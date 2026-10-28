Puebla vs Pumas en vivo la Liga MX: horario, alineaciones y dónde ver el partido del Apertura 2026; jornada 15

La Franja y los universitarios se enfrentan en el Estadio Cuauhtémoc con la obligación de ganar para seguir pensando en una posible clasificación a la Liguilla

¿A qué hora juega Puebla vs Pumas en la Liga MX? | Claro Sports

El Puebla y los Pumas de la UNAM se enfrentarán este viernes 30 de octubre en el Estadio Cuauhtémoc, en partido correspondiente a la jornada 15 del Apertura 2026 de la Liga MX. Ambos equipos llegan con la necesidad de sumar puntos para mantener sus aspiraciones de clasificar a la Liguilla, cuando restan tres fechas para el cierre de la fase regular.

Los universitarios ocupan el duodécimo lugar de la tabla general con 17 puntos, mientras que la Franja se encuentra en la decimocuarta posición con 16 unidades. La diferencia de apenas un punto entre ambos conjuntos aumenta la importancia del resultado, ya que una victoria les permitiría acercarse a los ocho primeros puestos de la clasificación.

Pumas buscará aprovechar sus antecedentes recientes frente al Puebla, equipo al que ha derrotado en cinco de sus últimos seis enfrentamientos de Liga MX. Por su parte, los locales intentarán romper una racha de cinco partidos sin ganar.

Fecha, horario y dónde ver el Puebla vs Pumas del Apertura 2026 de la Liga MX

El enfrentamiento entre Puebla y Pumas está programado para el viernes 30 de octubre de 2026, a las 21:00 horas, tiempo del centro de México. El escenario será el Estadio Cuauhtémoc, donde los locales intentarán terminar con una racha de cinco partidos consecutivos sin victoria, mientras que los universitarios buscarán reencontrarse con el triunfo.

Este partido lo podrás ver a través de la señal de Azteca 7, ESPN o Disney+, mientras que en Claro Sports te llevaremos nuestro tradicional minuto a minuto y toda la cobertura.

Alineaciones probables del Puebla vs Pumas para la jornada 15 de la Liga MX 2026

Los entrenadores Gerardo Espinoza, del Puebla, y Esteban Solari, de Pumas, preparan sus equipos para el encuentro del viernes, con la intención de echar mano de sus mejores armas posible.

Puebla: Ricardo Gutiérrez, Iker Moreno, Facundo Almada, Juan Pablo Vargas, Fernando Monárrez, Alejandro Organista, Alonso Ramírez, Bryan Garnica, Eduardo Armenta, Omar Moreno y Luifer Hernández.

Pumas: Keylor Navas, Rodrigo López, Nathan Silva, Rubén Duarte, Pablo Bennevendo, Uriel Antuna, Pedro Vite, Adalberto Carrasquilla, César Huerta, Robert Morales y Juninho.

Antecedentes y últimos resultados del Puebla vs Pumas en la Liga MX

El historial reciente entre ambos clubes favorece a los universitarios. Pumas acumula cinco victorias y un empate en los últimos seis enfrentamientos contra Puebla, una racha que comenzó en el Apertura 2023. Durante ese periodo, el conjunto de la UNAM anotó 12 goles y recibió tres, además de conseguir tres triunfos como visitante en el Estadio Cuauhtémoc.

El antecedente más reciente ocurrió en el Clausura 2026, cuando Pumas remontó una desventaja de dos goles para imponerse 3-2 en Puebla. Antes de ese encuentro, ambos equipos empataron sin anotaciones en el Apertura 2025. La última victoria de la Franja sobre los universitarios se registró en el Clausura 2023, con marcador de 4-2 en Ciudad Universitaria. Estos son los últimos cinco resultados entre ambos clubes:

Torneo Resultado Clausura 2026 Puebla 2-3 Pumas Apertura 2025 Pumas 0-0 Puebla Clausura 2025 Puebla 1-3 Pumas Apertura 2024 Pumas 1-0 Puebla Clausura 2024 Pumas 3-0 Puebla

Pronóstico y momios: ¿quién es el favorito para ganar el partido de la jornada 15?

Pumas parte como favorito para llevarse la victoria ante Puebla en la jornada 15 del Apertura 2026, de acuerdo con los momios publicados por Caliente.mx para el partido del viernes 30 de octubre en el Estadio Cuauhtémoc. El triunfo del Puebla paga +198, mientras que el empate da +250 y la victoria de los universitarios está en +128.