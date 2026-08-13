LaLiga de España jugará con ‘balón conectado’: ¿Qué es, cómo funciona y cuál es el objetivo?

LaLiga incorporará desde la primera jornada un balón con sensor interno que enviará datos al VAR sobre ubicación, impactos y contactos.

El nuevo balón que se ocupará en LaLiga | @LaLiga

La temporada 2026/27 de LaLiga incorporará una nueva herramienta tecnológica desde la primera jornada. Se trata del denominado balón conectado, una pelota equipada con un sensor interno capaz de registrar su posición y distintos datos relacionados con cada impacto durante el partido.

El sistema fue desarrollado junto con Kinexon y estará integrado con la infraestructura de los estadios para enviar información a la sala VAR. Su objetivo será aportar datos adicionales en acciones como fueras de juego, posibles manos, dobles toques en penales o faltas y situaciones en las que resulte difícil determinar el momento exacto de contacto con el balón.

Con esta implementación, España se convertirá en la primera liga doméstica del mundo en utilizar este sistema durante sus partidos de Primera División.

¿Qué es el balón conectado que debutará LaLiga española durante la próxima temporada?

El balón conectado es una pelota que incorpora en su interior un sensor de 25 gramos con acelerómetro y giroscopio. Estos elementos permiten registrar información sobre la fuerza y la velocidad de los impactos, además de ayudar a determinar con precisión la ubicación del balón dentro del terreno de juego.

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El dispositivo permitirá saber, por ejemplo, si la pelota cruzó por completo una de las líneas reglamentarias o identificar el instante exacto en el que un futbolista tuvo contacto con ella. El sistema no funcionará de manera aislada. Cada estadio tendrá una red de antenas y servidores que recibirán las señales enviadas desde el balón para integrarlas con las imágenes utilizadas por el VAR.

¿Cómo funcionará el balón conectado y cuál es el objetivo de usar este dispositivo?

Los estadios tendrán 12 antenas distribuidas entre los fondos y las gradas laterales. Estas antenas permitirán triangular de forma permanente la posición de la pelota mientras se encuentra en juego.

De acuerdo con Luis Mosquera, Football Data y Technology Expert de Kinexon, el balón enviará 560 señales por segundo, mientras que los datos relacionados con su ubicación llegarán a una frecuencia de 100 señales por segundo. “Todo ese flujo de datos e imágenes de cámaras se sincroniza con esos protocolos de tiempo de precisión, con la información del balón y esa información llega a la sala VAR para tomar las decisiones oportunas”, explicó Mosquera.

El objetivo principal será complementar el trabajo arbitral. Eduardo Prieto, responsable del VAR en el fútbol español, señaló que los árbitros están trabajando para aprender a interpretar la información que genere el dispositivo. “Hemos conseguido que el balón hable. Gracias a esa voz vamos a ser más precisos”, explicó Prieto.

El sistema podrá utilizarse para determinar el momento exacto de un contacto en jugadas de fuera de juego, comprobar si existió una mano, analizar entradas y disputas, así como revisar posibles dobles toques durante la ejecución de penales o faltas.

Prieto señaló que esta información permitirá revisar acciones que pueden resultar difíciles de identificar únicamente mediante las cámaras. “Ahora el balón nos habla y nos lo dice”, afirmó. La logística también cambiará. Cada pelota tendrá que cargarse de manera inalámbrica durante aproximadamente 90 minutos para alcanzar una autonomía cercana a las cinco horas.

Los clubes contarán con armarios equipados con 20 estaciones de carga, donde se almacenarán los balones antes y después de los encuentros. Durante el medio tiempo se realizará una nueva comprobación del sistema.

Los alcanza pelotas seguirán trabajando alrededor del campo, pero deberán asegurarse de que cada balón que salga regrese a los soportes correspondientes para mantener el control de los dispositivos utilizados.

¿Cuándo inicia la liga de España que marcará el debut del balón conectado?

La temporada 2026/27 de LaLiga comenzará el sábado 15 de agosto, fecha en la que también entrará en funcionamiento el balón conectado. La tecnología estará disponible desde la primera jornada, por lo que los árbitros y responsables del VAR podrán utilizar sus datos desde los primeros encuentros del campeonato.

Antes del inicio de la competencia, los equipos arbitrales han trabajado en la recepción y sincronización de las señales para conocer la manera en que deberán combinar los datos del balón con las imágenes de televisión.

¿Se utilizará en todos los partidos y todas las divisiones y categorías de España?

De acuerdo con la información disponible, el balón conectado estará presente en los partidos de Primera División durante la temporada 2026/27. Para hacerlo posible, los 20 estadios de LaLiga deberán contar con las 12 antenas, servidores, estaciones de carga y protocolos necesarios para recibir y administrar la información de los balones. En la Segunda División se empezará a utilizar desde la siguiente temporada.

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