Muere Presley Gerber a los 27 años, hijo de Cindy Crawford y Rande Gerber

El joven modelo construyó una carrera en la industria de la moda y trabajó con firmas internacionales antes de su fallecimiento

Presley Gerber. NEILSON BARNARD / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

El mundo del entretenimiento y el modelaje se encuentra de luto tras confirmarse la muerte de Presley Gerber, hijo de la reconocida modelo Cindy Crawford y del empresario Rande Gerber, a los 27 años. La noticia fue reportada por medios estadounidenses y posteriormente confirmada por un representante de la familia.

De acuerdo con información del Médico Forense del Condado de Los Ángeles, Presley murió el domingo 20 de septiembre de 2026 en un centro de rehabilitación. Hasta el momento, las autoridades no han determinado la causa de su fallecimiento, debido a que la autopsia todavía no ha concluido.

La familia de Presley Gerber pidió respeto y privacidad ante la pérdida. A través de un representante, Cindy Crawford, Rande Gerber y su hija Kaia Gerber expresaron que atraviesan un momento complicado y solicitaron espacio para enfrentar el duelo. “La familia pide privacidad durante este momento tan difícil y doloroso”, expresó un representante de la familia al medio TMZ.

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¿De qué murió Presley Gerber? Esto se sabe hasta ahora

Hasta el momento, no se ha informado la causa de muerte de Presley Gerber. El Médico Forense del Condado de Los Ángeles confirmó que el joven falleció el domingo en un centro de rehabilitación, pero la autopsia aún se encuentra pendiente.

Presley había hablado anteriormente sobre algunos desafíos personales relacionados con su salud mental. En sus redes sociales llegó a compartir reflexiones sobre episodios de depresión y ataques de pánico, además de experiencias relacionadas con su proceso personal.

En 2019, Gerber fue detenido por conducir bajo los efectos del alcohol. Posteriormente recibió una sentencia de tres años de libertad condicional, además de completar un programa relacionado con la conducción bajo influencia de alcohol y realizar servicio comunitario.

Presley Gerber, hijo de Cindy Crawford, también tuvo una carrera como modelo

Presley Gerber nació dentro de una de las familias más conocidas de la industria de la moda. Fue el hijo mayor de Cindy Crawford y Rande Gerber, además de hermano de la modelo Kaia Gerber, quien siguió los pasos de su madre en las pasarelas.

Al igual que su hermana, Presley incursionó en el modelaje y participó en campañas y desfiles para reconocidas firmas internacionales. Durante su carrera trabajó con marcas como Moschino, Dolce & Gabbana y Calvin Klein, además de aparecer en distintas publicaciones de moda.

Aunque creció bajo la atención pública por la fama de sus padres, Presley buscó construir su propia trayectoria dentro de la industria. En los últimos años también utilizó sus plataformas digitales para hablar sobre experiencias personales y temas relacionados con el bienestar emocional.

Presley Gerber habló sobre su salud mental y buscó inspirar a otros a pedir ayuda

Presley Gerber también habló públicamente sobre sus batallas de salud mental, un tema que decidió compartir con el objetivo de ayudar a otras personas que atravesaban situaciones similares. En el podcast Studio 22, el modelo recordó sus experiencias con la depresión y otros problemas emocionales, y explicó que buscaba generar conciencia sobre la importancia de pedir ayuda.

“Tras haber lidiado con problemas de salud mental, depresión y otras cuestiones asociadas, creo que, tanto si ayudo a una persona como a cien a salir de la situación en la que yo mismo me encontré en un momento dado de mi vida, eso es todo lo que necesito hacer”, expresó. Gerber destacó que la salud mental era una parte fundamental de su vida y pidió eliminar los prejuicios alrededor de estos temas.

Cindy Crawford había compartido en julio pasado un mensaje de cumpleaños dedicado a su hijo, en el que destacó el orgullo que sentía por la persona en la que se había convertido.

La muerte de Presley Gerber ocurre a los 27 años y deja a la familia Crawford-Gerber enfrentando una pérdida que ha generado reacciones dentro del mundo de la moda y el entretenimiento internacional.

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