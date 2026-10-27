Manchester United: 13 años de crisis, 2,500 millones en fichajes y una historia interminable de fracasos

Desde la despedida de Sir Alex Ferguson, los Red Devils han pasado por ocho entrenadores, inversiones multimillonarias, mínimos históricos y una sequía de títulos de Premier League

Han pasado 13 años desde el último título de liga en Old Trafford | Claro Sports

El 19 de mayo de 2013, Sir Alex Ferguson dirigió su último partido como entrenador del Manchester United. El escocés se retiró después de 26 años al frente del club, con 13 títulos de Premier League, dos Champions League y 38 trofeos en total. Trece años después, el equipo no ha vuelto a ganar la Premier League. Ha terminado fuera de los cuatro primeros lugares en siete de las 13 temporadas y ha gastado cerca de 2,500 millones de euros en incorporaciones.

La reconstrucción ha producido solo seis títulos en este periodo: dos FA Cups, dos Copas de la Liga, una Europa League y una Community Shield. El segundo lugar conseguido por José Mourinho en 2017/18, con 81 puntos, sigue siendo la mejor campaña liguera del club desde la despedida del escocés.

El United ha pasado de un séptimo lugar que parecía inaceptable en 2014 a una octava posición en 2024 y, posteriormente, a un decimoquinto puesto en 2025. Cada nuevo fracaso ha convertido en aceptables algunos de los resultados que provocaron despidos años antes.

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El último capítulo llegó el 25 de octubre de 2026. El Bournemouth goleó 3-0 al Manchester United en Old Trafford, dejando al equipo de Michael Carrick con apenas siete puntos en ocho jornadas, su peor inicio de liga desde la temporada 1986/87. El club que había terminado tercero apenas unos meses atrás se encuentra nuevamente cerca de los puestos de descenso.

Trece temporadas y una colección de récords negativos

2013/14 | El primer derrumbe

El sucesor elegido por Ferguson fue David Moyes, quien recibió un contrato de seis años. El United comenzó la temporada levantando la Community Shield, pero en la Premier League perdió tres de sus primeros seis partidos, incluidos el derbi ante el Manchester City por 4-1 y una derrota en Old Trafford frente al West Bromwich Albion.

En enero quedó eliminado de la FA Cup en su primer partido, ante Swansea City, y cayó en semifinales de la Copa de la Liga frente al Sunderland. Moyes fue despedido en abril, después de una derrota por 2-0 contra el Everton, su antiguo club.

Ryan Giggs terminó la campaña como interino y el equipo quedó séptimo con 64 puntos, su peor posición desde 1989/90. Por primera vez en la era Premier League, el Manchester United no logró clasificarse para una competición europea.

2014/15 | Sin Europa y sin títulos

Louis van Gaal llegó después de conducir a Países Bajos al tercer lugar del Mundial de Brasil. Su primer partido oficial terminó con una derrota por 2-1 frente al Swansea en Old Trafford. Diez días después, el equipo sufrió uno de sus resultados más humillantes: una goleada por 4-0 contra el MK Dons, de la tercera categoría, en la Copa de la Liga.

Sin competiciones europeas por primera vez desde 1989/90, el United concentró sus esfuerzos en la Premier League. Terminó cuarto con 70 puntos, recuperó su lugar en Champions League, pero quedó eliminado de la FA Cup ante el Arsenal y completó su primera temporada sin trofeos desde 2004/05.

2015/16 | Una FA Cup que no salvó al entrenador

El United terminó quinto con 66 puntos, empatado con el Manchester City, pero quedó fuera de la Champions League por diferencia de goles. La producción ofensiva se desplomó hasta los 49 goles en 38 jornadas, entonces su cifra más baja en una temporada de Premier League.

En Europa, el equipo quedó tercero en un grupo de Champions con Wolfsburg, PSV y CSKA Moscú. Fue enviado a la Europa League, donde el Liverpool lo eliminó en octavos de final. En la Copa de la Liga cayó ante el Middlesbrough en tanda de penaltis.

La temporada terminó con la conquista de la FA Cup, gracias a un triunfo por 2-1 ante Crystal Palace en la prórroga. Fue el primer título importante desde Ferguson, pero Van Gaal fue despedido dos días después.

2016/17 | Tres trofeos y un sexto lugar

José Mourinho consiguió resultados inmediatos en los torneos de eliminación directa. Ganó la Community Shield frente al Leicester City, la Copa de la Liga ante Southampton y la Europa League al derrotar 2-0 al Ajax en Estocolmo.

Sin embargo, en la Premier League terminó sexto con 69 puntos, 24 por debajo del campeón Chelsea. Registró 15 empates, la mayor cantidad del campeonato, y solamente 54 goles. El título europeo permitió al United clasificarse a la Champions League pese a su rendimiento liguero. Fue la temporada más exitosa en cuanto a títulos de toda la reconstrucción posterior a Ferguson.

2017/18 | El mejor Manchester United después de Ferguson

El equipo alcanzó 81 puntos y terminó segundo en la Premier League, su mejor posición y puntuación desde 2013. Aun así, terminó 19 unidades por detrás del Manchester City de Pep Guardiola, que llegó a los 100 puntos.

En Champions League fue eliminado por el Sevilla en octavos de final, después de perder 2-1 en Old Trafford. La Copa de la Liga terminó con una derrota frente al Bristol City, de segunda división, mientras que el Chelsea lo venció 1-0 en la final de la FA Cup. Pese a conseguir el mejor balance liguero de la era posterior a Ferguson, Mourinho cerró la campaña sin títulos.

2018/19 | De la ilusión al sexto lugar

El United perdió tres de sus primeros siete partidos de Premier League, incluyendo una goleada 3-0 frente al Tottenham en Old Trafford. Después de 17 jornadas solamente había conseguido 26 puntos, su peor arranque a esa altura de la temporada desde 1990/91. Mourinho fue despedido en diciembre tras perder 3-1 contra el Liverpool.

Ole Gunnar Solskjaer asumió como interino y ganó sus primeros ocho encuentros oficiales. Su remontada en París ante el PSG, con una victoria 3-1 que clasificó al United a cuartos de Champions League, llevó al club a ofrecerle el puesto definitivo.

La recuperación se desvaneció. El equipo perdió ocho de sus últimos 12 partidos oficiales, fue eliminado de la Champions por el Barcelona y terminó sexto en la Premier League con 66 puntos. Una derrota 4-0 ante el Everton y un empate frente al Huddersfield, ya descendido, marcaron el cierre de una temporada sin títulos.

2019/20 | El peor inicio en 30 años

Después de siete jornadas de Premier League, el United tenía solamente nueve puntos, su peor inicio de campaña desde 1989/90. La llegada de Bruno Fernandes en enero transformó el rendimiento ofensivo. El equipo terminó tercero con 66 puntos y cerró la temporada de liga con 14 partidos consecutivos sin perder.

Sin embargo, la recuperación no se tradujo en trofeos. El United alcanzó las semifinales de la FA Cup, la Copa de la Liga y la Europa League, pero fue eliminado por Chelsea, Manchester City y Sevilla, respectivamente. Encadenó tres temporadas sin títulos por primera vez desde finales de la década de 1980.

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2020/21 | Subcampeón en Inglaterra y Europa

Con 74 puntos, el United terminó segundo en la Premier League, aunque a 12 unidades del Manchester City. Su actuación incluyó un 9-0 frente al Southampton, empatando el margen de victoria más amplio en la historia de la competición.

Los problemas aparecieron nuevamente en los encuentros decisivos. Quedó tercero en su grupo de Champions League, por detrás del PSG y RB Leipzig, y fue eliminado de las copas nacionales por Manchester City y Leicester.

La oportunidad más clara llegó en la final de la Europa League frente al Villarreal. Tras empatar 1-1, el United perdió 11-10 en los penaltis, cuando David de Gea falló el último disparo. Fue su cuarta temporada consecutiva sin títulos.

2021/22 | El regreso de Cristiano Ronaldo y otro mínimo histórico

El retorno de Cristiano Ronaldo no produjo la transformación esperada. El equipo perdió 5-0 ante Liverpool en Old Trafford y, semanas después, cayó 4-1 frente al Watford. Solskjaer fue despedido en noviembre, Michael Carrick dirigió tres partidos de manera interina y Ralf Rangnick asumió hasta el final del campeonato.

En abril, Liverpool volvió a golear al United, esta vez por 4-0 en Anfield. Manchester City también lo derrotó dos veces, 2-0 y 4-1. El United terminó sexto con 58 puntos, su peor registro en la era Premier League hasta ese momento. Recibió 57 goles y cerró con diferencia de goles de cero. Por primera vez desde 1974, acumuló cinco temporadas consecutivas sin ganar un trofeo.

