Manchester United despide a Michael Carrick: del tercer lugar a la zona de descenso

Los Red Devils le dan a las gracias a otro entrenador tras caer a zona de descenso y suman otra crisis; Mauricio Pochettino apunta como posible reemplazo

El icónico exjugador regresó al club a la Champions | Reuters

El Manchester United confirmó este jueves 12 de noviembre de 2026 la destitución de Michael Carrick como entrenador del primer equipo, después de un comienzo de temporada que tiene a los Red Devils en puestos de descenso de la Premier League. La decisión pone fin a un proyecto que apenas unos meses atrás había devuelto al conjunto de Old Trafford a la Champions League y que ahora deja al club ante una nueva reconstrucción deportiva.

La salida del exmediocampista representa otro capítulo de inestabilidad en el Manchester United desde la retirada de Sir Alex Ferguson en 2013. Carrick pasó de conseguir el tercer puesto de la Premier League 2025-26 a registrar una sola victoria en las primeras diez jornadas de la campaña actual. En su comunicado, la institución confirmó: “El Manchester United confirma que Michael Carrick ha dejado su cargo como entrenador del primer equipo varonil”.

We can confirm Michael Carrick has departed his role as men’s first-team head coach. — Manchester United (@ManUtd) November 12, 2026

¿Qué pasó con Michael Carrick? Los números que explican su despido del Manchester United

Carrick regresó al banquillo del Manchester United en enero de 2026, después de la destitución de Ruben Amorim, y consiguió transformar los resultados del equipo. El club reconoció su aportación en el comunicado: “Michael regresó al club en enero y condujo al equipo al tercer puesto de la Premier League, al ganar 12 de los 17 partidos restantes de la temporada 2025-26, acumulando la mayor cantidad de puntos de la liga durante ese periodo”.

Aquellos 17 encuentros dejaron un balance de 12 victorias, tres empates y dos derrotas, equivalente a 39 puntos de 51 posibles y una efectividad del 70.6% en triunfos. El Manchester United pasó del séptimo al tercer lugar y cerró el campeonato con 71 unidades. Estos resultados llevaron a la directiva a ofrecerle un contrato hasta 2028, formalizado en mayo. Sin embargo, su continuidad como técnico permanente terminó apenas 173 días después de firmar aquel acuerdo.

La diferencia con la temporada 2026-27 resulta determinante para explicar su despido. Después de diez jornadas, el Manchester United ocupa el lugar 18 de la Premier League con apenas ocho puntos, producto de una victoria, cinco empates y cuatro derrotas. El equipo suma 14 goles a favor y 19 en contra, con una diferencia de menos cinco. El porcentaje de victorias cayó del 70.6% registrado por Carrick en el cierre del curso anterior al 10% durante el actual campeonato.

Los problemas comenzaron con una derrota por 2-0 ante Hull City en la jornada inaugural. Aunque el United respondió con una victoria de 5-2 sobre Ipswich Town el 30 de agosto, ese resultado permanece como su único triunfo liguero de la temporada. Posteriormente llegaron derrotas ante Manchester City, Bournemouth y Chelsea, además de varios empates. El 4-4 frente al Aston Villa del 8 de noviembre terminó siendo su último partido al frente del equipo. Los Red Devils acumulan ocho encuentros consecutivos sin ganar en la Premier League y atraviesan su peor inicio de campaña en cuatro décadas.

La situación tampoco mejora al considerar todas las competiciones: el Manchester United apenas consiguió tres victorias en 15 encuentros oficiales durante la presente temporada. El equipo quedó eliminado de la Copa de la Liga frente al Brighton y ocupa el puesto 17 de la fase de liga de la Champions League. Incluso la remontada por 3-2 contra la Roma fue insuficiente para modificar la evaluación de una directiva preocupada por el rendimiento colectivo.

Uno de los factores que explican el contraste es el cambio en las condiciones deportivas entre ambas temporadas. Cuando Carrick asumió como interino, abandonó el sistema de tres defensores utilizado por Amorim y devolvió a Bruno Fernandes a una posición más adelantada. La modificación favoreció la producción ofensiva y permitió recuperar resultados. Sin embargo, el regreso a las competiciones europeas aumentó la carga de partidos, mientras que los adversarios comenzaron a encontrar respuestas al funcionamiento táctico que había impulsado al Manchester United durante la segunda mitad del campeonato anterior.

La planificación del mercado también dejó interrogantes. El Manchester United invirtió aproximadamente 163 millones de libras durante el verano, concentrando sus incorporaciones en el mediocampo, con jugadores como Youri Tielemans, Andrey Santos y Carlos Baleba. La defensa recibió menos modificaciones y las lesiones de Benjamin Sesko condicionaron las alternativas ofensivas. A esto se sumaron problemas de intensidad y recuperación defensiva: el equipo ha recibido 30 goles en todas las competiciones, una cifra que evidencia las dificultades para sostener su propuesta de juego.

Las diferencias sobre el funcionamiento del equipo también se hicieron visibles en las declaraciones de algunos futbolistas. Bruno Fernandes cuestionó determinados movimientos de presión tras la derrota europea frente al Como, mientras que Lisandro Martínez expresó su inconformidad con la planificación deportiva y señaló la necesidad de reforzar la plantilla. Aunque posteriormente se rechazaron las versiones sobre una ruptura interna, las declaraciones reflejaron la presión sobre un proyecto que ya no estaba ofreciendo los resultados de la campaña anterior.

