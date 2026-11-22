El Real Madrid recibirá al PSV en el Estadio Santiago Bernabéu, un encuentro en el que el combinado merengue buscará el liderato de la Champions League

¿Dónde ver en vivo el Real Madrid vs PSV de la Champions League? | Claro Sports

La jornada 5 de la UEFA Champions League tendrá uno de sus partidos más atractivos con el enfrentamiento entre el Real Madrid y el PSV, este martes 24 de noviembre en el Estadio Santiago Bernabéu. El conjunto merengue afronta el compromiso con la mira puesta en el liderato y el objetivo de mantener su paso perfecto en la máxima competencia de clubes de Europa, donde suma 12 puntos. Del otro lado, el equipo neerlandés apenas cuenta con cuatro unidades, por lo que necesita una victoria de manera urgente para mantener vivas sus aspiraciones de avanzar en el torneo continental.

El encuentro tendrá un ingrediente especial, pues marcará el reencuentro de dos históricos del fútbol europeo después de 37 años sin enfrentamientos. El Real Madrid buscará imponer su jerarquía ante su afición y dar otro paso firme en la fase de liga, mientras que el PSV intentará dar la sorpresa en uno de los escenarios más exigentes del continente, con la necesidad de sumar tres puntos que le permitan mantenerse en la pelea por un lugar en la siguiente ronda.

Horario y dónde ver en vivo Real Madrid vs PSV en la jornada de la Champions League 2026

El Real Madrid recibe al PSV este martes 24 de noviembre en el Estadio Santiago Bernabéu, en un duelo correspondiente a la jornada 5 de la Champions League que podrás seguir a través de Claro Sports. No te pierdas nuestro clásico minuto a minuto, con el seguimiento de cada jugada, estadísticas, goles, debate, análisis y toda la información sobre lo que suceda dentro y fuera del terreno de juego. Conéctate con Claro Sports y vive cada detalle de la máxima competencia europea.

México : 14:00 horas. | TNT Sports.

: 14:00 horas. | TNT Sports. Centroamérica : 14:00 horas. | Disney+.

: 14:00 horas. | Disney+. Estados Unidos: 15:00 horas ET, 12:00 horas PT. | Paramount+, TUDN y Univision.

15:00 horas ET, 12:00 horas PT. | Paramount+, TUDN y Univision. Colombia : 15:00 horas. | ESPN y Disney+.

: 15:00 horas. | ESPN y Disney+. Argentina: 17:00 horas. | ESPN y Disney+.

Alineaciones probables del Real Madrid vs PSV para el partido de Champions League 2026

El Real Madrid de José Mourinho parece mantener su apuesta por el 4-2-3-1, un esquema que responde al pragmatismo vertical y al orden defensivo que caracterizan al técnico portugués. Sin embargo, el estratega suele recurrir al 4-4-2 en determinados pasajes del encuentro, con bloques bajos y compactos que priorizan el equilibrio y reducen los espacios para el rival.

El verdadero enfrentamiento no solo estará en el talento individual, sino también en el tablero táctico, pues el PSV de Peter Bosz comparte la base del 4-2-3-1, aunque con una propuesta ofensiva distinta. El conjunto neerlandés transforma ese esquema en un 3-2-5 durante sus ataques, una estructura que le permite acumular efectivos en campo rival, ejercer una presión alta asfixiante y generar constantes situaciones de peligro.

Real Madrid : Thibaut Courtois, Federico Valverde, Ibrahima Konaté, Dean Huijsen, Marc Cucurella, Aurélien Tchouaméni, Bernardo Silva, Arda Güler, Jude Bellingham, Yan Diomande y Kylian Mbappé.

: Thibaut Courtois, Federico Valverde, Ibrahima Konaté, Dean Huijsen, Marc Cucurella, Aurélien Tchouaméni, Bernardo Silva, Arda Güler, Jude Bellingham, Yan Diomande y Kylian Mbappé. PSV: Matej Kovar, Sergino Dest, Lutsharel Geertruida, Armando Obispo, Filip Kostic, Mauro Junior, Kodai Sano, Ivan Perisic, Sven Mijnans, Ruben van Bommel, Guus Til.

Pronósticos y momios: ¿Quién es el favorito del Real Madrid vs PSV y cuánto paga?

De acuerdo con información de Caliente MX, el Real Madrid tiene el respaldo de los pronósticos para conseguir la victoria ante el PSV en el Estadio Santiago Bernabéu, con una cuota de -159 para el triunfo merengue. Por su parte, el empate ofrece +660, mientras que una victoria del conjunto neerlandés alcanza un momio de +1200. La diferencia entre las cotizaciones refleja una ventaja considerable para el equipo español, que parte como favorito por su condición de local y la expectativa de imponer su jerarquía ante un rival que necesitará un partido cercano a la perfección para dar la sorpresa.

En cuanto al pronóstico de goles, las apuestas también anticipan un encuentro con varias anotaciones, pues el más de 3.5 tantos cuenta con una cuota de -223, mientras que el menos de 3.5 se encuentra en +170. Esta tendencia apunta a un escenario con al menos cuatro goles, posiblemente por la capacidad ofensiva del Real Madrid y las opciones del PSV para generar peligro. Así, los momios perfilan un partido favorable al conjunto blanco, con una expectativa de espectáculo y protagonismo de ambas ofensivas.