Lionel Messi y Argentina: los números de una historia de 21 años, 125 goles y cuatro títulos

De la roja a los 47 segundos de su debut a campeón del mundo: Messi se despide ante Benín después de 207 partidos y 125 goles con Argentina

Lionel Messi necesitó menos de un minuto para ser expulsado en su debut con Argentina y más de 15 años para levantar su primer título con la selección mayor. Entre ambos extremos construyó una carrera de 207 partidos y 125 goles que terminará este martes ante Benín en el Monumental. A los 39 años, el capitán se marcha como campeón del mundo, bicampeón de América y ganador de la Finalissima, además de haber disputado tres finales mundialistas y seis Copas del Mundo.

Su producción goleadora se repartió entre 54 tantos en amistosos, 36 en Eliminatorias sudamericanas, 21 en Copas del Mundo y 14 en Copa América. Marcó contra 45 selecciones diferentes, consiguió 11 partidos de al menos tres anotaciones y tuvo como víctima principal a Bolivia, con 11. Benín puede convertirse en el país número 46 de una lista que comenzó con Croacia en 2006 y que actualmente termina con Egipto en el Mundial de 2026.

Del debut con roja al primer gol: el comienzo de una carrera de 21 años

La historia comenzó el 17 de agosto de 2005 contra Hungría. Messi tenía 18 años, ingresó en el segundo tiempo y fue expulsado menos de un minuto después por una reacción ante Vilmos Vanczák. Su primera anotación llegó en el sexto encuentro, el 1 de marzo de 2006 frente a Croacia. Tres meses después debutó en un Mundial y convirtió contra Serbia y Montenegro con 18 años y 357 días, entonces el argentino más joven en marcar en la competencia.

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La progresión fue inmediata. En 2007 llegó a su primera final de Copa América, perdida 3-0 contra Brasil, y para Sudáfrica 2010 ya era el eje ofensivo del equipo. Aquel Mundial, sin embargo, terminó sin goles para el rosarino y con una eliminación 4-0 frente a Alemania en cuartos. Argentina tenía al futbolista que comenzaba a dominar el fútbol de clubes, pero todavía no encontraba una estructura capaz de transformar esa superioridad individual en títulos internacionales.

Los récords crecían, pero las finales se convertían en una carga

Brasil 2014 cambió por completo su trayectoria con la selección. Marcó cuatro goles y condujo a su selección hasta su primera final mundialista desde Italia 1990. Alemania volvió a interponerse: Mario Götze hizo el 1-0 en el tiempo extra del Maracaná. El argentino recibió el Balón de Oro del torneo, pero el gran título continuó pendiente.

Después llegaron dos golpes consecutivos contra Chile. La Albiceleste perdió por penales las finales de las Copas América de 2015 y 2016. La segunda tuvo un impacto mayor: falló su lanzamiento en la tanda de East Rutherford y anunció que dejaba la selección. Para entonces acumulaba cuatro finales perdidas con la mayor —Copa América 2007, Mundial 2014, Copa América 2015 y Centenario 2016— y su producción individual contrastaba con un palmarés todavía vacío.

Messi se despide ante Benín en Buenos Aires | Claro Sports

El retiro duró apenas unas semanas. Regresó para las Eliminatorias de Rusia 2018 y protagonizó uno de sus partidos más determinantes, cuando el equipo estaba en serios aprietos: Ecuador se adelantó antes del primer minuto en Quito y Messi respondió con un hat-trick para ganar 3-1 y asegurar la clasificación. El Mundial siguiente volvió a terminar pronto, con derrota 4-3 ante Francia en octavos. A los 31 años, después de cuatro Copas del Mundo, su balance seguía sin títulos.

Maracaná 2021: el título que dividió su carrera en dos

El punto de ruptura llegó el 10 de julio de 2021. Argentina derrotó 1-0 a Brasil en el Maracaná con gol de Ángel Di María y levantó su primera Copa América. Habían pasado casi 16 años desde su debut con la mayor y la selección terminaba, además, con 28 años sin conquistar un trofeo absoluto. El capitán cerró el torneo con cuatro goles y cinco asistencias.

El título alteró completamente el balance de su ciclo. Hasta aquella noche había disputado cuatro finales importantes con la escuadra nacional y perdido las cuatro. Desde el Maracaná comenzó una secuencia en la que la selección ganó la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar y la Copa América 2024. En poco más de tres años, pasó de no tener ningún título con la mayor a levantar cuatro.

Final Rival Resultado Balance Copa América 2007 Brasil 0-3 Subcampeón Mundial 2014 Alemania 0-1 TE Subcampeón Copa América 2015 Chile 0-0, derrota en penales Subcampeón Copa América 2016 Chile 0-0, derrota en penales Subcampeón Copa América 2021 Brasil 1-0 Campeón Finalissima 2022 Italia 3-0 Campeón Mundial 2022 Francia 3-3, victoria en penales Campeón Copa América 2024 Colombia 1-0 TE Campeón Mundial 2026 España 0-1 TE Subcampeón

Qatar 2022 convirtió los números en una Copa del Mundo

La Finalissima ante Italia confirmó el cambio de ciclo, pero Qatar transformó definitivamente el palmarés. Argentina perdió 2-1 contra Arabia Saudita en su debut y quedó obligada a responder frente a México. Messi abrió aquel partido con un disparo desde fuera del área y volvió a convertir ante Australia, Países Bajos, Croacia y Francia. Fue el primer futbolista que marcó en fase de grupos, octavos, cuartos, semifinal y final dentro de una misma Copa del Mundo.

