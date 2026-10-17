Atlante ve Pumas en vivo el partido de la jornada 12 de la Liga MX: resultado y goles hoy, Apertura 2026

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Atlante vs Pumas, en vivo

¡Bienvenidos a la fiesta de la Liga MX!

Atlante y Pumas se enfrentarán este viernes 16 de octubre en el Estadio Azteca, en partido correspondiente a la jornada 12 del Apertura 2026 de la Liga MX. Los dos equipos llegan con la necesidad de sumar para acercarse a los puestos que todavía tienen al alcance para poder disputar la fase final del campeonato.

Los Potros ocupan el decimosexto lugar con 11 puntos, después de registrar dos victorias, cinco empates y cuatro derrotas. Su último resultado fue una derrota 2-0 frente a Querétaro, por lo que buscarán aprovechar su condición de local para volver a sumar de a tres.

Pumas, por su parte, llega después de empatar 3-3 ante Cruz Azul y alcanzar el 12vo escalón con 13 puntos. El conjunto universitario necesita comenzar a acumular victorias para escalar a los puestos de clasificación. Además, tendrá una ausencia importante para este encuentro: César ‘Chino’ Huerta no podrá participar debido a la expulsión que recibió ante La Máquina.

No te pierdas las mejores acciones del duelo entre Atlante y Pumas dentro de la jornada 12 del Apertura 2026 de la Liga MX, solo por Claro Sports y nuestro tradicional MINUTO A MINUTO.

¿A qué hora juega Atlante vs Pumas y dónde ver hoy 16 de octubre la Jornada 12 de la Liga MX 2026?

El encuentro entre Atlante y Pumas se disputará este viernes 16 de octubre de 2026 en el Estadio Azteca. El silbatazo inicial está programado para las 21:00 horas, tiempo del centro de México.

En México, el encuentro podrá seguirse por TV Azteca y ESPN, además del servicio de streaming Disney+, mientras que en Estados Unidos estará disponible mediante ViX, y comenzará a las 23:00 horas del Este y 20:00 horas del Pacífico.

También podrás seguir todos los detalles del encuentro a través del MINUTO A MINUTO de Claro Sports.

Alineaciones Atlante vs Pumas, al momento: así salen al partido del Apertura 2026

Atlante llega a este compromiso sin ausencias reportadas. Los Potros buscarán utilizar una formación encabezada por Óscar Jiménez bajo los tres postes.

Atlante: Óscar Jiménez; Walter Portales, Juan Carrera, Eduardo Tercero, Aarón Quirós; Walter Clar, Martín Sarrafiore, Eugenio Pizzuto, Luis Calzadilla; Luis Puente y Jhojan Julio.

Pumas tendrá que modificar su equipo por la ausencia de César ‘Chino’ Huerta. La alineación probable de los universitarios contempla a Keylor Navas en la portería.

Pumas: Keylor Navas; Álvaro Angulo, Ángel Azuaje, Nathan Silva, Rodrigo López; Uriel Antuna, Juninho, Víctor Arteaga, Pedro Vite; Luciano Herrera y Robert Morales.

Antecedentes Atlante vs Pumas, marcadores y últimos resultados en la Liga MX

El partido representa el regreso de este enfrentamiento a la Liga MX después de más de 12 años. El último duelo entre ambos dentro del campeonato mexicano se produjo en el Clausura 2014, cuando Pumas consiguió una victoria por 5-0.

Los dos clubes volvieron a encontrarse ese mismo año, aunque dentro de la Copa MX del Apertura 2014. En aquella competición disputaron dos partidos: el primero terminó con empate 1-1 y el segundo con triunfo de Pumas por 3-2 en territorio azulgrana.

Para encontrar la última victoria del Atlante sobre Pumas en Liga MX es necesario retroceder hasta el Apertura 2013. En la jornada 11 de aquel torneo, los Potros se impusieron 1-0 como locales.

El reencuentro llega, por tanto, con antecedentes recientes que favorecen a los universitarios, pero con un contexto distinto debido a la posición que ambos ocupan actualmente en la clasificación.

Pronósticos y momios: ¿Quién es favorito para ganar el partido del Apertura 2026?

Las casas de apuestas colocan al Atlante como ligero favorito para el partido de la jornada 12. Los Potros aparecen con un momio de +150, mientras que una victoria de Pumas tiene una cuota de +166.

El empate se encuentra en +255, por lo que las diferencias entre los tres posibles resultados son reducidas. Las cuotas pueden modificarse antes del comienzo del encuentro.

Atlante y Pumas llegan separados por apenas dos puntos en la tabla, aunque con diferentes necesidades. Los Potros buscan salir de la parte baja, mientras que Pumas necesita sumar para mantenerse en la disputa por los puestos de clasificación.