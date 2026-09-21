¡Ryan Garcia vs Pitbull Cruz toma fuerza! Se lanzan retos para una probable pelea en diciembre

El mexicano respondió al ultimátum del estadounidense después de vencer a Néstor Bravo y pidió enfrentarlo en su próxima pelea.

Pitbull Cruz acepta el reto de Ryan García. | @BoxAzteca7 y @RyanGarcia

La posibilidad de una pelea entre Ryan Garcia e Isaac ‘Pitbull’ Cruz volvió a tomar fuerza después de los mensajes que ambos intercambiaron en los últimos días. El estadounidense había presionado al mexicano para que aceptara enfrentarlo, mientras Cruz respondió arriba del ring tras su triunfo del sábado ante Néstor Bravo.

Antes del combate en San Diego, Ryan Garcia lanzó un ultimátum a Pitbull Cruz a través de redes sociales. El estadounidense aseguró que, si el mexicano rechazaba la propuesta de enfrentarlo, sería la última ocasión en la que lo consideraría como posible rival, un mensaje que volvió a colocar el nombre de Cruz dentro de sus planes.

“Si rechaza esta vez, nunca le daré otra oportunidad. Para dejar esto muy claro a los fans, les he pedido pelear contra Pitbull dos veces y una de esas veces fue mi obligatorio, y él ha negado dos veces. Esta será la última vez que intente darle una oportunidad. Mi palabra es muy clara y planeo con todo mi corazón seguirla. Si él se niega, nunca más consideraré esto de nuevo”, escribió Ryan en su cuenta de X.

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La respuesta llegó después de la pelea del sábado 19 de septiembre. Pitbull Cruz noqueó a Néstor Bravo en el sexto asalto en el Pechanga Arena de San Diego y retuvo el campeonato interino superligero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). El mexicano derribó al puertorriqueño con un golpe de izquierda que terminó con el combate.

Una vez confirmada la victoria, Cruz tomó el micrófono y dirigió un mensaje a García frente al público: “Hey, Ryan, estoy aquí. Mi próxima pelea, contigo. Vamos, Ryan, ¡vamos!”. Con esas palabras, el capitalino dejó abierta la puerta para que las negociaciones comiencen.

El llamado tuvo respuesta. Ryan Garcia señaló después que está dispuesto a realizar la pelea y mencionó diciembre como una posibilidad, además de indicar que existe una oferta sobre la mesa. También dejó enero como otra opción dentro de su calendario, aunque hasta ahora no existe un anuncio oficial sobre sede, fecha, peso pactado o condiciones económicas.

“Bravo Pitbull me demostró esta noche que estaba equivocado. Hagámoslo en diciembre, la oferta está sobre la mesa. Puedo domar a un león, no estoy muy preocupado por domar a un Pitbull”, escribió Garcia.

Bravo pit bull proved me wrong tonight



Let’s do this in December the offer is on the table



I can tame a lion I’m not to concerned about taming a pit bull. — RYAN GARCIA (@RyanGarcia) September 20, 2026

Por ahora, el enfrentamiento continúa en etapa de negociación. Ninguna promotora ni organismo ha confirmado oficialmente el combate, por lo que los mensajes entre ambos boxeadores representan una intención pública y no un acuerdo cerrado.

Una de las cuestiones que tendría que resolverse es la división en la que se celebraría la pelea. Cruz posee el título interino del CMB en las 140 libras, mientras Garcia ha competido recientemente en peso welter, un factor que requeriría un acuerdo entre los equipos antes de firmar cualquier contrato.

Pitbull llega a esta posible negociación con marca profesional de 29 victorias, tres derrotas y dos empates, con 19 triunfos por nocaut, después de superar a Bravo y conservar su posición dentro de la división superligera.

El interés por el combate no es nuevo. Los nombres de Cruz y Garcia han aparecido relacionados en distintos momentos, aunque hasta ahora las conversaciones no se habían convertido en una pelea firmada. Esta vez, ambos boxeadores expresaron públicamente su disposición a enfrentarse, un paso que abre la posibilidad de que sus equipos comiencen a definir las condiciones.

La pelota ahora está en las negociaciones. Pitbull Cruz ya respondió al ultimátum de Ryan Garcia arriba del ring y el estadounidense aceptó públicamente el reto, pero será necesario esperar un anuncio oficial para considerar la pelea como confirmada.

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