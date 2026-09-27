Esteban Solari acepta su responsabilidad por el mal paso de Pumas: “Cuando perdemos, estamos jodidos”

El técnico reconoció la falta de resultados tras caer en Ciudad Universitaria ante San Luis, pero se muestra optimista y cree que llegarán los triunfos

Solari asegura que es el primer responsable por el mal momento de Pumas. | Imago 7

Los focos de alarma se han encendido en Ciudad Universitaria. Pumas volvió a dejar puntos en el Apertura 2026 y cayó 3-2 ante Atlético de San Luis en Ciudad Universitaria, dentro de la jornada 10. El resultado dejó al conjunto auriazul con 12 puntos en el lugar 12 de la tabla, producto de tres victorias, tres empates y cuatro derrotas.

La caída en casa llevó a Esteban Solari a asumir la responsabilidad por el momento del equipo. El técnico universitario reconoció que esperaba quedarse con los tres puntos y señaló que el primer señalado debe ser él. “Es un momento difícil para nosotros, era un partido donde pensábamos que los tres puntos se iban a quedar en casa y seguramente el primer responsable soy yo”, declaró en conferencia de prensa después del encuentro.

Pumas llegó al compromiso con la posibilidad de acercarse a los puestos de clasificación, pero la derrota ante Atlético de San Luis frenó su avance después de 10 fechas, dejando al equipo en una situación de alerta, al no encontrar el funcionamiento deseado.

“Nosotros los entrenadores, cuando perdemos, estamos jodidos; nos duele muchísimo. Yo siento mucho y lo vivo con mucha pasión. En un momento me sentí que ya hasta estaba demasiado nervioso para decirle algo al árbitro, pero son momentos difíciles cuando uno no logra lo que quiere. Uno siente como entrenador que se hace mucho y no se logra plasmar”, agregó Solari.

Solari confía en que Pumas pueda modificar el rumbo

A pesar de los resultados, el entrenador sostuvo que mantiene confianza en el trabajo del plantel. Su mensaje se centró en la necesidad de responder después de una etapa en la que los universitarios no han conseguido la regularidad suficiente para instalarse entre los primeros lugares de la clasificación.

“Soy un tipo muy optimista, yo era delantero y era el optimista del gol y soy optimista de que esta situación la vamos a sacar adelante porque como cualquier historia hay que pasar por momentos difíciles y hoy es un momento difícil. Hay que ponerle cabeza a lo que viene porque estamos en un club muy grande y se merecen mucho más de lo que estamos dando”, expresó Solari.

El técnico también habló de los goles recibidos ante Atlético de San Luis y evitó colocar el resultado únicamente en las decisiones arbitrales, a pesar de que dos de las anotaciones del conjunto potosino llegaron desde el punto penal.

“Hay que hacerse cargo de recibir los goles por más que dos hayan sido de penal y que el réferi vio o no vio nosotros tampoco, el fútbol está lleno de estas cosas. Hay que ser resilientes, de hombres que trabaja y se hace cargo de lo que está pasando”, agregó.

Pumas, fuera de los primeros puestos tras 10 jornadas

Después de 10 partidos, Pumas registra tres triunfos, tres empates y cuatro derrotas para un total de 12 puntos. La cosecha mantiene al equipo en el puesto 12 de la clasificación, por lo que el margen para perder unidades se reduce conforme avanza el Apertura 2026.

El resultado contra Atlético de San Luis aumenta la presión sobre un equipo que todavía busca una racha que le permita subir posiciones. Solari, por ahora, ha optado por respaldar el trabajo del grupo y asumir el papel que le corresponde como responsable del cuerpo técnico.

Pumas deberá aprovechar las siguientes jornadas para cambiar su balance y acercarse nuevamente a la zona de clasificación. La derrota 3-2 en Ciudad Universitaria dejó otra señal de alerta para un equipo que, después de 10 fechas, todavía no encuentra continuidad en resultados.