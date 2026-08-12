Barcelona y Real Madrid sorprenden con sus nuevas terceras camisetas para la temporada 2026-2027

Barcelona apuesta por una camiseta verde con inspiración retro, mientras Real Madrid sorprende con un uniforme rosa que recuerda diseños icónicos del club

Las terceras camisetas de los gigantes españoles | @FCBarcelona_ES y @RealMadrid

Barcelona y Real Madrid presentaron sus terceras equipaciones para la temporada 2026-2027 con apuestas visuales completamente distintas a sus colores tradicionales. Mientras el conjunto azulgrana eligió una combinación en tonos verdes con inspiración retro, el cuadro merengue sorprendió con una camiseta rosa que busca representar la conexión global de su afición.

Las nuevas indumentarias forman parte de la identidad visual que ambos clubes quieren proyectar para la próxima campaña. Más allá del diseño deportivo, las camisetas buscan contar una historia: el Barcelona apuesta por la nostalgia y el sentimiento de pertenencia, mientras que el Real Madrid utiliza el concepto de unión entre seguidores de distintas partes del mundo.

La tercera camiseta del Barcelona recupera una estética inspirada en los primeros años del siglo XXI y está dominada por dos tonalidades de verde: “frost” y “cactus dust”. El diseño combina ambos colores a través de una división con una línea en zigzag que recorre la parte frontal de la equipación.

El nuevo uniforme del conjunto catalán incorpora una estructura tipo jacquard y tecnología Nike Aero-FIT, elementos pensados para mejorar la comodidad del futbolista durante los partidos. Además, el diseño busca mantener una apariencia moderna sin perder la referencia histórica que caracteriza al club.

El lanzamiento está acompañado por la campaña “Antes que jugadores, culers”, con la que Barcelona pretende destacar la relación entre el club y aquellos futbolistas que antes de defender la camiseta fueron aficionados. El mensaje pone especial atención en el sentimiento de pertenencia y en el trabajo realizado desde La Masia.

Por su parte, el Real Madrid presentó un tercer uniforme en color rosa, una tonalidad que ya ha sido utilizada anteriormente por el club y que se ha convertido en una de las apuestas alternativas más recordadas de los últimos años. La nueva camiseta busca representar la unión entre los aficionados madridistas sin importar el país o la cultura.

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this is Real Madrid third 26/27. pic.twitter.com/MtgT4nzOe4 — adidas Football (@adidasfootball) August 12, 2026

El diseño del equipo blanco cuenta con un gráfico tonal integrado en el tejido, inspirado en patrones geométricos de la artesanía latinoamericana. El objetivo es darle profundidad visual a la camiseta y combinar elementos tradicionales con una construcción más actual.

Con estas presentaciones, Barcelona y Real Madrid vuelven a llevar su rivalidad también al terreno de la moda deportiva. Ambos clubes apostaron por diseños llamativos que se alejan de sus colores habituales, pero que buscan mantener la conexión con millones de aficionados alrededor del mundo durante la temporada 2026-2027.

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