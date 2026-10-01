Jorge Jesus, con “la conciencia tranquila” pese a la salida de Cristiano Ronaldo: “Lo explicaré todo”

El técnico de Portugal evitó entrar en detalles sobre el abandono de CR7 y aseguró que explicará lo ocurrido después del partido ante Noruega

Jorge Jesus se refiere a la polémica con Cristiano | Reuters

Jorge Jesus habló por primera vez sobre la salida de Cristiano Ronaldo de la concentración de Portugal y aseguró que mantiene la calma antes del partido contra Dinamarca, correspondiente a la tercera jornada de la UEFA Nations League. El seleccionador portugués concedió una entrevista a Sport TV antes del encuentro y decidió no profundizar todavía en el conflicto.

“Estoy completamente tranquilo, con la conciencia tranquila respecto a esta situación. Después del partido del domingo, podremos hablar de todo”, declaró Jorge Jesus al ser cuestionado por la situación que se generó después de que Ronaldo abandonara la concentración portuguesa.

El entrenador explicó que el momento para abordar públicamente lo ocurrido será después del último partido de Portugal en esta Fecha FIFA. “Lo explicaré todo después del último partido. Llevo muchos años en el fútbol y sé que no hice nada que justificara que las cosas fueran diferentes”, señaló el técnico de 72 años.

Jorge Jesus también dejó claro que no pretende evitar el tema y que hablará sobre lo sucedido entre él y Cristiano Ronaldo. “Después del partido contra Noruega hablaremos de este tema. No me esconderé ni huiré de él, lo explicaré todo”, afirmó en declaraciones a Sport TV.

En medio de la situación, el seleccionador portugués reconoció la relevancia que tiene Cristiano para el fútbol de su país. “Nadie puede quitarle a Cristiano lo que representa. Es un ícono, y eso es indiscutible”, manifestó Jesus, quien anteriormente dirigió al delantero durante su etapa en el Al Nassr.

La situación se produjo después de que Cristiano Ronaldo abandonara la concentración de Portugal tras la conferencia de prensa previa al partido ante Dinamarca. Posteriormente, el delantero publicó un comunicado en sus redes sociales en el que confirmó su salida y señaló que más adelante explicaría las razones de su decisión.

Portugal enfrenta este jueves a Dinamarca en la tercera jornada de la Nations League, ya sin ‘CR7’ dentro de la concentración. El equipo dirigido por Jorge Jesus comenzó el torneo con victorias ante Gales y Noruega, por lo que buscará mantener su paso en el Grupo 4A.

Después del encuentro ante Dinamarca, Portugal cerrará esta ventana internacional el domingo ante Noruega en el Estádio do Dragão de Oporto. Será después de ese compromiso cuando Jorge Jesus ha prometido explicar públicamente su versión sobre lo ocurrido con Cristiano Ronaldo.