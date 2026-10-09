¡Vuelve la Liga MX! Clásico Tapatío, Pumas vs Cruz Azul y América vs Monterrey destacan en la jornada 11

La jornada 11 del Apertura 2026 tendrá grandes encuentros, con América y Toluca en la cima, mientras Pumas, Tigres y Monterrey buscan reaccionar rumbo a la Liguilla

El Apertura 2026 vuelve tras el parón con mucho en juego | Imago7

La Liga MX reanuda su actividad del 9 al 11 de octubre con una jornada 11 que puede modificar la lucha por el liderato y la clasificación a la Liguilla. Después del parón por la Fecha FIFA, los 18 equipos regresan con ocho fechas por disputar y una serie de enfrentamientos que incluyen el Clásico Tapatío, América contra Monterrey, Tigres frente a Toluca y la reedición de la última final entre Pumas y Cruz Azul. Los resultados comenzarán a definir qué proyectos se consolidan y cuáles tendrán que buscar una reacción en la recta final.

La clasificación refleja la competencia entre los principales aspirantes. Toluca y América comparten la cima con 20 puntos, aunque las Águilas tienen un partido pendiente, mientras Chivas aparece tercero con 18 unidades. Detrás se encuentran Querétaro, León y Atlas, todos con 17. En el otro extremo de las expectativas, Pumas ocupa la duodécima posición con 12 puntos y Tigres es decimoquinto con 10, dos equipos que necesitan mejorar sus resultados después de realizar ajustes deportivos durante el torneo.

La décima fecha dejó el mayor registro ofensivo de lo que va de torneo: se marcaron 35 goles en nueve encuentros, con un promedio de 3.89 tantos por partido y 12 anotaciones de penal, récord para una sola jornada de Liga MX. El balance incluyó la victoria de América sobre Necaxa, la remontada del Atlas contra Tijuana, el empate entre Cruz Azul y Toluca, y las derrotas de Chivas y Pumas. Ahora, el regreso de los seleccionados, las bajas de última hora y los cambios en los banquillos serán factores para entender el desarrollo de la nueva fecha.

América quiere arrebatarle el liderato a Toluca; Monterrey busca recuperar terreno

Las Águilas van por el liderato | Imago7

El América de Guillermo Almada tendrá una oportunidad para colocarse por encima de Toluca cuando reciba a Monterrey el sábado 10 de octubre, a las 21:10 horas, en el Estadio Azteca. Las Águilas registran seis victorias, dos empates y una derrota, con 21 goles a favor y 10 en contra, números que las mantienen como la segunda ofensiva del campeonato. Además, el partido formará parte de los festejos por el 110 aniversario del club, que se conmemora el 12 de octubre. El encuentro llega después de la victoria 4-2 sobre Necaxa, en la que Henry Martín firmó un triplete y alcanzó seis anotaciones en el torneo.

La producción ofensiva también incluye a Miguel Borja, quien anotó en sus primeros tres partidos de Liga MX con el América, un registro que amplía las opciones de Almada para acompañar a Henry Martín. Durante la pausa, los azulcremas perdieron 2-0 ante Chivas en un amistoso en Oakland, un duelo que disputaron sin varias de sus figuras. De cara al encuentro con Rayados, el cuerpo técnico recupera a seleccionados como Brian Rodríguez, Óscar Perea, Israel Reyes, Isaías Violante y Dagoberto Espinoza, cuyos minutos dependerán de su estado físico tras los compromisos internacionales.

La situación de Monterrey contrasta con la del conjunto capitalino. Los dirigidos por Matías Almeyda están en la décima posición con 13 puntos, después de cuatro victorias, un empate y cuatro derrotas. Rayados cayó 4-2 contra Atlante en la fecha anterior, aunque durante el parón derrotó 2-1 a Toluca en un amistoso disputado en Houston. Para visitar al América, Stefan Medina permanece en duda por un golpe en la rodilla y Uros Djurdjevic ha trabajado por separado, mientras Lucas Ocampos se reincorporó a las prácticas tras superar una contractura. Una derrota podría complicar la búsqueda de un boleto a la fase final.

Chivas busca reencontrarse con el triunfo en el Clásico Tapatío ante Atlas

Los rojiblancos buscan volver a ganar | Imago7

El Clásico Tapatío del sábado 10 de octubre, a las 19:00 horas en el Estadio Jalisco, enfrenta a dos equipos separados por un solo punto. Chivas llega tercero con 18 unidades y Atlas ocupa el sexto lugar con 17, por lo que los rojinegros podrían superar al Guadalajara con una victoria. El equipo de Gabriel Milito necesita recuperarse de la derrota 0-2 ante Querétaro, mientras los dirigidos por Hernán Crespo consiguieron un triunfo 3-2 en su visita a Tijuana, después de darle la vuelta al marcador.

