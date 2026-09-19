Tabla de posiciones del Apertura 2026: ¿Quién es el líder de la Liga MX? jornada 9
La nota en el arranque de la jornada la dio el FC Juárez, quien obtuvo su primer triunfo del Apertura 2026, a costa de los Tigres de la Autónoma de Nuevo León
La jornada 9 del Apertura 2026 de la Liga MX comenzó este viernes 18 de septiembre con dos partidos que dejaron movimientos en la tabla general. Puebla, Atlante, FC Juárez y Tigres fueron los encargados de abrir una fecha que continuará durante sábado y domingo con siete encuentros.
En el primer compromiso, Puebla y Atlante empataron 1-1 en el Estadio Cuauhtémoc. Walter Portales adelantó a los Potros al minuto 41, mientras que Mathías Tomás consiguió la igualdad para La Franja al 53’. Con el resultado, Puebla llegó a 14 puntos y Atlante alcanzó ocho unidades.
Más tarde, FC Juárez derrotó 2-0 a Tigres para conseguir tres puntos en la novena fecha del campeonato. Los Bravos aprovecharon su partido como locales y el gran nivel de Oscar Estupiñan, quien destacó con dos goles, para superar al conjunto regiomontano y modificar su registro en la clasificación después de las primeras ocho jornadas.
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La actividad continuará este sábado con cuatro encuentros, entre los que aparecen Monterrey vs Cruz Azul y el Clásico Nacional América vs Chivas. Para el domingo quedarán otros tres compromisos, mientras Toluca buscará conservar el liderato cuando enfrente a Santos Laguna en la continuación de una jornada que puede generar cambios en los primeros puestos.
Tabla de posiciones del Apertura 2026, al momento: Jornada 9
La jornada 9 del Apertura 2026 arrancó actividades sin grandes movimientos en la parte alta. Toluca se mantiene como líder con 19 puntos, seguido por Chivas con 17, América con 16 y Cruz Azul con 15 unidades, aunque claramente la presencia del Clásico Nacional este fin de semana podría traer movimientos interesantes.
El empate 1-1 entre Puebla y Atlante permitió que La Franja llegara a 14 puntos y se colocara momentáneamente en la quinta posición, mientras que los Potros alcanzaron ocho unidades y permanecen en el lugar 15. Por su parte, el FC Juárez por fin conoce lo que es la victoria en el certamen, tras aprovechar la localía y vencer a los Tigres; aunque dicha situación no los hace abandonar el fondo de la tabla general.
Tabla de posiciones al momento:
- Toluca | 19 puntos
- Guadalajara | 17 puntos
- América | 16 puntos
- Cruz Azul | 15 puntos
- Puebla | 14 puntos
- Querétaro | 13 puntos
- León | 13 puntos
- Tijuana | 13 puntos
- Atlas | 13 puntos
- Pachuca | 11 puntos
- Pumas | 11 puntos
- Monterrey | 10 puntos
- Necaxa | 8 puntos
- Atlante | 8 puntos
- Tigres | 7 puntos
- Atlético de San Luis | 6 puntos
- Santos Laguna | 4 puntos
- Juárez | 3 puntos
Resultados de la jornada 9 de la Liga MX 2026
Tras la actividad de este viernes, el sábado augura resultados intensos, empezando con el duelo entre Atlas y Pumas, seguido más tarde por el partido entre Monterrey y Cruz Azul. La ‘cereza en el pastel’ se vivirá en el Estadio Azteca con el partido entre América y Chivas, en una edición más del Clásico Nacional.
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Partidos y resultados de la Jornada 9:
- Puebla 1-1 Atlante | CRÓNICA
- Juárez 0-0 Tigres | CRÓNICA
- Atlas vs Pumas | 17:00 horas | ViX Premium, Layvtime, Layvtime YouTube, TUDN y Canal 5.
- Atlético de San Luis vs Necaxa | 17:00 horas | Disney+ Premium, ViX Premium y ESPN.
- Monterrey vs Cruz Azul | 19:10 horas | ViX Premium, Layvtime, Layvtime YouTube, TUDN y Canal 5.
- América vs Chivas | 21:15 horas | ViX Premium, Layvtime, Layvtime YouTube, TUDN y Canal 5.
- Toluca vs Santos Laguna | 18:00 horas | ViX Premium.
- Pachuca vs Tijuana | 18:00 horas | FOX One y FOX.
- Querétaro vs León | 20:05 horas | FOX One y FOX.
Tabla de goleo de la Liga MX: ¿quiénes son los goleadores del Apertura 2026?
Salomón Rondón se mantiene al frente de la clasificación de goleadores con ocho tantos, tres más que Lucas Ocampos y que Oscar Estupiñan, quien este viernes se lució con doblete ante los felinos. Chivas cuenta con tres futbolistas entre los primeros 10: Ricardo Marín, Roberto Alvarado y Santiago Sandoval, mismos que esperan aumentar su cuota en el Clásico Nacional.
- Salomón Rondón (Pachuca) | 8 goles
- Oscar Estupiñan (FC Juárez) | 5 goles
- Lucas Ocampos (Monterrey) | 5 goles
- Ricardo Marín (Guadalajara) | 4 goles
- Roberto Alvarado (Guadalajara) | 4 goles
- Santiago Homenchenko (Querétaro) | 4 goles
- Gilberto Mora (Tijuana) | 4 goles
- Juninho (Pumas) | 4 goles
- Julián Carranza (Necaxa) | 4 goles
- Santiago Sandoval (Guadalajara) | 3 goles