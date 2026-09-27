Pumas vs Atlético de San Luis en vivo el partido de la jornada 10 de la Liga MX: resultado y goles hoy, Apertura 2026

Una victoria universitaria podría colocarlos dentro de la zona de Liguilla

Pumas vs Atl San Luis, en vivo. | Claro Sports.

¿A qué hora juega Pumas vs Atlético de San Luis y dónde ver hoy 27 de septiembre la jornada 10 de la Liga MX 2026?

Pumas recibe al Atlético de San Luis este domingo 27 de septiembre de 2026 a las 12:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Olímpico Universitario, dentro de la jornada 10 del Apertura 2026.

El encuentro podrá seguirse en México a través de TUDN, Canal de Las Estrellas y ViX, de acuerdo con la programación publicada para la jornada dominical. También podrás seguir en Claro Sports el minuto a minuto con las acciones más importantes del partido.

Fecha: domingo 27 de septiembre de 2026.

Estadio: Olímpico Universitario.

Horario: 12:00 horas, tiempo del centro de México.

Dónde ver: TUDN, Las Estrellas y ViX.

Alineaciones Pumas vs Atlético de San Luis, al momento: así salen al partido del Apertura 2026

Las alineaciones oficiales de Pumas y Atlético de San Luis todavía no han sido confirmadas. Los once titulares suelen publicarse aproximadamente una hora antes del inicio del compromiso.

Esteban Solari tendrá que modificar nuevamente su equipo. Pumas no ha repetido alineación en las primeras nueve jornadas y para este partido tampoco podrá hacerlo. Adalberto Carrasquilla, Pedro Vite, Robert Morales y Álvaro Angulo fueron convocados por sus respectivas selecciones para la ventana internacional. Carrasquilla, además, fue expulsado frente al Atlas.

Alineación de Pumas: por confirmar.

Alineación del Atlético de San Luis: por confirmar.

Antecedentes Pumas vs Atlético de San Luis, marcadores y últimos resultados en la Liga MX

Pumas presenta una ligera ventaja en los cinco enfrentamientos más recientes contra Atlético de San Luis, con tres victorias universitarias y dos triunfos potosinos. Ninguno de esos cinco antecedentes terminó en empate.

El choque más reciente se disputó durante el Clausura 2026 y terminó con victoria de Pumas por 2-0 en San Luis. Previamente, el conjunto potosino había derrotado 1-0 a los universitarios en Ciudad Universitaria durante el Apertura 2025.

Estos son sus últimos cinco enfrentamientos:

Atlético de San Luis 0-2 Pumas | Jornada 15 | Clausura 2026 | 17 de abril de 2026

Pumas 0-1 Atlético de San Luis | Jornada 14 | Apertura 2025 | 22 de octubre de 2025

Atlético de San Luis 2-3 Pumas | Jornada 5 | Clausura 2025 | 2 de febrero de 2025

Pumas 3-0 Atlético de San Luis | Jornada 12 | Apertura 2024 | 20 de octubre de 2024

Atlético de San Luis 3-1 Pumas | Jornada 2 | Clausura 2024 | 19 de enero de 2024

El balance de esos cinco compromisos deja nueve goles para Pumas y seis para Atlético de San Luis, mientras que los universitarios mantuvieron su portería en cero en dos de sus tres victorias.

Pronósticos y momios: ¿Quién es favorito para ganar el partido del Apertura 2026?

Pumas aparece con la cuota más baja para llevarse los tres puntos, de acuerdo con los momios de Caliente MX proporcionados para este encuentro. La victoria del conjunto universitario se encuentra en -105, mientras que el empate paga +265 y el triunfo del Atlético de San Luis aparece en +260.

Los números reflejan una diferencia reducida entre las posibilidades de ambos equipos. Pumas: -105 | Empate: +265 | Atlético de San Luis: +260. Al tratarse de cuotas de apuestas, pueden modificarse hasta el inicio del encuentro.

En el mercado de goles, la línea de más de 2.5 anotaciones aparece en -143, mientras que el menos de 2.5 se encuentra en +110. Las cuotas colocan así un precio menor al escenario de al menos tres goles durante el encuentro.

Pumas intentará aprovechar la localía pese a las bajas que tendrá en su plantilla, mientras Atlético de San Luis buscará sumar fuera de casa y acercarse a los lugares de clasificación del Apertura 2026.

Pumas busca un triunfo para respirar en el torneo

Pumas y Atlético de San Luis se enfrentan este domingo 27 de septiembre en el Estadio Olímpico Universitario, en uno de los partidos que completan la jornada 10 del Apertura 2026 de la Liga MX. Los universitarios intentarán aprovechar la localía para regresar al triunfo y acercarse a los puestos de clasificación.

El equipo dirigido por Esteban Solari llega al compromiso ubicado en la zona media de la tabla y después de empatar 1-1 ante Atlas en la jornada anterior. Los auriazules han tenido constantes modificaciones en su once durante el torneo y no han repetido alineación en las primeras nueve fechas. Además, para este encuentro tendrán ausencias por convocatorias internacionales.

Atlético de San Luis, por su parte, buscará mantener el impulso después de derrotar al Necaxa en su presentación anterior. Sigue el Pumas vs Atlético de San Luis en vivo y minuto a minuto en Claro Sports, con las alineaciones, goles, estadísticas, mejores acciones y el resultado del encuentro.

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