Ante este panorama, el club justificó la determinación mediante su comunicado oficial: “Tras un comienzo de temporada decepcionante, el club ha llegado a la conclusión, extremadamente difícil, de que es necesario un cambio para alcanzar nuestras ambiciones”. La revisión deportiva estuvo encabezada por Jason Wilcox, director de fútbol, y Omar Berrada, director ejecutivo, quienes trasladaron sus conclusiones a Sir Jim Ratcliffe. La destitución fue posteriormente aprobada por la directiva del Manchester United.

De Mourinho a Amorim y Carrick: los proyectos que fracasaron en el Manchester United

La destitución de Carrick se suma a una sucesión de proyectos que no han conseguido devolver la estabilidad al Manchester United desde 2013. David Moyes no completó su primera temporada; Louis van Gaal conquistó la FA Cup antes de marcharse en 2016; José Mourinho ganó la Europa League y la Copa de la Liga, pero salió en diciembre de 2018. Ole Gunnar Solskjaer también protagonizó una recuperación inicial que no logró traducirse en un ciclo con títulos.

La historia se repitió con Erik ten Hag, quien consiguió la Copa de la Liga en 2023 y la FA Cup en 2024, pero fue despedido meses después de su última conquista. Su sucesor, Ruben Amorim, tampoco pudo consolidar su propuesta: registró 24 victorias en 63 encuentros oficiales, una efectividad del 38.1%, y su primera temporada terminó con el Manchester United en el puesto 15, con 42 puntos. Carrick logró llevarlo hasta la tercera posición en 2025-26, pero el desplome hasta la zona de descenso en noviembre de 2026 demuestra que aquella recuperación no se convirtió en una transformación sostenida.

Desde la despedida de Ferguson, los Red Devils han recurrido a entrenadores de diferentes perfiles, desde técnicos con títulos internacionales hasta exfutbolistas identificados con la institución. Ninguno ha conseguido establecer una etapa comparable en continuidad con la del escocés. Carrick, además, se convierte en el segundo entrenador despedido durante 2026, después de Amorim en enero. La repetición de cambios obliga a evaluar no solamente las decisiones desde el banquillo, sino también la construcción de las plantillas, la política de fichajes y los criterios de la dirección deportiva.

La comparación entre los ciclos recientes también revela una tendencia: los periodos de recuperación han sido seguidos por retrocesos que terminan con la destitución del entrenador. Mourinho consiguió títulos europeos, Solskjaer devolvió al equipo a los primeros puestos de la Premier League, Ten Hag levantó dos trofeos nacionales y Carrick aseguró el regreso a la Champions League. Sin embargo, ninguno logró mantener una progresión deportiva durante varias temporadas.

Pese al resultado de su segunda etapa, el Manchester United reconoció el vínculo histórico que mantiene con su exentrenador. “Michael es, y siempre será, una leyenda del Manchester United. Al igual que cuando era jugador, se ha comportado con los más altos estándares de dedicación y profesionalismo durante su regreso al club”, señaló la institución. El mensaje también destacó que “su liderazgo y sus logros de la temporada pasada siempre serán recordados con cariño”, en referencia a la clasificación conseguida para la Champions League.

¿Quién reemplazará a Michael Carrick? Pochettino apunta al Manchester United

El principal candidato para reemplazarlo es Mauricio Pochettino, actual entrenador de la selección de Estados Unidos. Según varios reportes, el argentino alcanzó un acuerdo preliminar para regresar a la Premier League, aunque su contratación todavía debe formalizarse. El técnico renovó su vínculo con la federación estadounidense hasta 2030 y su salida supondría el pago de una cláusula cercana a los 10 millones de dólares, además de posibles compensaciones por los integrantes de su cuerpo técnico. El United también había considerado alternativas como Eddie Howe y Julian Nagelsmann.

La eventual llegada de Pochettino abriría un proyecto con un entrenador que conoce el fútbol inglés por sus experiencias en Southampton, Tottenham y Chelsea. Sin embargo, el desafío inmediato sería distinto al de construir un equipo para competir por el título: deberá alejar al Manchester United de los puestos de descenso, corregir los problemas defensivos y recuperar la regularidad de sus principales futbolistas. El calendario tampoco ofrece un comienzo sencillo, ya que los Red Devils visitarán al Liverpool el próximo 22 de noviembre.

La situación también plantea un desafío para la directiva encabezada por Sir Jim Ratcliffe. Después de las inversiones realizadas y los cambios en la estructura deportiva, el Manchester United necesita que su siguiente entrenador encuentre una base competitiva sin recurrir a otra reconstrucción completa de la plantilla. El club deberá equilibrar los resultados inmediatos con una planificación que permita recuperar posiciones en la Premier League y sostener su participación europea.

El comunicado del Manchester United concluyó con una declaración sobre los siguientes pasos: “El club tiene la intención de nombrar a un sucesor permanente lo antes posible”. La urgencia responde a una temporada en la que el equipo pelea por salir de la zona de descenso mientras intenta mantenerse competitivo en la Champions League. El futuro del Manchester United dependerá tanto de la elección del próximo entrenador como de la capacidad de su directiva para sostener un proyecto más allá de una recuperación de resultados a corto plazo. La salida de Carrick demuestra que pasar del tercer puesto a los últimos lugares puede requerir apenas unos meses cuando no existe continuidad entre el rendimiento, la planificación y los objetivos deportivos.