La preparación rojiblanca estuvo marcada por dos ausencias en el mediocampo. Omar Govea no podrá jugar por la suspensión de un partido que recibió tras su expulsión frente a Querétaro, mientras que Luis Romo sufrió una lesión muscular en el bíceps femoral izquierdo durante el México vs Estados Unidos y su presencia está comprometida. Guadalajara sí consiguió una victoria durante la Fecha FIFA, al imponerse 2-0 al América en un amistoso con doblete de Ángel Sepúlveda. Sin embargo, el resultado no cuenta para la clasificación y Milito necesita trasladar esa respuesta al campeonato.

Los números del torneo presentan un contraste para el clásico. Guadalajara no ha perdido como visitante, con dos triunfos y tres empates fuera de casa, mientras Atlas ha conseguido solamente una victoria en cinco encuentros como local. Los rojinegros tienen 16 goles anotados y 17 recibidos, frente a los 17 a favor y 10 en contra de Chivas. A nivel individual, Luis Esteves llegó a cuatro tantos y Florian Monzón a tres tras el partido contra Tijuana; Ryan Mmaee también se estrenó como goleador en la Liga MX. Marco Antonio ‘Gato’ Ortiz será el encargado de dirigir el encuentro.

Tigres ante Toluca: Vucetich enfrenta una prueba para su proyecto

Los felinos necesitan sumar para acercarse a la Liguilla | Imago7

El Tigres vs Toluca del viernes 9 de octubre, a las 21:00 horas en el Estadio Universitario, será uno de los partidos que abra la jornada. Los felinos llegan en una situación que contrasta con las expectativas alrededor de su plantilla: dos victorias, cuatro empates y cuatro derrotas, con apenas 10 goles anotados en 10 encuentros. La victoria 1-0 contra Puebla puso fin a una sequía de triunfos que se extendía desde el 21 de agosto, pero no fue suficiente para sacar al equipo de los últimos lugares. La llegada de Víctor Manuel Vucetich al banquillo, después de los cambios en la estructura deportiva, todavía no se ha traducido en una recuperación sostenida.

Existe, sin embargo, una estadística que permite entender las posibilidades de Tigres. Los regiomontanos no han perdido como locales, con dos victorias y dos empates, pero enfrente tendrán a un Toluca que tampoco conoce la derrota como visitante: tres triunfos y dos igualadas. El equipo de Antonio Mohamed encabeza la tabla gracias a su diferencia de goles y posee la mejor ofensiva del campeonato, con 23 tantos, equivalente a 2.3 por partido. En su último encuentro oficial empató 3-3 con Cruz Azul, después de remontar un 0-2 y colocarse momentáneamente por delante en el marcador.

La principal diferencia entre ambos está en la producción ofensiva: Toluca ha marcado 13 goles más que Tigres durante el Apertura 2026. Vucetich contempla ajustes, entre ellos utilizar a Guillermo Martínez como referencia de área y darle una oportunidad como titular a Emiliano Gómez, mientras Rodrigo Aguirre regresa de su participación internacional. En el cuadro mexiquense, Paulinho y Alexis Vega mantienen su importancia ofensiva, después de alcanzar 51 y 67 goles de Liga MX en sus respectivas carreras. Para Tigres, una victoria significaría acercarse a los puestos de clasificación; para Toluca, sostener el liderato frente a la presión del América.

Pumas vs Cruz Azul: cuentas pendientes y la necesidad de reaccionar en Ciudad Universitaria

Reedición de la final del Clausura 2026 | Imago7

El cierre de la jornada 11 tendrá como escenario el Estadio Olímpico Universitario, donde Pumas recibirá a Cruz Azul el domingo 11 de octubre a las 19:00 horas. Será el primer enfrentamiento entre ambos después de la final del Clausura 2026, que terminó con el título cementero. Los universitarios llegan bajo la dirección de Esteban Solari, quien asumió el cargo tras la salida de Efraín Juárez. Pumas suma 12 puntos, producto de tres victorias, tres empates y cuatro derrotas, con 14 goles anotados y 16 recibidos. La caída 2-3 ante Atlético de San Luis dejó al descubierto problemas para mantener el equilibrio defensivo y aprovechar sus oportunidades.

La situación adquiere mayor importancia por el rendimiento del equipo en casa. Pumas ha obtenido solamente cinco de los 15 puntos que disputó como local, un registro que necesita corregir para acercarse a los ocho primeros. Solari recuperará futbolistas que estuvieron con sus selecciones, entre ellos Adalberto Carrasquilla, Álvaro Angulo y Robert Morales, mientras César Huerta continúa sumando ritmo de competencia después de su regreso al futbol mexicano. Keylor Navas también se reincorpora tras sus compromisos con Costa Rica. El entrenador contará con más alternativas para buscar una reacción ante el vigente campeón.

