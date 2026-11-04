Tigres vs Cruz Azul cambia de horario: ¿a qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 16?

La Liga MX confirmó que el duelo de la Jornada 16 se jugará dos horas después de lo previsto

Tigres vs Cruz Azul cambia de horario: ¿a qué hora juegan? Claro Sports

La pelea por el liderato del Apertura 2026 entra en su recta final y Cruz Azul no tiene margen para dejar puntos en el camino. La Máquina visitará a Tigres en la jornada 16, en un partido que cambió de horario y que ahora se disputará por la noche en el Estadio Universitario.

Cruz Azul llega con 29 puntos, los mismos que América y Chivas, por lo que cualquier resultado puede modificar la parte más alta de la clasificación. Tigres, en cambio, ya quedó fuera de la Liguilla y buscará cerrar el torneo ante uno de los equipos que todavía pelea por terminar como líder.

¿Cuándo juegan Tigres vs. Cruz Azul?

Tigres y Cruz Azul se enfrentarán el sábado 7 de noviembre de 2026, a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Universitario, conocido también como El Volcán. La Liga MX modificó el horario original, que estaba programado para las 17:00 horas, por lo que el partido comenzará dos horas después de lo previsto.

La #LIGABBVAMX informa:



El partido @TigresOficial vs. @CruzAzul correspondiente a la #Jornada16 del Torneo #Apertura2026 cambiará de horario.



Originalmente programado a las 17 hrs., se realizará a las 19:00 hrs. del sábado 7 de noviembre en el Estadio Universitario. pic.twitter.com/qIHKC9dxYi — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) November 4, 2026

El cambio mantiene la misma fecha y sede, pero provoca que Tigres vs. Cruz Azul coincida con Monterrey vs. Toluca, que también está programado para las 19:00 horas.

¿Qué se juegan Tigres y Cruz Azul en la Jornada 16?El partido tiene una importancia distinta para cada equipo. Cruz Azul llega con 29 puntos y pelea por el liderato del Apertura 2026 , junto con América y Chivas. La Máquina ocupa una de las primeras posiciones por diferencia de goles y necesita sumar para mantenerse en la lucha por terminar como líder.Para Tigres, el panorama es diferente. El conjunto universitario suma 15 puntos y ya quedó fuera de la pelea por la Liguilla . Por ello, sus últimos partidos de la fase regular servirán para cerrar el torneo y comenzar a preparar el siguiente semestre.El escenario convierte al encuentro en un partido relevante para Cruz Azul, que necesita sumar para mantenerse en la pelea por la cima. Además, el cierre del torneo puede definir la posición de los tres equipos que actualmente comparten el liderato.

Últimos 5 enfrentamientos entre Tigres y Cruz Azul

Tigres y Cruz Azul han protagonizado duelos cerrados en sus enfrentamientos más recientes, con partidos de fase regular y Liguilla. Antes de su próximo choque en el Apertura 2026, estos son los cinco antecedentes más recientes entre ambos clubes:

Cruz Azul 1-1 Tigres — Semifinal, Apertura 2025 — 6 de diciembre de 2025.

— — 6 de diciembre de 2025. Tigres 1-1 Cruz Azul — Semifinal, Apertura 2025 — 7 de diciembre de 2025.

— — 7 de diciembre de 2025. Cruz Azul 1-0 Tigres — Semifinal de vuelta, Concacaf Champions Cup 2025 — 1 de mayo de 2025.

— — 1 de mayo de 2025. Tigres 1-1 Cruz Azul — Semifinal de ida, Concacaf Champions Cup 2025 — 23 de abril de 2025.

— — 23 de abril de 2025. Tigres 2-1 Cruz Azul — Jornada 7, Clausura 2025 — 15 de febrero de 2025.

El balance de estos cinco partidos es de una victoria para Cruz Azul, una para Tigres y tres empates, con enfrentamientos tanto en la Liga MX como en la Concacaf Champions Cup

¿Dónde ver Tigres vs. Cruz Azul en vivo?

El partido entre Tigres y Cruz Azul será transmitido por TV Azteca y podrás seguir toda la acción a través de nuestro directo minuto a minuto de Claro Sports.

Datos del partido: