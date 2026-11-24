El colombiano estuvo un mes por fuera de las canchas y puede ser utilizado por Vincent Kompany, con varias bajas, ante Lille en Francia.

Luis Díaz regresa con el Bayern Múnich | Bayern Múnich

Luis Díaz se recuperó de la rotura fibrilar en la parte posterior del muslo izquierdo, que sufrió con el Bayern Munich y lo alejó de las canchas por alrededor de un mes, perdiéndose importantes partidos con el club alemán y los partidos contra Chile con la Selección Colombia, y volvió a ser convocado por Vincent Kompany para el partido de la jornada 5 de la fase de liga en la UEFA Champions League.

El mismo extremo en un encuentro con hinchas el fin de semana previo al partido aseguró que ya se encontraba en plenitud de condiciones, pero que su regreso dependería de la decisión del entrenador. Igualmente, el entrenador bávaro en la pasada jornada de la Bundesliga ante Colonia aseguró que no querían precipitarse con la alta médica y deportiva de uno de los mejores jugadores del plantel.

El partido contra LOSC Lille en la jornada 5 de la UEFA Champions League será el miércoles 25 de noviembre a las 3:00 p. m. en el estadio Pierre-Mauroy en la ciudad de Villeneuve-d’Ascq, Lille, Francia. El Bayern, en cuatro partidos disputados, está en el puesto 13 de la tabla de posiciones con ocho puntos producto de dos victorias y dos empates, por lo que el semifinalista de la pasada edición aún no conoce la derrota.

¿Qué pasó con Harry Kane y Michael Olise que se pierden el partido LOSC Lille vs Bayern Múnich?

Harry Kane sufrió una rotura de ligamentos en el tobillo | REUTERS/Heiko Becker

Dos de las ausencias más destacadas que tendrá que afrontar Vincent Kompany para el armado de la nómina son las del reciente ganador del Balón de Oro, Harry Kane, y la de Michael Olise, ambos titulares frecuentes en la zona de ataque, completando el tridente ofensivo con Luis Díaz.

En el caso de Kane, el delantero sufrió la rotura del ligamento sindesmal del tobillo izquierdo durante el partido en donde Bayern Munich igualó 1-1 ante Colonia en el regreso de la Bundesliga, luego del parón de partidos por la fecha FIFA. La lesión obligó al inglés a pasar por el quirófano y su regreso a las canchas se pronostica para los primeros meses de 2027.

Mientras tanto, Olise, en el mismo encuentro, luego de un remate en el primer tiempo, sufrió la torcedura de uno de sus tobillos y, aunque terminó los primeros 45 minutos, fue sustituido para el arranque de la segunda parte. Su lesión es de menor complejidad, pero el departamento médico tomó la decisión de darle descanso al francés para evitar mayores complicaciones.

Esta es la lista de convocados del Bayern Munich para el partido vs LOSC Lille en la UEFA Champions League

#26 Ulreich.

#38 Podar-Stiube.

#40 Urbig.

#2 Upamecano.

#3 Minjae.

#4 Tah.

#6 Kimmich.

#8 Bischof.

#10 Musiala.

#11 Brown.

#14 Luis Díaz.

#21 Ito.

#23 Boey.

#27 Laimer.

#36 Codjo-Evora.

#39 Bara.

#42 Karl.

#44 Stanišić.

#45 Pavlović.

#46 Binder.

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