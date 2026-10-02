Tomás Roncero arremete contra Jorge Jesús por Cristiano Ronaldo: “¿De qué mandas tú?”

El periodista español cuestionó que el técnico hiciera calentar a CR7 sin darle minutos y respaldó su salida de la concentración

La salida de Cristiano Ronaldo de la concentración de Portugal continúa generando reacciones y una de las más contundentes llegó desde España. Tomás Roncero cuestionó duramente la manera en que el técnico Jorge Jesús manejó la situación con el delantero portugués, particularmente por no darle minutos después de verlo calentar durante parte del partido.

El periodista español consideró que el entrenador debió tener otro manejo con una figura de la trayectoria de Ronaldo y calificó como una provocación que el atacante realizara ejercicios de calentamiento durante aproximadamente media hora sin ingresar al terreno de juego.

Roncero cuestiona el manejo de Jorge Jesús con Cristiano Ronaldo

Durante su intervención, Roncero sostuvo que Jorge Jesús le faltó al respeto a una figura histórica del fútbol portugués y criticó la forma en que el entrenador ejerció su autoridad.

“Los entrenadores tienen que poner la disciplina”, señaló inicialmente, aunque después cuestionó que el técnico pudiera convertir la situación con Ronaldo en una demostración de poder dentro de la selección.

El periodista español también lanzó una crítica directa al estratega portugués al considerar que no debió permitir que una leyenda como Cristiano Ronaldo permaneciera en la zona de calentamiento sin recibir minutos. “¿Qué es eso de tenerle media hora calentando y no sacarle ni un minuto? Eso aquí en mi país se llama provocación sin límites”, afirmó.

Tomás Roncero respalda la salida de Cristiano Ronaldo

La decisión de Ronaldo de abandonar la concentración portuguesa después del episodio también fue defendida por Roncero. El periodista consideró que el delantero reaccionó desde la perspectiva de un jugador acostumbrado a competir al máximo nivel y que no aceptó la situación que se presentó alrededor del encuentro.

“Cristiano, aunque es una decisión dura, se tuvo que ir de la concentración porque el orgullo de un campeón te dice: ‘Yo no puedo aguantar que encima salga en rueda de prensa y se presuma. Aquí mando yo’”, comentó.

Roncero también cuestionó la autoridad del entrenador al recordar el peso que Ronaldo tiene dentro de la historia de Portugal. “¿Pero qué mandas tú? ¿De qué mandas?”, expresó antes de insistir en su postura sobre el trato que, desde su perspectiva, debía recibir el delantero.

Pide una reacción de la Federación Portuguesa

El periodista español fue más allá y pidió a la Federación Portuguesa de Fútbol intervenir en el conflicto. Roncero consideró que el episodio representa un problema para la selección portuguesa y planteó incluso un cambio en el banquillo.

“Espero que la Federación Portuguesa rectifique y espero que acabe cargándose a Jorge Jesús porque esto es una mancha histórica para la selección de Portugal”, manifestó.

Sus declaraciones forman parte de las distintas reacciones que ha provocado la salida de Cristiano Ronaldo de la concentración, en un episodio que abrió interrogantes sobre su relación con el nuevo cuerpo técnico del combinado portugués.

El conflicto entre Cristiano Ronaldo y Jorge Jesús

El episodio se produjo después de que Cristiano Ronaldo no disputara minutos en el partido de Portugal ante Noruega, pese a haber realizado el calentamiento. Posteriormente, el delantero abandonó la concentración y explicó que en otro momento dará a conocer las razones que motivaron su decisión.

La situación generó un debate sobre el manejo del vestidor portugués y el papel que tendrá Ronaldo bajo la dirección de Jorge Jesús.

Mientras Portugal continúa con su actividad en la UEFA Nations League, las declaraciones de Roncero colocan nuevamente el foco sobre una relación que ahora se encuentra bajo atención internacional.