Cruz Azul, por su parte, ocupa el séptimo puesto con 16 puntos y presenta una diferencia de goles de apenas +1, resultado de 19 anotaciones a favor y 18 en contra. Joel Huiqui recupera a varios futbolistas después del parón, como Kevin Mier, Erik Lira, Jeremy Márquez, Omar Campos, Amaury García y Gabriel Fernández. Sin embargo, José Paradela sigue bajo evaluación por una sobrecarga muscular sufrida en el amistoso contra LA Galaxy, mientras Rodolfo Rotondi continúa su recuperación de una fascitis plantar. La disponibilidad de ambos puede influir en las decisiones del técnico para un partido que tiene consecuencias en la clasificación.

Para la Máquina, el reto será transformar su producción ofensiva en resultados con mayor regularidad. Gabriel Fernández viene de marcar dos goles contra Toluca y Nicolás Ibáñez llegó a 94 anotaciones en Primera División, pero los 18 goles recibidos colocan a Cruz Azul entre las defensivas más vulneradas del certamen. El encuentro también implica regresar al estadio donde conquistó la décima estrella y la Copa de Campeones de Concacaf 2025. Pumas, mientras tanto, intentará reducir su distancia con los puestos de Liguilla y evitar que otro resultado adverso aumente las dudas sobre el proceso de Solari.

León, Querétaro y Santos buscan aprovechar la jornada para escalar posiciones

Los Gallos Blancos se encuentran en el cuarto lugar | Imago7

Más allá de los enfrentamientos entre los clubes de mayor convocatoria, León y Querétaro tienen una oportunidad de mantenerse entre los primeros lugares. La Fiera visitará a Puebla el viernes 9 de octubre a las 19:00 horas, después de conseguir un triunfo 2-1 sobre FC Juárez con un gol al minuto 90+9. León suma 17 puntos frente a los 14 de Puebla. Por su parte, Querétaro recibirá a Atlante el sábado a las 17:00 horas. Los Gallos Blancos llegan de vencer 2-0 a Chivas en Guadalajara y poseen la mejor defensa del campeonato, con únicamente ocho goles recibidos en nueve partidos. Atlante intentará sostener el rendimiento que mostró en su victoria 4-2 contra Monterrey.

El sábado también se disputará el FC Juárez vs Tijuana, un encuentro entre equipos que atraviesan situaciones diferentes. Los Bravos son últimos con tres puntos, una victoria y nueve derrotas, además de tener la defensa más castigada del certamen, con 25 goles en contra. Tijuana se encuentra en la octava posición con 14 unidades y un partido menos que varios competidores. Los Xolos necesitan recuperarse de la derrota contra Atlas para defender su lugar entre los ocho primeros, mientras Juárez busca reducir una diferencia de goles de -18.

El domingo, Atlético de San Luis recibirá a Santos Laguna a las 17:00 horas, en un duelo que puede impulsar a uno de los dos hacia la zona media. Los potosinos acumulan 12 puntos después de vencer a Pumas, mientras Santos suma 10 y llega con tres victorias consecutivas, una racha que no conseguía desde 2024. En el otro encuentro dominical, Pachuca enfrentará a Necaxa, con la atención puesta en Salomón Rondón, líder de goleo con 10 tantos. Los Tuzos tienen 12 unidades y los Rayos apenas ocho, además de acumular 20 anotaciones recibidas.

Proyecciones para la Liguilla: ¿cuántos puntos necesitarán Pumas, Tigres y Monterrey?

El análisis de la clasificación ofrece una referencia sobre el panorama de la fase final. América promedia 2.22 puntos por partido, por encima de los 2.00 del Toluca y los 1.80 de Chivas. Si mantuvieran ese ritmo durante los 17 encuentros de la fase regular, las Águilas terminarían alrededor de 38 puntos, Toluca alcanzaría 34 y Guadalajara llegaría a 31. Se trata de una proyección lineal basada en los resultados actuales, no de un pronóstico definitivo, pero permite dimensionar la ventaja que tienen los candidatos al liderato.

La lucha por el octavo puesto presenta un escenario más cerrado. Tijuana marca actualmente el límite de clasificación con 14 puntos en nueve partidos, equivalente a un promedio de 1.56 unidades por encuentro. Si esa tendencia se mantiene, el octavo clasificado terminaría alrededor de 26 o 27 puntos, aunque el corte real dependerá de los resultados de los competidores. Tomando 26 unidades como referencia, Pumas necesitaría sumar 14 de sus próximos 21 puntos; Tigres requeriría 16 de 21, y Monterrey, que tiene un juego pendiente, tendría que conseguir 13 de los 24 disponibles.

Cabe recordar que el Apertura 2026 no contempla Play In, por lo que solamente los primeros ocho equipos avanzarán directamente a los cuartos de final. La eliminación de esa instancia reduce el margen de recuperación para los clubes que actualmente se encuentran fuera de la zona de Liguilla. La jornada 11 ofrece enfrentamientos que pueden modificar las posiciones y alterar las proyecciones, con América y Toluca en la pelea por el primer lugar, Chivas ante una oportunidad de recuperarse y Pumas, Tigres y Monterrey obligados a convertir las expectativas de sus plantillas en puntos antes de que concluya la fase regular.