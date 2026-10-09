El drama de Pumas: una victoria en 10 partidos y con la Liguilla en juego

Pumas enfrenta a Cruz Azul buscando salir de la mala racha en el Apertura 2026. La Máquina acumula 30 encuentros sin perder en Ciudad Universitaria

El regreso de la Liga MX tras la Fecha FIFA coloca a Pumas frente a uno de los compromisos que pueden marcar su rumbo en el Apertura 2026. Los universitarios recibirán a Cruz Azul en Ciudad Universitaria por la jornada 11, en un encuentro que representa una oportunidad para recuperar terreno en la clasificación, pero también una prueba para el proyecto de Esteban Solari, que atraviesa una racha de resultados sin conseguir la regularidad que necesita para competir por la Liguilla.

El enfrentamiento tendrá como antecedente la final del torneo anterior, en la que La Máquina se impuso al conjunto de la UNAM. Sin embargo, la revancha deportiva no será el único motivo de presión para los auriazules. Pumas acumula una sola victoria en sus últimos 10 compromisos, mientras que Cruz Azul llega respaldado por sus resultados recientes en los enfrentamientos directos y en Ciudad Universitaria.

Con la clasificación a la fase final todavía por definirse, los dirigidos por Solari necesitan comenzar a sumar para evitar que la distancia respecto a los puestos de Liguilla continúe aumentando. El problema es que deberán hacerlo frente a un rival que ha encontrado la manera de obtener resultados en el estadio universitario.

Pumas, con una victoria en sus últimos 10 partidos

La situación de Pumas en el Apertura 2026 refleja las dificultades que ha enfrentado el equipo para sostener sus resultados. Después de 10 jornadas, los universitarios ocupan el lugar 12 de la clasificación con 12 puntos, producto de tres victorias, tres empates y cuatro derrotas.

El balance mantiene al conjunto del Pedregal fuera de los puestos de clasificación y aumenta la necesidad de conseguir puntos durante la segunda parte del calendario. Aunque todavía quedan partidos por disputar, el margen para recuperar posiciones comienza a reducirse. El problema no se limita a su desempeño en la Liga MX. Durante su participación en la Leagues Cup, Pumas quedó eliminado en la primera ronda después de perder sus tres encuentros, una situación que se sumó a los resultados obtenidos en el campeonato mexicano.

Al considerar sus últimos 10 partidos entre ambas competiciones, el equipo universitario registra únicamente un triunfo. Esa victoria llegó en la jornada 7 del Apertura 2026, cuando consiguió imponerse al León, pero no logró convertir ese resultado en el inicio de una recuperación.

Los últimos 10 partidos de Pumas Charlotte 3-0 Pumas | Leagues Cup 2026 | Fase de grupos Cincinnati 2-0 Pumas | Leagues Cup 2026 | Fase de grupos Columbus 1 (3)-1 (2) Pumas | Leagues Cup 2026 | Fase de grupos Pumas 0-0 Querétaro | Liga MX Apertura 2026 | Jornada 4 Pumas 1-1 Necaxa | Liga MX Apertura 2026 | Jornada 5 Club Tijuana 2-0 Pumas | Liga MX Apertura 2026 | Jornada 6 Pumas 3-1 León | Liga MX Apertura 2026 | Jornada 7 Guadalajara 3-0 Pumas | Liga MX Apertura 2026 | Jornada 8 Atlas 1-1 Pumas | Liga MX Apertura 2026 | Jornada 9 Pumas 2-3 Atlético de San Luis | Liga MX Apertura 2026 | Jornada 10



Cruz Azul domina los enfrentamientos recientes ante Pumas

El historial entre ambos equipos añade otro elemento al panorama que enfrentará el conjunto universitario. En sus últimos seis enfrentamientos, incluidos los partidos de la final del torneo anterior, Cruz Azul registra tres victorias, dos empates y una derrota.

Estos resultados muestran que Pumas solamente ha conseguido imponerse una vez a La Máquina durante ese periodo, la cual fue en el Apertura 2025 en la jornada 17. Ahora, las circunstancias son distintas. Mientras el equipo de Joel Huiqui buscará prolongar su dominio en los enfrentamientos directos, Pumas necesita un resultado que tenga consecuencias en la tabla de posiciones.

Últimos partidos entre Pumas y Cruz Azul Pumas 1-2 Cruz Azul | Liga MX Clausura 2026 | Final vuelta Cruz Azul 0-0 Pumas | Liga MX Clausura 2026 | Final ida Pumas 2-2 Cruz Azul | Liga MX Clausura 2026 | Jornada 11 Cruz Azul 2-3 Pumas | Liga MX Apertura 2025 | Jornada 17 Cruz Azul 3-2 Pumas | Liga MX Clausura 2025 | Jornada 14 Pumas 0-2 Cruz Azul | Liga MX Apertura 2024 | Jornada 14



Ciudad Universitaria, un escenario donde Cruz Azul acumula 30 partidos sin perder

A la racha de resultados entre ambos equipos se suma otro registro que aumenta el desafío para Pumas: Cruz Azul acumula 30 partidos sin conocer la derrota en Ciudad Universitaria.

De acuerdo con los antecedentes del encuentro, la última derrota de La Máquina en ese escenario se remonta a la jornada 17 del Apertura 2021, cuando se impusieron 4-3. Desde entonces, el conjunto cementero ha conseguido mantener su invicto en el estadio.

Para los dirigidos por Solari, romper esa tendencia significaría algo más que conseguir una victoria ante uno de sus rivales de la capital. También permitiría terminar con una racha que se ha extendido durante varios torneos y que forma parte de los antecedentes de la rivalidad.

Más allá del antecedente de la final, el partido tendrá consecuencias sobre el presente de los auriazules. Con la Liguilla en juego y el calendario avanzando hacia su segunda mitad, Pumas necesita que la reacción llegue en la cancha antes de que sus opciones de clasificación se reduzcan todavía más.