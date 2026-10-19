¿Quién es Paxon Ruffin, la joya que se disputa México y Estados Unidos?

Paxon Ruffin hizo historia en el fútbol mexicano tras debutar este fin de semana en la victoria de los Rayados de Monterrey frente a los Tuzos de Pachuca

Paxon Ruffin, la nueva joya del fútbol mexicano | Imago7

Paxon Ruffin se llevó los reflectores este fin de semana tras debutar en la victoria de los Rayados de Monterrey por 2-1 ante los Tuzos del Pachuca en la jornada 12 del Apertura 2026. El futbolista de 16 años se convirtió en el debutante más joven en la historia del equipo regiomontano.

El mediocampista ofensivo superó el récord que le pertenecía a Misael Domínguez. Con 16 años, ocho meses y 21 días, el jugador de Monterrey aparece como una de las joyas del fútbol mexicano.

Sin embargo, la situación resulta compleja, debido a que el juvenil podría convertirse en la próxima manzana de la discordia, pues tanto el entorno de la Selección Mexicana como el de los Estados Unidos le han puesto el ojo por sus habilidades en el terreno de juego.

Paxon Ruffin se ganó un lugar en el planteamiento de Matías Almeyda gracias a su trabajo en la sub 19 del Monterrey. El entrenador argentino ingresó de cambio al debutante en el minuto 77 por Jesús ‘Tecatito’ Corona para que tuviera sus primeros minutos en la Primera División de la Liga MX. El debut tuvo un momento emotivo porque en el final del partido recibió de regalo las tarjetas con las que se arbitró el encuentro.

El joven de 16 años suele jugar como mediocampista ofensivo, pero también tiene las habilidades suficientes para ocupar la posición de extremo debido a su velocidad y desequilibrio. Sin embargo, parece que Matías Almeyda piensa llevar con calma el proceso de la joya de los Rayados, de acuerdo con sus declaraciones en la conferencia de prensa posterior al encuentro: “Deseo que disfrute el día de hoy, que es único para un futbolista. Lo logra con 16 años, con un entrenador que se anima, que arriesga. Por las preguntas que le hago, está más maduro de su edad... Veo un joven con ideas claras, quiere ser futbolista por el juego, no por el dinero, no por la foto, entonces hay que llevarlo tranquilo. Me gusta que cuando le digo que gambetee, él gambetea, porque gambeteadores en el fútbol actual cada vez son menos, cada vez corren más y hay menos arte. El fútbol es arte y cuando sale un artista hay que llevarlo, protegerlo, cuidarlo y corregirlo”.

Paxon Ruffin nació en Florida, Estados Unidos, y, debido a que sus papás son mexicanos, ha jugado tanto en las categorías juveniles de la Selección Mexicana como en las del equipo de las barras y las estrellas. Su formación ha tenido diferentes etapas: sus primeros pasos fueron en la Florida Elite Soccer Academy de Estados Unidos, justo en su estado natal.

También pasó por Silva Select, un programa especial dedicado a desarrollar jóvenes talentos. Sus habilidades lo llevaron a la academia del VVV-Venlo, equipo neerlandés donde recibió una invitación especial para unirse a un campamento de prueba del Benfica en el verano de 2026, antes de terminar por afianzarse en las fuerzas básicas del Monterrey.

La decisión del Monterrey de darle una oportunidad al mexicoamericano también representa una apuesta clara por los jóvenes. Ruffin es el segundo futbolista de los Rayados que debuta en el Apertura 2026, después de Aldo Patricio De Nigris, quien tuvo minutos en la victoria frente a los Bravos de Juárez. Ahora, el objetivo del mediocampista será sumar cada vez más minutos con el primer equipo y, si logra consolidarse, tomar una decisión importante sobre su futuro internacional: representar a la Selección Mexicana o a la de Estados Unidos.