Manchester City vs Napoli en vivo, Champions League 2026: minuto a minuto, goles y resultado de la fase de liga, hoy 24 de noviembre
En Claro Sports pueden seguir en directo el partido entre Manchester City y Napoli por la fecha 5 de la Champions League.
¿A qué hora juegan Manchester City vs Napoli hoy 24 de noviembre en Champions League 2026?
El partido de la jornada 5 de la fase de liga de la UEFA Champions League entre Manchester City y Napoli se jugará en el Etihad Stadium de Manchester desde las 8:00 p. m. (hora local). El equipo inglés viene de empatar en la última fecha de la Premier League ante Fulham, mientras que el equipo italiano derrotó a Torino en la Serie A.
- Colombia: 3:00 p. m.
- Centro de México: 2:00 p. m.
- Argentina: 5:00 p. m.
- Centroamérica: 2:00 p. m.
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¿Quién transmite en vivo y dónde ver la jornada 5 de la Champions League 2026?
La jornada 5 se podrá ver a través de los canales poseedores de derechos de la UEFA Champions League, según el país. En la página web de Claro Sports podrá consultar el minuto a minuto de los partidos más importantes de la jornada. Manchester City en la pasada fecha de Liga de Campeones derrotó 3-2 al RB Leipzig. Napoli, por su parte, perdió de visitante 4-1 ante FC Porto en Portugal.
- Estados Unidos: Paramount+, TUDN y Univision.
- México: TNT Sports / HBO Max y FOX / FOX One (según el partido).
- Sudamérica: ESPN y Disney+.
- Centroamérica: Disney+ y ESPN
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Alineaciones del Manchester City vs Napoli, al momento
Manchester City: Gianluigi Donnarumma; Abdukodir Khusanov, Rúben Dias, Marc Guéhi, Josko Gvardiol; Elliot Anderson, Enzo Fernández, Iliman Ndiaye, Rayan Cherki, Jeremy Doku; Erling Haaland. DT: Enzo Maresca.
SC Napoli: Vanja Milinkovic-Savic; Matteo Politano, Amir Rrahmani, Sam Beukema, Leonardo Spinazzola; Frank Anguissa, Billy Gilmour, Scott McTomminay, Kevin De Bruyne; Rasmun Hojlund, Noa Langa. DT: Massimiliano Allegri.