Tabla de posiciones del Apertura 2026: ¿Quién es el líder de la Liga MX? jornada 9

La nota en el arranque de la jornada la dio el FC Juárez, quien obtuvo su primer triunfo del Apertura 2026, a costa de los Tigres de la Autónoma de Nuevo León

¡Extra extra! Los Bravos ganaron en el Apertura 2026 | Imago7

La jornada 9 del Apertura 2026 de la Liga MX comenzó este viernes 18 de septiembre con dos partidos que dejaron movimientos en la tabla general. Puebla, Atlante, FC Juárez y Tigres fueron los encargados de abrir una fecha que continuará durante sábado y domingo con siete encuentros.

En el primer compromiso, Puebla y Atlante empataron 1-1 en el Estadio Cuauhtémoc. Walter Portales adelantó a los Potros al minuto 41, mientras que Mathías Tomás consiguió la igualdad para La Franja al 53’. Con el resultado, Puebla llegó a 14 puntos y Atlante alcanzó ocho unidades.

Más tarde, FC Juárez derrotó 2-0 a Tigres para conseguir tres puntos en la novena fecha del campeonato. Los Bravos aprovecharon su partido como locales y el gran nivel de Oscar Estupiñan, quien destacó con dos goles, para superar al conjunto regiomontano y modificar su registro en la clasificación después de las primeras ocho jornadas.

La actividad continuará este sábado con cuatro encuentros, entre los que aparecen Monterrey vs Cruz Azul y el Clásico Nacional América vs Chivas. Para el domingo quedarán otros tres compromisos, mientras Toluca buscará conservar el liderato cuando enfrente a Santos Laguna en la continuación de una jornada que puede generar cambios en los primeros puestos.

Tabla de posiciones del Apertura 2026, al momento: Jornada 9

La jornada 9 del Apertura 2026 arrancó actividades sin grandes movimientos en la parte alta. Toluca se mantiene como líder con 19 puntos, seguido por Chivas con 17, América con 16 y Cruz Azul con 15 unidades, aunque claramente la presencia del Clásico Nacional este fin de semana podría traer movimientos interesantes.

El empate 1-1 entre Puebla y Atlante permitió que La Franja llegara a 14 puntos y se colocara momentáneamente en la quinta posición, mientras que los Potros alcanzaron ocho unidades y permanecen en el lugar 15. Por su parte, el FC Juárez por fin conoce lo que es la victoria en el certamen, tras aprovechar la localía y vencer a los Tigres; aunque dicha situación no los hace abandonar el fondo de la tabla general.

Tabla de posiciones al momento:

Toluca | 19 puntos Guadalajara | 17 puntos América | 16 puntos Cruz Azul | 15 puntos Puebla | 14 puntos Querétaro | 13 puntos León | 13 puntos Tijuana | 13 puntos Atlas | 13 puntos Pachuca | 11 puntos Pumas | 11 puntos Monterrey | 10 puntos Necaxa | 8 puntos Atlante | 8 puntos Tigres | 7 puntos Atlético de San Luis | 6 puntos Santos Laguna | 4 puntos Juárez | 3 puntos

Resultados de la jornada 9 de la Liga MX 2026

Tras la actividad de este viernes, el sábado augura resultados intensos, empezando con el duelo entre Atlas y Pumas, seguido más tarde por el partido entre Monterrey y Cruz Azul. La ‘cereza en el pastel’ se vivirá en el Estadio Azteca con el partido entre América y Chivas, en una edición más del Clásico Nacional.

Partidos y resultados de la Jornada 9:

Tabla de goleo de la Liga MX: ¿quiénes son los goleadores del Apertura 2026?

Salomón Rondón se mantiene al frente de la clasificación de goleadores con ocho tantos, tres más que Lucas Ocampos y que Oscar Estupiñan, quien este viernes se lució con doblete ante los felinos. Chivas cuenta con tres futbolistas entre los primeros 10: Ricardo Marín, Roberto Alvarado y Santiago Sandoval, mismos que esperan aumentar su cuota en el Clásico Nacional.

Salomón Rondón (Pachuca) | 8 goles Oscar Estupiñan (FC Juárez) | 5 goles Lucas Ocampos (Monterrey) | 5 goles Ricardo Marín (Guadalajara) | 4 goles Roberto Alvarado (Guadalajara) | 4 goles Santiago Homenchenko (Querétaro) | 4 goles Gilberto Mora (Tijuana) | 4 goles Juninho (Pumas) | 4 goles Julián Carranza (Necaxa) | 4 goles Santiago Sandoval (Guadalajara) | 3 goles

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