Rafael Leao revela su sentir al heredar el 7 de Cristiano con Portugal: “Tiene un significado especial, Ronaldo es mi ídolo”

El cuadro portugués comandado por Jorge Jesus mantiene el paso perfecto en el inicio de la competencia al sumar tres victorias de manera consecutiva al vencer a Gales, Noruega y Dinamarca

Rafael Leao heredó el 7 de Cristiano Ronaldo ante Dinamarca | Reuters

Rafael Leao vivió una jornada distinta con la Selección de Portugal. El atacante utilizó la camiseta número 7 que habitualmente pertenece a Cristiano Ronaldo, quien abandonó la concentración del combinado luso antes del partido frente a Dinamarca por la UEFA Nations League.

El conjunto lusitano respondió en el terreno de juego con una victoria 4-2 en el Parken Stadion de Copenhague, resultado que le permitió mantener el paso perfecto después de tres jornadas. Sin Cristiano dentro de la convocatoria para el encuentro, Leao fue el encargado de portar uno de los dorsales más identificados con el capitán portugués.

Después del encuentro, Leao reconoció que vestir el número tuvo un significado especial tanto por su relación con Cristiano como por una cuestión familiar. “Ronaldo para mí es un ídolo, un ídolo de infancia. El número 7 para mí tiene un significado especial. Fue la fecha del nacimiento de mis hijos”, explicó en zona mixta.

El atacante añadió que su intención fue respetar el peso de esa camiseta sin perder de vista el objetivo colectivo. “Simplemente intenté honrar la camiseta y disfrutar con mis compañeros. Creo que lo más importante fue haber hecho un buen partido y ganar”, señaló después del triunfo portugués.

El uso del 7 se produjo apenas un día después de que Cristiano Ronaldo decidiera abandonar la concentración portuguesa. El delantero había comunicado que explicaría posteriormente los motivos de su decisión y, mientras tanto, deseó suerte a Portugal y a sus compañeros para los compromisos restantes de la Fecha FIFA.

Leao también fue cuestionado sobre la ausencia del máximo goleador histórico de la selección y evitó profundizar en el conflicto. “Es un asunto que no nos corresponde. Demostramos una vez más que somos un grupo”, respondió antes de señalar que mantiene una buena relación con Cristiano.

El futbolista incluso consideró que Ronaldo habría seguido el partido a distancia. “Seguro que él, en casa, está contento por la victoria. Me llevo bien con él, sé cómo es y lo más importante es el equipo”, declaró Leao, quien puso el resultado por encima de lo ocurrido fuera del campo.

MÁS INFORMACIÓN: Portugal supera la salida de Cristiano con victoria contundente ante Dinamarca

Jugadores de Portugal hacen a un lado el tema extra cancha de Cristiano Ronaldo

La postura de Leao coincidió con la de otros integrantes de la selección. Vitinha reconoció que el grupo intentó mantenerse alejado de lo sucedido con Cristiano. “Intentamos centrarnos en el partido y fue lo que hicimos. Creo que respondimos de forma increíble y felicidades a todo el grupo por eso”, afirmó el mediocampista.

Gonçalo Ramos aseguró que la situación “no influyen en la importancia del partido de hoy”. Sin embargo, señaló que se siente contento y cómodo con el estilo de juego de Jorge Jesus, algo que le viene bien a él por su posición como centro delantero.

Las respuestas posteriores al 4-2 mostraron una línea común dentro del vestidor portugués. Los jugadores evitaron extender la polémica por la salida de Cristiano Ronaldo y enfocaron sus declaraciones en el funcionamiento colectivo, mientras Portugal llegó a nueve puntos y conservó el liderato de su grupo en la Nations League.