yamal en la creación de goles | Claro Sports

La comparación se concentra exclusivamente en lo que ambos producen en sus campeonatos domésticos: el Apertura 2026 de la Liga MX y LaLiga 2026-2027. El indicador permite comparar su aportación según el tiempo de juego, aunque corresponde a torneos distintos y, por sí solo, no establece quién es mejor futbolista.

Mora deberá recuperar la continuidad para intentar aumentar su producción con Tijuana. El mexicano arrastra molestias físicas que lo han mantenido fuera de actividad, por lo que se perdió el encuentro ante Juárez de la jornada 11 y el de esta noche frente a Puebla en la frontera, donde Sebastián Abreu extrañará a su mejor creador de goles.