Supercopa de España 2027 se jugará en Estambul

La RFEF confirmó al Estadio Olímpico Atatürk como sede del torneo del 2 al 7 de febrero, antes del regreso de la competición a Arabia Saudita en 2028

Barcelona buscará defender el trono en Turquía | Reuters

La Supercopa de España tendrá una sede inédita en 2027. La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) confirmó oficialmente que Estambul, Turquía, albergará la próxima edición del torneo, que se disputará del 2 al 7 de febrero con Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid y Real Sociedad como participantes.

“El estadio Olímpico Atatürk de Estambul será el escenario de la Supercopa de España 2027”, informó la RFEF en su comunicado. El recinto recibirá por primera vez esta competición después de que la federación alcanzara un acuerdo para trasladar temporalmente el torneo fuera de Arabia Saudita, país que había sido sede de manera consecutiva desde 2022.

La elección de Estambul se produjo después de analizar diferentes alternativas internacionales. Según explicó la propia federación, la ciudad turca fue seleccionada “tras un periodo de trabajo y negociaciones en el que se han analizado hasta siete ofertas de lugares en todos los puntos del planeta”. Durante ese proceso, la RFEF trabajó junto con SELA, empresa que participa en el desarrollo de la competición desde su etapa en territorio saudí.

La emoción se traslada a orillas del Bósforo.



El Estadio Atatürk espera a @FCBarcelona_es, @realmadrid, @RealSociedad y @Atleti para disputar el primer torneo del año del 2 al 7 de febrero de 2027.



¡𝗘𝘀𝘁𝗮 𝗦𝘂𝗽𝗲𝗿𝗰𝗼𝗽𝗮 𝗽𝗶𝗻𝘁𝗮 𝗺𝘂𝘆 𝗯𝗶𝗲𝗻!#superSupercopa pic.twitter.com/Ie0SGErzru — RFEF (@rfef) August 13, 2026

Barcelona llegará a Turquía como vigente campeón. El conjunto dirigido por Hansi Flick conquistó la Supercopa de España 2026 después de imponerse 3-2 al Real Madrid en la final disputada en Jeddah. Para la siguiente edición, ambos volverán a formar parte del cuadro junto con Atlético de Madrid y Real Sociedad.

La RFEF destacó además el alcance internacional que ha adquirido la competición dentro de su calendario. En su comunicado señaló que la Supercopa está “ya asentada en el calendario internacional del fútbol mundial”, con una difusión que alcanza a más de 150 países. El torneo mantiene el formato de cuatro participantes determinado a partir de los resultados de LaLiga y la Copa del Rey.

La federación también vinculó la organización del torneo fuera de España con los recursos que genera para diferentes categorías. “Con el acuerdo alcanzado para celebrar la Supercopa de España en Turquía, la RFEF garantiza la continuidad de los beneficios que obtiene el fútbol español con la disputa de este torneo”, señaló el organismo, que añadió que esos ingresos tienen destino directo en cerca de mil clubes masculinos y femeninos.

¿Por qué la Supercopa de España 2027 se jugará en Turquía y no en Arabia Saudita?

El traslado a Estambul será únicamente por la edición de 2027. La RFEF explicó que Arabia Saudita organizará la Copa de Asia en fechas coincidentes con la Supercopa y que esa situación llevó a buscar una sede alternativa. El organismo confirmó al mismo tiempo que la competición “volverá a Arabia Saudí en 2028”.

De esta manera, el Estadio Olímpico Atatürk recibirá entre el 2 y el 7 de febrero de 2027 a Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid y Real Sociedad en la pelea por la Supercopa de España. Una vez concluida esa edición especial en Turquía, el torneo retomará su programación en Arabia Saudita a partir de 2028.

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