2022/23 | Una Copa de la Liga y el 7-0 de Anfield

La llegada de Erik ten Hag comenzó con dos derrotas, incluyendo un 4-0 frente al Brentford. La recuperación llevó al equipo al tercer puesto de Premier League, con 75 puntos, y a conquistar la Copa de la Liga después de vencer al Newcastle.

Pero la temporada también produjo uno de los resultados más vergonzosos en la historia del Manchester United: Liverpool 7-0 Manchester United, el 5 de marzo de 2023 en Anfield. Fue su peor derrota oficial desde 1931 y la más amplia sufrida ante su máximo rival.

Además, Manchester City lo derrotó 6-3 en el Etihad Stadium, el Sevilla lo eliminó de la Europa League con un 3-0 en la vuelta de cuartos de final y los Citizens le ganaron la final de la FA Cup por 2-1.

2023/24 | Octavo lugar y récord de derrotas

El United perdió cinco de sus primeros diez encuentros de Premier League, algo que no ocurría desde 1986/87. Después de 20 jornadas acumulaba nueve derrotas, su peor registro a esa altura desde 1989/90.

En Champions League protagonizó otra campaña desastrosa: terminó último en su grupo, detrás del Bayern Munich, Copenhague y Galatasaray, con solamente cuatro puntos. Recibió 15 goles en seis partidos y quedó eliminado de todas las competiciones europeas.

En la Premier League terminó octavo con 60 puntos, 14 derrotas, 58 goles recibidos y diferencia de goles de -1. Fue su peor posición liguera desde 1989/90, superando el séptimo puesto de Moyes, y la primera vez que cerró una temporada de Premier League con diferencia negativa.

La FA Cup rescató parcialmente el año. El United derrotó 2-1 al Manchester City en Wembley y Ten Hag conquistó su segundo título.

2024/25 | La peor temporada de la era Premier League

Después de diez jornadas, el United solamente había conseguido 12 puntos, su peor inicio desde 1986/87. Además, había marcado nueve goles, una cifra que en sus primeros diez encuentros solamente había sido inferior en 1972/73, cuando anotó siete. Ten Hag fue despedido en octubre y Ruben Amorim llegó en noviembre.

El entrenador portugués no consiguió revertir la situación. En enero, después de una derrota frente al Brighton, Amorim reconoció que su equipo podría ser el peor Manchester United de la historia. La temporada también incluyó derrotas en casa ante Bournemouth, Newcastle, Crystal Palace y Nottingham Forest.

Los números finales fueron devastadores: 15º lugar, 42 puntos, 11 victorias, 18 derrotas, 44 goles a favor y diferencia de -10. Todos fueron nuevos mínimos negativos del club en la era Premier League en sus respectivas categorías. La posición final fue la peor desde el descenso de 1973/74.

El United llegó hasta la final de la Europa League, pero perdió 1-0 frente al Tottenham en Bilbao. Sin títulos y sin clasificación europea, cerró una de las campañas más oscuras de su historia.

2025/26 | La recuperación que parecía definitiva

Ruben Amorim comenzó la temporada con la misión de reconstruir al equipo después del decimoquinto lugar. Sin embargo, fue despedido en enero de 2026, menos de 14 meses después de su llegada. El Manchester United quedó fuera en su primer partido de cada competición por primera vez desde 1981/82. Sin torneos europeos, disputó solamente 40 partidos oficiales en toda la campaña, su menor cantidad desde 1914/15.

Michael Carrick asumió como interino y logró una recuperación inesperada. En sus primeros 16 encuentros ligueros consiguió 11 victorias, tres empates y solamente dos derrotas. El equipo fue el de mejor rendimiento en la Premier League desde su llegada hasta el cierre de la temporada. El club terminó tercero, recuperó la clasificación a Champions League y escaló 12 posiciones respecto a la campaña anterior. La directiva decidió entregar el proyecto de forma permanente a Carrick.

2026/27 | Del tercer puesto al peor inicio en 40 años

El United comenzó la Premier League con una derrota ante Hull City, consiguió su única victoria en la segunda jornada contra Ipswich y al momento, encadena seis partidos ligueros sin ganar. En la Copa de la Liga cayó 3-2 frente al Brighton después de desperdiciar una ventaja de dos goles. El 21 de octubre perdió 4-1 contra el Como en Champions League, agravando una crisis que se extendió hasta Old Trafford cuatro días después.

La goleada 3-0 ante Bournemouth dejó al equipo con siete puntos en ocho jornadas: una victoria, cuatro empates y tres derrotas. Es su peor arranque a estas alturas desde 1986/87, cuando obtuvo cuatro puntos.

El carrusel de entrenadores

Sir Alex Ferguson cerró su etapa con 902 victorias, 326 empates y 271 derrotas en los 1,499 partidos dirigidos. EL legendario estratega conquistó dos Champions League , 13 títulos de Premier League y nueve de copa. Su porcentaje de triunfos fue de 60.2%. Desde entonces, ninguno de los técnicos ha conseguido alcanzar la misma eficiencia.

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David Moyes: Solamente permaneció 51 encuentros al frente del equipo. Ganó 26, empató diez y perdió 15, con una efectividad de victorias del 51%. Su único título fue la Community Shield de 2013. Había firmado por seis años, pero no completó el primero.

Solamente permaneció 51 encuentros al frente del equipo. Ganó 26, empató diez y perdió 15, con una efectividad de victorias del 51%. Su único título fue la Community Shield de 2013. Había firmado por seis años, pero no completó el primero. Louis van Gaal: Dirigió 103 partidos con los Red Devils: 54 victorias, 24 empates y 25 derrotas. Su porcentaje de triunfos fue del 52.4%.

Dirigió 103 partidos con los Red Devils: 54 victorias, 24 empates y 25 derrotas. Su porcentaje de triunfos fue del 52.4%. José Mourinho: Fue el más exitoso en términos de resultados entre los técnicos permanentes que completaron varias temporadas. Registró 84 victorias, 31 empates y 29 derrotas en 144 encuentros, una efectividad del 58.3%. También fue el más ganador en cuanto a títulos de esta etapa, con la Europa League, la Copa de la Liga y la Community Shield de 2016.

Fue el más exitoso en términos de resultados entre los técnicos permanentes que completaron varias temporadas. Registró 84 victorias, 31 empates y 29 derrotas en 144 encuentros, una efectividad del 58.3%. También fue el más ganador en cuanto a títulos de esta etapa, con la Europa League, la Copa de la Liga y la Community Shield de 2016. Ole Gunnar Solskjaer: Dirigió 149 partidos como entrenador permanente, con 78 triunfos, 33 empates y 38 derrotas. Su efectividad fue del 52.3%. En total, estuvo cerca de tres años al frente del club sin ganar un solo título.

Dirigió 149 partidos como entrenador permanente, con 78 triunfos, 33 empates y 38 derrotas. Su efectividad fue del 52.3%. En total, estuvo cerca de tres años al frente del club sin ganar un solo título. Ralf Rangnick: Tuvo una de las efectividades más bajas del periodo. En 29 partidos ligueros ganó 11, empató nueve y perdió nueve, un porcentaje de victorias del 37.9%. Su breve mandato terminó con el registro de 58 puntos y un sexto lugar en la temporada 2021/22.

Tuvo una de las efectividades más bajas del periodo. En 29 partidos ligueros ganó 11, empató nueve y perdió nueve, un porcentaje de victorias del 37.9%. Su breve mandato terminó con el registro de 58 puntos y un sexto lugar en la temporada 2021/22. Erik ten Hag: Consiguió 72 victorias, 20 empates y 36 derrotas en 128 encuentros de Premier League, equivalentes al 56.3% de triunfos. Ganó la Copa de la Liga de 2023 y la FA Cup de 2024. Aunque consiguió títulos en sus dos primeras temporadas, también protagonizó el octavo puesto en liga y el peor rendimiento del United en una fase de grupos de Champions League.

Consiguió 72 victorias, 20 empates y 36 derrotas en 128 encuentros de Premier League, equivalentes al 56.3% de triunfos. Ganó la Copa de la Liga de 2023 y la FA Cup de 2024. Aunque consiguió títulos en sus dos primeras temporadas, también protagonizó el octavo puesto en liga y el peor rendimiento del United en una fase de grupos de Champions League. Ruben Amorim: Obtuvo 25 victorias, 15 empates y 23 derrotas en 63 partidos ligueros, con un porcentaje del 39.7%. No ganó títulos y estuvo al frente durante la mayor parte de la temporada del decimoquinto lugar. Su proyecto nunca logró consolidar la defensa de tres centrales ni la regularidad ofensiva que había caracterizado a sus equipos en Portugal.

