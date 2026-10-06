Messi rompe en llanto en su despedida de Argentina: así vivió su último partido en el Monumental

La Pulga disputó ante Benín su último partido con Argentina en el Monumental, después de 21 años de historia con la selección

Messi rompe en llanto en su despedida de Argentina. Print X: TyC

El último partido de Lionel Messi con la selección argentina comenzó con una escena que resumió 21 años de historia: el capitán y el técnico Lionel Scaloni no pudieron contener las lágrimas durante los himnos ante Benín. En el Monumental, con más de 85 mil aficionados como testigos, la emoción apareció incluso antes del silbatazo inicial del encuentro que marcará el cierre de la etapa internacional de La Pulga.

Messi, que llegó al encuentro con 207 partidos y 125 goles con la Albiceleste, vivió su última ceremonia de himnos con Argentina acompañado por sus compañeros y bajo la ovación de un estadio volcado con su figura. Para Scaloni, quien dirigió al equipo durante una de las etapas más exitosas de la carrera del rosarino con la selección, también fue un momento cargado de significado.

Las lágrimas de ambos reflejaron lo que representa esta despedida: el final de una era que comenzó en 2005 y que incluyó la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024. Frente a Benín, Messi disputa su último partido con Argentina ante su público y cierra una historia que ya forma parte del fútbol argentino.

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Messi vive un momento especial con sus hijos antes de su último partido con Argentina

Minutos antes del inicio del encuentro, Lionel Messi saltó al terreno de juego para realizar el calentamiento junto a sus compañeros, después de protagonizar un emotivo abrazo con el preparador físico Luis Martín. Fue una de sus últimas imágenes como futbolista de la selección argentina antes de enfrentar a Benín.

NO PUEDO MÁS 😭🥺 pic.twitter.com/SCwp9ny0cA — TyC Sports (@TyCSports) October 6, 2026

Al momento de ingresar al campo, Messi fue recibido por sus tres hijos Thiago, Mateo y Ciro, con quienes se fundió en un abrazo antes de comenzar el último partido de su carrera internacional con la Albiceleste. Previamente, el capitán compartió una última arenga con sus compañeros y los invitó a disfrutar el encuentro mediante el buen juego, la posesión del balón, los goles y la búsqueda de la victoria.

El emotivo abrazo de Lionel Messi con sus hijos durante su despedida de la Selección Argentina. https://t.co/iW7pLgrb7h — MDZ Online (@mdzol) October 6, 2026

Finalmente, los jugadores del combinado africano le regalaron una estatua, una carta escrita por todo el plantel y una rosa, previo al intercambio de escudos y la ceremonia del volado de inicio.

Messi rompe en llanto durante el último viaje de Argentina al Monumental

Lionel Messi no pudo contener las lágrimas durante el último viaje de la selección argentina al Monumental antes de enfrentar a Benín. El autobús de la Albiceleste partió a las 17:50 horas local desde el predio de la AFA y encontró a miles de aficionados a lo largo del recorrido, especialmente en la Autopista Riccheri, donde los seguidores se acercaron para despedir al capitán argentino.

Lionel Messi a puro llanto despidiendo a los hinchas desde el micro. No puedo más 🥺😭 💔 pic.twitter.com/v3Zg0eK2Q1 — INDIGNADO (@indignadoxd) October 6, 2026

Las cámaras captaron a Messi visiblemente emocionado durante los primeros metros del trayecto, conmovido por las muestras de cariño de los aficionados. La multitud acompañó el recorrido durante más de una hora y buscó acercarse al autobús, pese a los intentos de la policía motorizada por mantener despejada la ruta.

Emiliano ‘Dibu’ Martínez y Nico Paz mostraron desde el interior del vehículo la cantidad de aficionados que esperaban el paso de la selección argentina. Al llegar al Monumental, Messi descendió con una sonrisa y continuó hacia el vestuario, después de vivir una primera despedida marcada por las lágrimas y el cariño de los seguidores.