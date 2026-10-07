¿Messi, derecho? El garrafal error de los drones en la despedida de Leo

Un error en el show de drones de la despedida de Messi se hizo viral: lo representaron pateando con la derecha, pese a que el argentino es zurdo

El homenaje al ’10’ dejó un momento polémico | JUAN MABROMATA / AFP

Lionel Messi cerró su historia con la selección argentina entre lágrimas, un gol, asistencias y un Estadio Monumental volcado en su homenaje. Argentina derrotó 3-0 a Benín este martes 6 de octubre y el capitán disputó su partido número 208 con la Albiceleste, con el que terminó una etapa de más de dos décadas y alcanzó los 126 goles internacionales.

La despedida tuvo prácticamente todos los elementos preparados para convertir la noche en un homenaje al número 10: música, fuegos artificiales, ovaciones y un espectáculo de drones que dibujó en el cielo distintas imágenes relacionadas con la carrera de Messi, desde la Copa del Mundo hasta el escudo de la Asociación del Fútbol Argentino.

Sin embargo, entre las imágenes apareció un detalle que los aficionados detectaron de inmediato. Una silueta de Messi fue representada golpeando el balón con la pierna derecha, pese a que la zurda ha sido uno de los elementos que definieron su manera de jugar durante toda su carrera. El momento comenzó a circular en redes sociales poco después de terminar el encuentro.

Se me caen las lágrimas, hacen un show de drones y ponen a Messi PEGÁNDOLE CON LA DERECHA JAAJJAJAJAJAAJJA qué hijos de remil puta https://t.co/Lb2aPhe6QT — lorem ipsum (@altashanta) October 7, 2026

La ironía fue todavía mayor porque Messi acababa de marcar el último gol de su carrera con Argentina precisamente con la izquierda. El delantero ejecutó un penal al minuto 71 para colocar el 3-0 ante Benín y cerrar su trayectoria internacional con 126 anotaciones.

¿Con qué pierna dominó Lionel Messi al fútbol?

Lionel Messi es zurdo. Aunque a lo largo de su carrera desarrolló recursos para definir con ambas piernas, la mayoría de sus goles, disparos, tiros libres, conducciones y pases decisivos tuvieron como protagonista a su pie izquierdo.

Las cifras permiten dimensionar esa diferencia. Hasta el 27 de septiembre de 2026, los registros estadísticos consultados contabilizaban 783 goles de Messi con la pierna izquierda y 113 con la derecha, además de 32 de cabeza y tres con otras partes del cuerpo. En ese momento acumulaba 931 tantos oficiales.

A esa cuenta debe añadirse el tanto conseguido ante Benín en su despedida. El penal fue ejecutado con la pierna izquierda, de acuerdo con el registro del partido, por lo que el argentino llegó a 932 goles oficiales y aumentó nuevamente su apartado de anotaciones con la zurda.

¿Qué pasó en la despedida de Messi y por qué un error tecnológico se hizo viral?

Argentina preparó una noche completa para despedir a su capitán. Más de 85 mil aficionados estuvieron en el Monumental, donde Messi participó directamente en los tres goles del 3-0: asistió a Nicolás Otamendi y Nico Paz antes de convertir de penal la última anotación del encuentro.

Después del silbatazo final comenzó el espectáculo de drones. Las luces recrearon diferentes símbolos de su paso por la selección argentina, entre ellos Messi levantando la Copa del Mundo, el escudo de la AFA con tres estrellas, una camiseta con el número 10 y el mensaje “Gracias Leo”.

Fue entonces cuando apareció la imagen que llamó la atención. Los drones formaron la silueta de un futbolista identificado como Messi pateando el balón con el pie derecho. El detalle contrastaba con una de las características más reconocibles del argentino: su condición de zurdo. Las capturas del espectáculo comenzaron a difundirse y generaron comentarios y bromas en plataformas como X.

Más que una falla de funcionamiento de los drones, se trató de un error en el diseño o representación de la figura proyectada. El espectáculo continuó con normalidad, pero el detalle fue suficiente para robar parte de la atención en una noche diseñada alrededor de la trayectoria del número 10.

¿Cuántos goles anotó Messi con la pierna derecha?

Pese a que su izquierda marcó buena parte de su carrera, Messi también encontró el gol con su perfil menos habitual. Hasta finales de septiembre de 2026 había convertido 113 goles oficiales con la pierna derecha, de acuerdo con bases estadísticas que contabilizan sus encuentros competitivos de clubes y sus partidos con la selección absoluta.

El dato no cambió durante su despedida porque su anotación ante Benín fue ejecutada con la izquierda. Así, después de llegar a 932 goles oficiales en su carrera, Messi conserva 113 anotaciones con el pie derecho, una cifra que representa alrededor del 12% de sus tantos.

La diferencia explica por qué la imagen de los drones resultó tan llamativa. Más de ocho de cada 10 goles de Messi han llegado con la pierna izquierda, por lo que representarlo pateando de derecha en uno de los últimos homenajes de su etapa con Argentina convirtió un pequeño error visual en uno de los momentos virales de su despedida.