Obtuvo 25 victorias, 15 empates y 23 derrotas en 63 partidos ligueros, con un porcentaje del 39.7%. No ganó títulos y estuvo al frente durante la mayor parte de la temporada del decimoquinto lugar. Su proyecto nunca logró consolidar la defensa de tres centrales ni la regularidad ofensiva que había caracterizado a sus equipos en Portugal. Michael Carrick: Presenta dos realidades completamente diferentes. En sus primeros 16 partidos ligueros como interino ganó 11, empató tres y perdió dos, alcanzando una efectividad del 68.8%. Desde que fue contratado de forma permanente es de tres victorias, cuatro empates y seis derrotas en 13 partidos oficiales, para una efectividad del 23.1%.

La maldición de los interinos: Solskjaer y Carrick

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En diciembre de 2018, Ole Gunnar Solskjaer llegó al Manchester United como una solución temporal tras la salida de Mourinho. Ganó sus primeros ocho partidos oficiales y, durante sus 19 encuentros como interino, consiguió 14 victorias, dos empates y tres derrotas. Su efectividad del 73.7% convenció a la directiva de entregarle un contrato permanente.

El entusiasmo desapareció casi inmediatamente. Después de recibir el puesto definitivo, perdió cinco de sus primeros siete partidos oficiales y terminó aquella temporada en sexto lugar. Aunque posteriormente consiguió un tercer y un segundo puesto de Premier League, nunca ganó un trofeo.

Carrick siguió una trayectoria similar. Reemplazó a Amorim en enero de 2026, ganó sus primeros dos partidos ante Manchester City y Arsenal y llevó al equipo del caos del año anterior hasta el tercer lugar. Recibió el premio al entrenador del mes en enero, terminó la campaña como el mejor equipo de Premier League en 2026 y en mayo firmó un contrato hasta 2028.

Pero su primera temporada completa se ha convertido en una pesadilla. En sus primeros ocho encuentros de Premier League solamente ha conseguido una victoria, con cuatro empates y tres derrotas. La crisis se agravó con el 3-0 ante Bournemouth en Old Trafford, resultado que prolongó a ocho partidos su racha sin ganar en todas las competiciones y dejó al equipo cera de la zona del descenso.

Solskjaer y Carrick fueron figuras importantes de la última gran época de Ferguson y llegaron al banquillo como soluciones de emergencia. Los dos lograron corregir el curso en su etapa como interinos, sin embargo, cuando obtuvieron contratos definitivos, sufrieron una caída inmediata en los resultados.

Las malas inversiones: más de 1,700 millones de euros de gasto neto

Entre las temporadas 2013/14 y 2026/27, el Manchester United ha destinado 2,484 millones de euros a la incorporación de jugadores, mientras que los ingresos por traspasos y cesiones apenas alcanzan los 756.8 millones. De acuerdo con cifras de Transfermarkt, el club inglés acumula un gasto neto de 1,727.2 millones de euros durante este periodo.

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Los mercados más caros: millones invertidos sin resultados sostenibles

La temporada 2025/26 fue la de mayor inversión bruta del Manchester United desde la salida de Ferguson, con 247 millones de euros destinados a incorporaciones. Benjamin Sesko (77 millones), Bryan Mbeumo (75), Matheus Cunha (74) y Senne Lammens (21). El objetivo era reconstruir un ataque que había marcado solamente 44 goles en la Premier League anterior, la peor cifra del club en la competición. La respuesta llegó con el tercer puesto y la clasificación a Champions League, pero ha quedado lejos de las expectativas en este inicio de campaña.

El segundo mercado más caro fue el de 2024/25, con 246 millones de euros en fichajes. Leny Yoro (62), Manuel Ugarte (50), Matthijs de Ligt (45), Joshua Zirkzee (43) y Patrick Dorgu (30) encabezaron una renovación que tampoco funcionó. Pese a la inversión, el equipo terminó decimoquinto con 42 puntos, solamente 11 victorias y 18 derrotas. Hoy, solo el central francés se encuentra entre los 15 futbolistas con más minutos de la temporada.

La tercera mayor inversión bruta llegó en 2022/23, con 242 millones de euros. Erik ten Hag recibió a Antony (95 millones), Casemiro (70) y Lisandro Martínez (57), en un mercado que apenas generó 24 millones en salidas. El resultado fue un gasto neto récord de 218 millones, casi 50 millones por encima de cualquier otra temporada del registro. El United terminó tercero y ganó la Copa de la Liga, pero aquel equipo también sufrió la histórica goleada 7-0 ante Liverpool y perdió la final de la FA Cup frente al Manchester City.

