¡Ryan Garcia pide a Pitbull Cruz! El campeón del CMB busca cerrar el 2026 con una súper pelea 

Ryan Garcia venció por KO a Conor Benn en Las Vegas y debido a que no recibió tanto castigo, el campeón quiere otra pelea antes de que acabe el 2026

Ryan Garcia pide una pelea con Pitbull Cruz | Getty Images vía AFP: Marcus

Todo parece indicar que Ryan Garcia quiere recuperar el año que perdió a causa de la sanción que recibió tras dar positivo en dos pruebas antidopaje. El campeón del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en peso welter busca disputar una tercera pelea antes de que termine 2026 y ya tiene dos nombres sobre la mesa: Isaac ‘Pitbull’ Cruz y Ángel ‘Tashiro’ Fierro. Ambos aparecen en el panorama después de la contundente victoria por KO que consiguió frente a Conor Benn el pasado 12 de septiembre en el T-Mobile Arena de Las Vegas.

“Hay mucha gente por ahí. Está Pitbull Cruz, con quien no me molestaría enfrentarme”, declaró el campeón de las 147 libras durante una charla con Ariel Helwani. “Ángel Fierro, él hizo sparring conmigo para este campamento. Tampoco me molestaría pelear con él”.

El KingRy considera que apenas recibió castigo en su combate ante Conor Benn, a quien derrotó en solo dos rounds, y esa situación alimenta su intención de subir nuevamente al ring antes de que termine el año. Aunque en la lista también aparecen nombres como Teófimo López, Devin Haney, Shakur Stevenson y Gervonta Davis, Ryan Garcia asegura que está listo para enfrentar a Pitbull Cruz, campeón interino del CMB en peso superligero, quien pondrá su corona en juego este sábado 19 de septiembre frente a Néstor Bravo en el Pechanga Arena de San Diego, Estados Unidos.

“No lo llamaría una pelea de preparación, pero simplemente quiero asegurarme de que no me tomen desprevenido. No quiero esperar hasta mayo para pelear. ¿Por qué tengo que esperar hasta mayo? No tengo moretones. No tengo ningún golpe en la cabeza. ¿Por qué no puedo pelear? Así que les daré a los aficionados un pequeño regalo”, recalcó Ryan Garcia.

La opción de Ángel Fierro, sin embargo, luce más complicada por el historial reciente del boxeador mexicano. En julio de 2025, la revancha entre Tashiro y Pitbull Cruz fue cancelada debido a que Fierro tuvo que ser hospitalizado tras presentar complicaciones durante el proceso para dar el peso. En octubre de ese mismo año, Tashiro fue descalificado y recibió una suspensión de una pelea en Tijuana después de propinarle una patada ilegal a Abraham ‘Bombi’ Cordero.

Tashiro Fierro declaró públicamente que se encontraba en bancarrota debido a los problemas económicos que atravesó durante su inactividad en el boxeo. El CMB le brindó apoyo para relanzar su carrera, pero en su regreso al ring volvió a enfrentar dificultades en la báscula antes de sufrir una derrota ante Óscar Duarte.

Más allá de Tashiro Fierro y Pitbull Cruz, entre las alternativas para Ryan Garcia también destacan posibles unificaciones con Teófimo López, quien pidió la pelea este fin de semana, además de una eventual revancha con Devin Haney. El peleador de Golden Boy Promotions derrotó al estadounidense por decisión mayoritaria en abril de 2024 tras derribarlo en más de una ocasión, pero el resultado terminó en No Contest luego del polémico positivo por ostarina.

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