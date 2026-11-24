En Claro Sports pueden seguir en directo el partido entre Manchester City y Napoli por la fecha 5 de la Champions League.

Manchester City vs Napoli en la Champions League | Claro Sports

¿A qué hora juegan Manchester City vs Napoli hoy 24 de noviembre en Champions League 2026?

El partido de la jornada 5 de la fase de liga de la UEFA Champions League entre Manchester City y Napoli se jugará en el Etihad Stadium de Manchester desde las 8:00 p. m. (hora local). El equipo inglés viene de empatar en la última fecha de la Premier League ante Fulham, mientras que el equipo italiano derrotó a Torino en la Serie A.

Colombia: 3:00 p. m.

3:00 p. m. Centro de México: 2:00 p. m.

2:00 p. m. Argentina: 5:00 p. m.

5:00 p. m. Centroamérica: 2:00 p. m.

¿Quién transmite en vivo y dónde ver la jornada 5 de la Champions League 2026?

La jornada 5 se podrá ver a través de los canales poseedores de derechos de la UEFA Champions League, según el país. En la página web de Claro Sports podrá consultar el minuto a minuto de los partidos más importantes de la jornada. Manchester City en la pasada fecha de Liga de Campeones derrotó 3-2 al RB Leipzig. Napoli, por su parte, perdió de visitante 4-1 ante FC Porto en Portugal.

Estados Unidos: Paramount+, TUDN y Univision.

Paramount+, TUDN y Univision. México: TNT Sports / HBO Max y FOX / FOX One (según el partido).

TNT Sports / HBO Max y FOX / FOX One (según el partido). Sudamérica: ESPN y Disney+.

ESPN y Disney+. Centroamérica: Disney+ y ESPN

Alineaciones del Manchester City vs Napoli, al momento

Manchester City: Gianluigi Donnarumma; Abdukodir Khusanov, Rúben Dias, Marc Guéhi, Josko Gvardiol; Elliot Anderson, Enzo Fernández, Iliman Ndiaye, Rayan Cherki, Jeremy Doku; Erling Haaland. DT: Enzo Maresca.

SC Napoli: Vanja Milinkovic-Savic; Matteo Politano, Amir Rrahmani, Sam Beukema, Leonardo Spinazzola; Frank Anguissa, Billy Gilmour, Scott McTomminay, Kevin De Bruyne; Rasmun Hojlund, Noa Langa. DT: Massimiliano Allegri.

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