El gasto neto: las temporadas en las que más dinero perdió el balance de fichajes

Por detrás de 2022/23, la segunda mayor inversión neta fue la de 2025/26, con 170 millones de euros. Le siguieron 2019/20, con 156 millones, y 2017/18, con 152 millones. En la primera, Solskjaer incorporó a Harry Maguire, Bruno Fernandes y Aaron Wan-Bissaka. El equipo terminó tercero, pero fue eliminado en las semifinales de las tres competiciones de copa que disputó. En 2017/18, Mourinho fichó a Romelu Lukaku, Nemanja Matic, Victor Lindelof y Alexis Sánchez. Consiguió 81 puntos y terminó segundo, el mejor registro liguero del United desde Ferguson, aunque sin levantar un trofeo.

En la 23/24, los fichajes de Rasmus Hojlund, Mason Mount y André Onana, además de la cesión por Sofyan Amrabat y la compra de Altay Bayindir generaron un gasto neto de 149 millones de euros. Tres años después, el delantero noruego está fuera del club, al igual que el arquero camerunés, mientras que Mount suma 10 colaboraciones de gol en 79 partidos con el equipo.

La sexta mayor inversión neta fue la de 2014/15, con 148 millones de euros, cuando Louis van Gaal reunió a Ángel Di María, Luke Shaw, Ander Herrera, Marcos Rojo, Daley Blind y Radamel Falcao. El United pasó del séptimo al cuarto puesto, pero no ganó títulos y varios de esos fichajes abandonaron el club en los años siguientes, encontrando el éxito con sus nuevos equipos. Di María y Herrera fueron campeones con el PSG, Falcaco levantó una Ligue 1 con el Mónaco, y Rojo se consagró en el fútbol de su país.

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Paul Pogba: 105 millones de euros para recuperar a un canterano

Pogba abandonó el Manchester United como agente libre en 2012 para fichar por la Juventus. Cuatro años después, el equipo inglés pagó 105 millones de euros para recuperarlo, estableciendo entonces un récord mundial de traspasos.

El francés llegó como una de las grandes estrellas del fútbol europeo, pero sus seis temporadas estuvieron marcadas por lesiones, irregularidad y enfrentamientos con Mourinho. Ganó la Europa League y la Copa de la Liga en 2017, aunque nunca consiguió establecerse como el futbolista dominante que había sido en Italia. En 2022 abandonó nuevamente Old Trafford de forma gratuita para regresar a Turin. El United no recibió ninguna cantidad por su salida, pese a haber realizado la operación más cara de su historia.

Antony: 95 millones de euros y solamente 12 goles

Erik ten Hag insistió en contratar a Antony, a quien conocía de su etapa en el Ajax. El United pagó 95 millones de euros en 2022, convirtiéndolo en el segundo fichaje más caro del club. El brasileño marcó en sus primeros tres partidos de Premier League, pero su rendimiento se desplomó. En 96 encuentros anotó solamente 12 goles y perdió progresivamente su lugar en el once titular.

En enero de 2025 fue cedido al Real Betis, donde recuperó protagonismo. La operación terminó convirtiéndose en un traspaso definitivo por 25 millones de euros. El Manchester United perdió 70 millones entre el precio de compra y los ingresos registrados por su salida.

Jadon Sancho: 85 millones y una relación rota con Ten Hag

Después de brillar en el Borussia Dortmund, Sancho llegó en 2021 por 85 millones de euros. El extremo inglés nunca consiguió reproducir su producción ofensiva de Alemania y acabó enfrentado con Erik ten Hag por diferencias relacionadas con sus entrenamientos y su participación en el equipo.

En septiembre de 2023 fue apartado del primer equipo. Meses después regresó cedido al Dortmund y disputó la final de la Champions League de 2024, mientras el United buscaba una salida para uno de sus fichajes más costosos. Posteriormente fue cedido al Chelsea y al Aston Villa. En junio de 2026 quedó libre, cerrando una operación de 85 millones de euros sin un traspaso definitivo remunerado.

Anthony Martial: diez temporadas sin consolidarse como la estrella prometida

En 2015, el United pagó 60 millones de euros por Martial, entonces una de las grandes promesas del Monaco. Su debut, con un gol frente al Liverpool, alimentó las expectativas de que se convertiría en el próximo gran delantero de Old Trafford.

El francés tuvo momentos destacados, especialmente en 2019/20, cuando consiguió su mejor producción goleadora. Sin embargo, la irregularidad y las lesiones afectaron su continuidad, y perdió protagonismo con distintos entrenadores.

