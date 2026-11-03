Manchester United vs Roma en vivo, Champions League 2026: minuto a minuto, goles y resultado de la fase de liga, hoy 3 de noviembre

Duelo importante en Old Trafford para escalar posiciones en la tabla general.

Manchester United vs Roma, partido en vivo y en directo | Claro Sports

¡¡¡Bienvenidos al minuto a minuto del Manchester United vs Roma en Claro Sports!!! Old Trafford recibe este martes 3 de noviembre un duelo de la jornada 4 de la fase de liga de la Champions League 2026-27, con dos equipos que necesitan sumar para mejorar su posición. El encuentro comenzará a las 14:00 horas, tiempo del centro de México, y aquí podrás seguir los goles, el resultado en vivo y las principales incidencias.

Manchester United llega después de perder 2-0 ante Chelsea en Stamford Bridge, en su última presentación en la Premier League. El equipo de Michael Carrick buscará recuperarse ante su afición y corregir el rumbo en la Champions, donde suma 3 puntos, producto de una victoria y dos derrotas: debutó con un triunfo 4-0 sobre Sabah, pero después cayó 2-0 frente al Atlético de Madrid y 4-1 ante Como. Los ingleses necesitan frenar esa secuencia para fortalecer sus posibilidades de avanzar.

Por su parte, Roma viene de golear 5-2 al Udinese como visitante en la Serie A, un resultado que refuerza su confianza antes de viajar a Manchester. El conjunto de Gian Piero Gasperini tiene 4 unidades en la Champions, con una victoria, un empate y una derrota. Los italianos igualaron 1-1 ante Fenerbahçe, perdieron 4-3 frente al Real Madrid y consiguieron su primer triunfo al superar 4-0 al Slovan Bratislava. Ahora intentarán sumar fuera de casa y encadenar victorias en el torneo europeo.

MÁS INFORMACIÓN: Tabla de posiciones de la Champions League 2026

¿A qué hora juegan Manchester United vs Roma hoy martes 3 de noviembre en Champions League 2026?

Manchester United y Roma se enfrentan este martes 3 de noviembre a las 14:00 horas, tiempo del centro de México, en Old Trafford, por la jornada 4 de la fase de liga de la UEFA Champions League 2026-27. El encuentro comenzará también a las 14:00 horas en Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, mientras que en Panamá será a las 15:00 horas.

¿Quién transmite en vivo y dónde ver la jornada 4 del Champions League 2026?

En México, el Manchester United vs Roma se podrá ver en vivo por Space y en streaming a través de HBO Max. Los partidos de la jornada 4 se reparten entre HBO Max y FOX One, con algunos encuentros disponibles también por TNT, Space y FOX, según la programación. Para el público de Centroamérica, el duelo estará disponible en Disney+ Premium.

Alineaciones del Manchester United vs Roma, al momento

Manchester United no podrá contar con Patrick Dorgu, Luke Shaw, Marcus Rashford y Benjamin Sesko, lesionados, mientras que la Roma no tendrá disponibles a Lorenzo Pellegrini y Manu Koné para este duelo de la jornada 4 de la fase de liga de la Champions League. Michael Carrick y Gian Piero Gasperini eligieron las siguientes alineaciones:

Manchester United: a confirmar. DT: Michael Carrick.

AS Roma: a confirmar. DT: Gian Piero Gasperini.

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