Terminó Qatar con siete goles y tres asistencias. En la final anotó dos veces durante el 3-3 ante Francia y convirtió también su lanzamiento en la tanda que ganó 4-2. A los 35 años levantó el único gran trofeo que faltaba en su carrera y obtuvo por segunda ocasión el Balón de Oro de un Mundial, después del conseguido en Brasil 2014.

De campeón en Qatar a otra final mundialista cuatro años después

En 2023, el astro rosarino superó la barrera de los 100 goles internacionales y en 2024 Argentina defendió su corona continental. Una lesión lo obligó a abandonar la final contra Colombia, pero el gol de Lautaro Martínez en el tiempo extra aseguró su segunda Copa América y el cuarto título de la era ganadora iniciada tres años antes.

El último desafío competitivo llegó en Norteamérica 2026. A los 39 años disputó su sexto Mundial y produjo ocho goles, incluidos tres frente a Argelia en el debut. Cerró el torneo con 21 tantos mundialistas, después de haber llegado a Qatar 2022 con apenas seis. Su producción en sus dos últimas Copas del Mundo fue de 15 anotaciones, más del doble de las seis conseguidas en sus primeras cuatro.

Argentina volvió a alcanzar la final y se convirtió en apenas el sexto futbolista que llegaba tres veces al partido por el título mundial. Esta vez no hubo repetición de Lusail: España ganó 1-0 en tiempo extra en Nueva York . Su recorrido mundialista terminó así con tres finales 2014, 2022 y 2026, un campeonato y dos subcampeonatos.

21 goles en seis Mundiales: del adolescente de 2006 al capitán de 2026

La evolución mundialista puede medirse prácticamente por etapas. Messi marcó una vez en Alemania 2006, se fue sin goles de Sudáfrica 2010, consiguió cuatro en Brasil 2014, uno en Rusia 2018, siete en Qatar 2022 y ocho en 2026. En sus primeras cuatro ediciones produjo seis; en las últimas dos, 15.

Mundial Goles Alemania 2006 1 Sudáfrica 2010 0 Brasil 2014 4 Rusia 2018 1 Qatar 2022 7 Norteamérica 2026 8 Total 21

125 goles: de Croacia a Egipto y de Bolivia a Francia

Los 125 tantos también cuentan historias diferentes. Bolivia fue la víctima principal con 11; Ecuador y Venezuela recibieron siete cada uno; Uruguay, seis. Estonia sufrió el mayor castigo en un solo encuentro, cuando Messi anotó los cinco tantos del 5-0 de 2022. En total, convirtió al menos tres veces en 11 partidos diferentes y encontró la portería frente a 45 selecciones.

Pero la importancia no siempre coincidió con la cantidad. El hat-trick a Ecuador llevó a Argentina al Mundial 2018. El gol contra México sostuvo con vida la campaña de Qatar. Los dos frente a Francia llegaron en una final mundialista. Brasil recibió tres en un amistoso de 2012 y fue el rival derrotado en el Maracaná cuando finalmente terminó la sequía de títulos, aunque no anotó aquella noche.

Su distribución por competencia deja otra dimensión del recorrido: 54 goles en amistosos, 36 en Eliminatorias, 21 en Mundiales y 14 en Copa América. Más de la mitad, 71 de 125, llegaron en partidos competitivos.

Cuatro títulos con la mayor después de esperar casi 16 años por el primero

El palmarés definitivo tiene una anomalía que resume toda la carrera. Messi no ganó un título con la selección absoluta entre su debut en agosto de 2005 y julio de 2021. Después conquistó cuatro en un periodo de poco más de tres años: Copa América 2021, Finalissima 2022, Mundial 2022 y Copa América 2024.

A ellos pueden añadirse los dos grandes títulos obtenidos antes de consolidarse en la absoluta: el Mundial sub 20 de 2005 y el oro olímpico de Beijing 2008.

Título Año Mundial sub 20 2005 Oro olímpico 2008 Copa América 2021 Finalissima 2022 Copa Mundial 2022 Copa América 2024

Benín, el partido 208 y el último número de Messi con Argentina

Messi anunció el 31 de agosto de 2026 que su etapa internacional había terminado después de la derrota ante España, pero Argentina reservó un último partido para despedirlo frente a su público. Este martes 6 de octubre enfrentará a Benín en el Monumental, el escenario elegido para cerrar oficialmente una relación iniciada 21 años antes en Budapest.

Llegará a la despedida con 207 partidos, 125 goles, 45 víctimas diferentes y cuatro títulos con la selección mayor. Benín llevará la cuenta a 208 encuentros. Si marca, alcanzará los 126 tantos y el conjunto africano se convertirá en el país número 46 al que le anota. Después de seis Mundiales, tres finales por la Copa, dos títulos de América y una carrera dividida entre años de frustración y un cierre cargado de trofeos, esos serán los últimos números que Lionel Messi podrá modificar con la camiseta de Argentina.