En enero de 2022 fue cedido al Sevilla, donde tampoco consiguió consolidarse. Regresó al United, pero sus problemas físicos continuaron. Finalmente abandonó el club como agente libre en 2024, después de nueve temporadas, y fichó por el AEK de Atenas. La operación terminó sin ingresos por traspaso para el equipo inglés.

Romelu Lukaku: 84.7 millones y una salida después de dos temporadas

Mourinho apostó por Lukaku en 2017, pagando 84.7 millones de euros al Everton. El belga marcó 27 goles en todas las competiciones durante su primera temporada y 15 en la segunda, pero terminó perdiendo protagonismo con Solskjaer. En 2019 fue vendido al Inter de Milán por 74 millones de euros, con una diferencia negativa de 10.7 millones respecto a su precio de adquisición.

En Italia recuperó su mejor nivel. Marcó 34 goles en su primera campaña con el Inter y fue una de las principales figuras del título de Serie A de 2020/21. Más adelante volvió a conquistar el campeonato italiano con el Napoli.

Otros fichajes que no justificaron su precio

Ángel Di María costó 75 millones de euros en 2014, permaneció una sola temporada y fue vendido al PSG por 63 millones. Memphis Depay llegó por 34 millones y salió al Lyon por 16. Morgan Schneiderlin fue contratado por 35 millones y transferido al Everton por 23, mientras que Marouane Fellaini, comprado por 32.4 millones, dejó apenas 7.2 millones cuando salió al fútbol chino.

Fred costó 59 millones y fue vendido por 9.74. Donny van de Beek representó una inversión de 39 millones y, entre su cesión y venta, produjo solamente 3.5 millones. Aaron Wan-Bissaka llegó por 55 millones y terminó siendo vendido por 17.6.

El caso de Rasmus Hojlund representa otro intento fallido de consolidar a un delantero joven. El United pagó 79.8 millones al Atalanta, pero después de perder protagonismo terminó cedido al Napoli, donde posteriormente se completó una operación definitiva. Los ingresos registrados por ambas transacciones fueron de 50 millones.

De los futbolistas que fueron comprados y vendidos por el club durante está etapa, solamente Daniel James produjo una ganancia nominal. Fue contratado por 17.8 millones de euros al Swansea y vendido al Leeds por 29.1, con una diferencia positiva de 11.3 millones.

La vida después del Manchester United: los jugadores que encontraron el éxito lejos de Old Trafford

Mientras el Manchester United lleva 13 años sin conquistar la Premier League, muchos de los futbolistas que abandonaron Old Trafford han encontrado el éxito en otros clubes. Algunos llegaron como fichajes millonarios y salieron por la puerta de atrás; otros fueron descartados después de años en el equipo. Desde 2013, 21 exjugadores han conquistado títulos de liga fuera de Manchester

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Ángel Di María: de una pesadilla en Manchester a convertirse en leyenda del PSG

Ángel Di María llegó a Old Trafford después ganar la Champions League con el Real Madrid. El argentino fue recibido como la nueva gran estrella de Old Trafford, pero su aventura inglesa solamente duró una temporada. Marcó tres goles en 27 partidos de Premier League y fue vendido al PSG por 63 millones de euros, dejando una pérdida de 12 millones.

En París recuperó la versión que lo había convertido en uno de los extremos más importantes de Europa. Durante siete temporadas conquistó 18 títulos, incluidos cinco campeonatos de Ligue 1. Registró 92 goles y 120 asistencias en 295 partidos y disputó la final de Champions League de 2020. El futbolista que no consiguió adaptarse a Manchester terminó convertido en uno de los grandes referentes de la historia del PSG.

Scott McTominay: de prescindible en Manchester a ídolo en Nápoles

Scott McTominay pasó más de dos décadas vinculado al Manchester United, pero nunca consiguió consolidarse como una figura indiscutible del mediocampo. En 2024, el club decidió venderlo al Napoli por 30.5 millones de euros, una operación que permitió obtener ingresos por un futbolista formado en su propia academia.

Antonio Conte encontró en el escocés algo que el United pocas veces aprovechó: su capacidad para llegar al área rival. En su primera temporada de Serie A, McTominay marcó 12 goles en 34 partidos y fue uno de los protagonistas del campeonato de 2024/25. No solamente ganó el primer título de liga de su carrera: también fue elegido mejor jugador de la Serie A. Mientras Manchester buscaba soluciones para reconstruir su mediocampo, uno de sus canteranos se convertía en ídolo de Nápoles.

