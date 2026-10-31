Pachuca vs Tigres en vivo el partido de la jornada 15 de la Liga MX: resultado y goles hoy, Apertura 2026

Pachuca y Tigres llegan separados por un punto y necesitan ganar para mantener sus aspiraciones de Liguilla en el Apertura 2026

El Estadio Hidalgo recibe este sábado 31 de octubre uno de los encuentros más importantes de la jornada 15 del Apertura 2026. Pachuca y Tigres se enfrentan con la necesidad de sumar tres puntos para mantenerse en la pelea por la Liguilla, después de una temporada en la que ninguno ha conseguido encontrar regularidad.

Los Tuzos ocupan la decimotercera posición con 16 unidades, mientras que los felinos aparecen en el decimoquinto puesto con 15 puntos. Además, ambos comparten una estadística preocupante: los hidalguenses todavía no ganan como locales y los universitarios no conocen la victoria como visitantes.

El conjunto dirigido por Benjamín Mora llega con un impulso importante después de derrotar 2-1 al América en la jornada anterior, un resultado que terminó con una racha de cinco partidos sin ganar. Salomón Rondón, líder de goleo del campeonato con 13 anotaciones, es la principal esperanza de los locales para recuperar terreno. Por su parte, los dirigidos por Víctor Vucetich vienen de empatar 1-1 ante Pumas y solamente han conseguido tres triunfos en el torneo. Una nueva derrota dejaría a cualquiera de los dos equipos prácticamente sin margen de maniobra en las últimas fechas.

¿A qué hora juega Pachuca vs Tigres y dónde ver hoy 31 de octubre la jornada 15 de la Liga MX 2026?

El encuentro entre Pachuca y Tigres se disputará este sábado 31 de octubre de 2026 a las 17:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Hidalgo, correspondiente a la decimoquinta jornada del Apertura 2026. La transmisión estará disponible a través de la plataforma de FOX One.

Para seguir todas las acciones del encuentro, Claro Sports tendrá disponible su cobertura minuto a minuto, con las jugadas más importantes, goles, resultado actualizado y todos los detalles de un enfrentamiento que puede definir las aspiraciones de ambos clubes en la recta final del campeonato.

Alineaciones Pachuca vs Tigres, al momento: así salen al partido del Apertura 2026

Ambos equipos llegan con ausencias importantes para este compromiso. Pachuca no contará con Alexéi Domínguez, Andrés Arroyo, quien presenta una lesión en el pie, ni Andrés Micolta. Por el lado de Tigres, la lista de bajas incluye a Joaquim, Rômulo, Francisco Reyes, Jesús Angulo, Osvaldo Rodríguez y Marco Farfán, todos por distintas lesiones, además de Marcelo Flores. Estas ausencias obligan a los entrenadores a realizar ajustes en sus respectivas formaciones.

Posible alineación de Pachuca (4-2-3-1): Carlos Moreno; Jorge Berlanga, Eduardo Bauermann, Sergio Barreto, Francisco Venegas; Alán Bautista, Rodolfo Pizarro; Christian Rivera, Javier Nicolás Vallejo, Oussama Idrissi; Salomón Rondón. DT: Benjamín Mora.

(4-2-3-1): Carlos Moreno; Jorge Berlanga, Eduardo Bauermann, Sergio Barreto, Francisco Venegas; Alán Bautista, Rodolfo Pizarro; Christian Rivera, Javier Nicolás Vallejo, Oussama Idrissi; Salomón Rondón. DT: Benjamín Mora. Posible alineación de Tigres (4-2-3-1): Nahuel Guzmán; Jesús Garza, Rafael Guerrero, Alán Franco, Mauro Laínez; Fernando Gorriarán, César Araújo; Diego Laínez, Juan Francisco Brunetta, Diego Sánchez; Rodrigo Aguirre. DT: Víctor Vucetich.

Antecedentes Pachuca vs Tigres, marcadores y últimos resultados en la Liga MX

Pachuca se quedó con el enfrentamiento más reciente entre ambos clubes, correspondiente a la jornada 7 del Clausura 2026. En aquella ocasión, los Tuzos visitaron el Volcán y consiguieron una remontada en los minutos finales gracias a los goles de Salomón Rondón, al 79′, y Kenedy, al 88′, para imponerse 2-1. Sin embargo, el historial de los últimos cinco encuentros favorece a Tigres, que acumula tres victorias, por un triunfo de los hidalguenses y un empate sin anotaciones.

20 de febrero de 2026 | Clausura 2026, jornada 7: Tigres 1-2 Pachuca.

22 de octubre de 2025 | Apertura 2025, jornada 14: Pachuca 1-2 Tigres.

15 de abril de 2025 | Clausura 2025, jornada 16: Pachuca 0-0 Tigres.

26 de octubre de 2024 | Apertura 2024, jornada 14: Tigres 2-1 Pachuca.

8 de agosto de 2024 | Leagues Cup, primera ronda: Tigres 1-0 Pachuca.

Pronósticos y momios: ¿Quién es favorito para ganar el partido del Apertura 2026?

A pesar de que todavía no ha conseguido una victoria como local durante el Apertura 2026, Pachuca parte como favorito para llevarse los tres puntos, de acuerdo con los momios de Caliente.mx.

El triunfo de los Tuzos presenta una cuota de -104, mientras que el empate se cotiza en +270 y una victoria de Tigres ofrece +260. Los pronósticos favorecen al conjunto hidalguense, aunque los felinos intentarán romper su racha de ocho partidos sin ganar fuera de casa y conseguir un resultado que les permita mantenerse en la lucha por los puestos de clasificación.