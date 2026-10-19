¡Paxon Ruffin rompe el récord! El juvenil de Rayados que hizo historia con 16 años

El mediocampista mexicoamericano debutó con 16 años y se convirtió en el jugador más joven de Rayados en la era de los torneos cortos de la Liga MX

Paxon Ruffin hace historia. Es el más joven de Rayados en debutar. Imago 7

Paxon Ruffin escribió un nuevo capítulo en la historia de los Rayados de Monterrey. El mediocampista mexicoamericano debutó con el primer equipo durante el triunfo de 2-1 de la jornada 12 del Apertura 2026, frente a Pachuca, con apenas 16 años, 8 meses y 21 días, y sin usar la publicidad de la casa de apuestas y de la cerveza que patrocina al equipo en el jersey, se convirtió en el jugador más joven del club en debutar durante la era de los torneos cortos de la Liga MX de acuerdo a datos de transfermarket. El jugador entró de cambio al 77′ en lugar de Ricardo Chávez, logrando así su debut formal en Primera División de la Liga MX.

El estreno llegó después de varias semanas en las que el futbolista comenzó a acercarse al plantel profesional. Matías Almeyda ya lo había integrado a los entrenamientos con el primer equipo en El Barrial, mientras Ruffin continuaba su proceso dentro de las categorías juveniles. El futbolista se desempeña principalmente como mediocampista ofensivo, aunque también puede actuar como extremo por ambas bandas.

Un récord que cambia la historia de Rayados

Paxon Ruffin se convirtió en el jugador más joven de Rayados en debutar en la Liga MX durante la era de los torneos cortos de acuerdo con datos de Tansfermarket. La marca pertenecía a Misael Domínguez, quien con 16 años, 9 meses y 8 días disputó sus primeros minutos con Monterrey en la Liga de Campeones de Concacaf ante Don Bosco, en agosto de 2016. En Primera División, Misael se estrenó meses después, con 17 años y 10 días.

El listado de futbolistas de Monterrey que recibieron su primera oportunidad con el club antes de los 18 años era encabezada por Misael Domínguez,. Luis Maldonado se estrenó con 17 años, 4 meses y 3 días ante Toluca, mientras que Jesús ‘Tecatito’ Corona lo hizo con 17 años, 7 meses y 2 días contra Atlante. Posteriormente aparecen Joaquín Moxica, con 17 años, 9 meses y 9 días ante Pachuca; Francisco Valenzuela, con 17 años, 9 meses y 30 días frente a Forge FC; y Javier Ibarra, quien tuvo sus primeros minutos con 17 años, 11 meses y 14 días ante Atlético de San Luis. Los registros corresponden a distintas competencias y fechas, por lo que el orden se establece exclusivamente con base en la edad que tenía cada futbolista en su primera aparición registrada por Transfermarkt.

Almeyda y su historial con los jóvenes de Chivas

El debut de Ruffin también adquiere relevancia por el entrenador que le abrió la puerta. Matías Almeyda ya tiene antecedentes de recurrir a futbolistas de las Fuerzas Básicas. Durante su etapa con Chivas, el argentino dio oportunidades en Primera División a Marco Granados, Edson Torres, Michelle Benítez, Mauro Contreras, Jesús Godínez, Fernando Beltrán, Alejandro Mayorga, José Juan Macías, Ángel López y Óscar Macías.

Entre aquella generación hubo futbolistas que alcanzaron diferentes niveles de consolidación. Fernando Beltrán permaneció durante varios años en el primer equipo de Chivas antes de continuar su carrera con León, mientras José Juan Macías tuvo etapas importantes con Guadalajara y León, además de su paso por el futbol español.

Alejandro Mayorga también consiguió mantenerse en la Primera División y pasó por Chivas, Pumas, Cruz Azul y Necaxa. Jesús Godínez tomó otro camino y, después de sus etapas en el fútbol mexicano, encontró continuidad en el extranjero. Michelle Benítez y Edson Torres desarrollaron buena parte de sus carreras posteriores en la Liga de Expansión.

Para otros integrantes de aquella generación, la oportunidad en Primera División fue más corta. Óscar Macías, Mauro Contreras y Ángel López tuvieron participaciones limitadas en el máximo circuito, mientras Marco Granados recorrió distintos equipos y categorías después de no establecerse de manera prolongada en la máxima división.

Paxon Ruffin: de campeón con México a Rayados

Antes de llegar al primer equipo, Ruffin ya había construido un recorrido internacional en categorías juveniles. Fue campeón con México en el Campeonato Sub-15 de Concacaf 2025, torneo en el que marcó ante Honduras, Costa Rica y Estados Unidos. En la final contra el conjunto estadounidense, México ganó 5-0 y Ruffin volvió a aparecer en el marcador.

Su proceso con el Tricolor continuó en 2026. Ruffin fue convocado a la Selección Mexicana Sub-16 para el Torneo de Montaigu, en Francia, y posteriormente volvió a formar parte de una convocatoria del representativo nacional para el Torneo Internacional de Canteras de la Liga MX.

El interés por su desarrollo también llegó desde Europa. Durante el verano de 2026, realizó una prueba de aproximadamente dos semanas con el Benfica de Portugal, mientras que clubes de Países Bajos también fueron relacionados con su seguimiento. Además, Estados Unidos lo convocó a su selección Sub-17 debido a su doble nacionalidad.

Ruffin nació el 28 de enero de 2010 en Florida, Estados Unidos, y cuenta con nacionalidad mexicana y estadounidense. Su posición principal es la de mediocampista ofensivo y también puede desempeñarse como extremo. Llegó a las Fuerzas Básicas de Monterrey en 2024, después de pasar por procesos formativos en Florida Elite Soccer Academy, VVV-Venlo de Países Bajos y Silva Select.

El récord es apenas el primer paso

El debut ante Pachuca representa un nuevo punto de partida para Ruffin. Con 16 años, el futbolista pasó de las categorías juveniles a disputar minutos con el primer equipo, después de haber entrenado bajo las órdenes de Almeyda y de acumular experiencia internacional con México y Estados Unidos.

La historia de Rayados demuestra que debutar joven abre una puerta, pero no garantiza la consolidación en Primera División. Los casos de Misael Domínguez, Jesús Corona y otros futbolistas que aparecieron antes de cumplir 18 años muestran diferentes caminos después de recibir una oportunidad con el primer equipo.

Ahora Ruffin tendrá que construir su propio recorrido. El récord en la Liga MX ya es suyo; el siguiente desafío será convertir esos primeros minutos en una trayectoria estable con Rayados. Su aparición también refuerza el vínculo entre la cantera albiazul y un entrenador que ya había demostrado en Chivas disposición para darle espacio a los jóvenes.