El Inter de Milán: el refugio de los descartados del Manchester United

El Inter de Milán encontró una fórmula inesperada para regresar a la cima del fútbol italiano: reunir a varios futbolistas que habían dejado el Manchester United. El equipo de Conte que ganó la Serie A de 2020/21 contaba con cuatro exjugadores de Old Trafford: Romelu Lukaku, Alexis Sánchez, Ashley Young y Matteo Darmian.

Lukaku fue el caso más importante. El United lo había comprado por 84.7 millones de euros en 2017 y lo vendió solamente dos temporadas después por 74 millones. En el Inter, el belga recuperó su mejor nivel y marcó 24 goles con 11 asistencias en la liga del campeonato. Años después volvió a levantar el Scudetto, esta vez con Napoli en 2024/25, aportando 14 goles y diez asistencias.

Sánchez también dejó atrás una experiencia decepcionante en Inglaterra. Después de marcar apenas tres goles de Premier League con el United, contribuyó al campeonato de 2020/21 con siete tantos en Italia. Young, vendido por apenas 1.7 millones de euros cuando tenía 34 años, disputó 26 encuentros ligueros, mientras que Darmian, traspasado al Parma por 2.48 millones antes de llegar al Inter, terminó

Daley Blind: cuatro campeonatos de liga después de Manchester

Daley Blind fue uno de los futbolistas que llegaron a Old Trafford por petición de Louis van Gaal después del Mundial de Brasil 2014. Permaneció cuatro temporadas, ganó tres trofeos y fue vendido al Ajax por 16 millones de euros en 2018.

De vuelta en Países Bajos recuperó el protagonismo y conquistó tres títulos de Eredivisie y dos Copas nacionales. También formó parte del Ajax que sorprendió a Europa en la Champions League de 2019, eliminando al Real Madrid y a la Juventus antes de caer en semifinales ante Tottenham. En 2023 fichó por el Bayern Munich y añadió una Bundesliga a su palmarés. Mientras el United continuaba buscando estabilidad defensiva, Blind acumulaba cuatro nuevos campeonatos de liga.

Otros campeones: de la Juventus al Leicester y hasta el fútbol chino

El éxito fuera de Manchester no se limitó a los grandes fichajes. Patrice Evra dejó el United en 2014 y ganó dos títulos de Serie A con Juventus, además de alcanzar la final de Champions League de 2015. Zlatan Ibrahimovic, que abandonó Inglaterra en 2018, regresó posteriormente al Milan y fue campeón italiano en 2021/22, aportando ocho goles a los 40 años.

Juan Mata ganó dos ligas consecutivas en países diferentes, con Galatasaray en Turquía y Vissel Kobe en Japón. Memphis Depay se coronó en España con el Barcelona, al igual que Marcus Rashford. Wilfried Zaha conquistó el campeonato turco de 2023/24 con Galatasaray, marcando nueve goles; Ander Herrera ganó dos ligas francesas con PSG y, posteriormente, la Copa del Rey de 2024 con Athletic Club.

En Sudamérica también hubo campeones. Marcos Rojo fue parte del Boca Juniors que ganó la liga argentina de 2022, mientras Rafael integró al Botafogo campeón de Brasil en 2024. Marouane Fellaini, vendido al fútbol chino por 7.2 millones de euros, levantó una Superliga y tres Copas de China con Shandong Taishan.

Incluso futbolistas de escaso protagonismo en Old Trafford terminaron sumando campeonatos. Ritchie De Laet formó parte del histórico Leicester City campeón de Premier League en 2015/16 y consiguió el ascenso con Middlesbrough durante esa misma campaña. Bebé, que apenas disputó siete partidos de liga con el United, integró brevemente al Benfica campeón de Portugal en 2014/15. Paul Pogba también ganó tres títulos italianos después de su primera salida de Manchester, aunque esos éxitos llegaron antes de su fichaje récord de 105 millones de euros en 2016.

Un caso diferente es el de Dean Henderson. Después de pasar años a la sombra de David de Gea, el portero salió definitivamente del United en 2023 y se convirtió en protagonista del Crystal Palace. En 2025 ganó la FA Cup precisamente ante el Manchester City, deteniendo un penalti de Omar Marmoush en la final. Posteriormente sumó la Community Shield y la Conference League de 2026.