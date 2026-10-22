Santos vs Pumas en vivo el partido de la jornada 13 de la Liga MX: resultado y goles hoy, Apertura 2026

Santos busca su sexta victoria consecutiva ante unos Pumas que también pelean por entrar a la Liguilla; sigue el marcador y los goles de la jornada 13.

Santos vs Pumas en vivo online | Claro Sports

Santos Laguna y Pumas se enfrentan este miércoles 21 de octubre en el Estadio Corona, en un duelo correspondiente a la jornada 13 del Apertura 2026 de la Liga MX. Los Guerreros recibirán al conjunto universitario en un partido que puede modificar las posiciones en la pelea por los ocho lugares disponibles para la Liguilla. Ambos equipos llegan con 16 puntos, separados únicamente por la diferencia de goles.

Santos atraviesa una racha de cinco victorias consecutivas, después de comenzar el torneo con siete encuentros sin ganar, y buscará prolongar su recuperación frente a un rival que también necesita sumar. Pumas, por su parte, viene de superar 2-1 al Atlante y pretende conseguir su segundo triunfo seguido como visitante. Sigue todos los detalles del Santos vs Pumas en el MINUTO A MINUTO de Claro Sports, con las anotaciones, alineaciones, jugadas destacadas y el marcador actualizado.

¿A qué hora juega Santos vs Pumas y dónde ver hoy 21 de octubre la jornada 13 de la Liga MX 2026?

El compromiso entre Santos Laguna y Pumas comenzará este miércoles 21 de octubre a las 21:10 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Corona, ubicado en Torreón, Coahuila. El encuentro corresponde a la jornada 13 del Apertura 2026 y será uno de los partidos encargados de cerrar la actividad de la fecha doble.

La transmisión en vivo estará disponible por Canal 5, TUDN y ViX, además de ESPN y Disney+. En Claro Sports podrás seguir la cobertura mediante nuestro minuto a minuto, con las incidencias, goles, cambios y resultado del partido en tiempo real.

Alineaciones Santos vs Pumas, al momento: así salen al partido del Apertura 2026

Santos Laguna y Pumas preparan sus alineaciones para un enfrentamiento que puede resultar determinante en sus aspiraciones de clasificar a la Liguilla. Los Guerreros buscarán mantener el funcionamiento que les permitió conseguir cinco triunfos consecutivos, mientras que los universitarios intentarán aprovechar los espacios para generar peligro en territorio lagunero.

Las alineaciones oficiales de Santos y Pumas se darán a conocer antes del inicio del partido. Entre los futbolistas a seguir por parte de los locales aparece Tahiel Jiménez, quien ha destacado en los encuentros recientes, mientras que el equipo universitario buscará encontrar alternativas ofensivas para superar a la defensa de los Guerreros.

Antecedentes Santos vs Pumas, marcadores y últimos resultados en la Liga MX

Pumas tiene un balance favorable en sus últimos cinco enfrentamientos contra Santos Laguna, con tres victorias, un empate y una derrota. El antecedente más reciente corresponde al Clausura 2026, cuando el conjunto universitario consiguió una victoria de 4-0 en el Estadio Olímpico Universitario.

Estos son los últimos cinco resultados entre Santos y Pumas en la Liga MX:

Torneo Partido Resultado Clausura 2026 Pumas vs Santos 4-0 Apertura 2025 Santos vs Pumas 3-0 Clausura 2025 Pumas vs Santos 2-0 Apertura 2024 Santos vs Pumas 1-1 Clausura 2024 Pumas vs Santos 3-0

A pesar del dominio reciente de los universitarios en el balance general, Santos acumula cinco partidos consecutivos sin perder como local ante Pumas, con cuatro triunfos y un empate. La última victoria del conjunto de la UNAM en Torreón ocurrió en el Apertura 2020, cuando se impuso 2-1. Ambos equipos buscarán mantener sus respectivas tendencias en el enfrentamiento de este miércoles.

Pronósticos y momios: ¿Quién es favorito para ganar el partido del Apertura 2026?

Santos Laguna aparece como ligero favorito para quedarse con los tres puntos frente a Pumas, de acuerdo con los momios de Caliente.mx para el partido de la jornada 13. La victoria de los Guerreros presenta una cuota de +132, mientras que un triunfo universitario se ubica en +186 y el empate ofrece +260.

Los momios consultados para el encuentro son los siguientes:

Resultado Momio Victoria de Santos Laguna +132 Empate +260 Victoria de Pumas +186

El favoritismo del conjunto lagunero responde, en parte, a su racha de cinco victorias consecutivas y al rendimiento que ha mostrado en el Estadio Corona. Sin embargo, Pumas también cuenta con tres triunfos, un empate y dos derrotas como visitante en el torneo, números idénticos a los que presenta Santos como local.

Con 16 puntos para ambos clubes, el encuentro puede modificar sus posiciones en la clasificación y acercar al ganador a los ocho primeros lugares del Apertura 2026. Los momios son de referencia y pueden modificarse antes del silbatazo inicial.

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