Tigres descarta la revancha ante Toluca: “Son partidos diferentes”

Joaquim Pereira aseguró que Tigres debe dejar atrás las derrotas ante Toluca y enfocarse en sumar para mantenerse con vida en la pelea por la Liguilla

Joaquim Pereira evita rivalidad con Toluca | Imago 7

Los Tigres no dejan de pensar en salir del mal momento. Pese al parón por la Fecha FIFA, el equipo felino ya tiene en mente el partido ante Toluca de la próxima semana.

En palabras de Joaquim Pereira, el conjunto felino no ve el encuentro ante los Diablos como una revancha, pese a que Toluca podría convertirse una vez más en su verdugo tras las derrotas en la final del Apertura 2025 y en la más reciente edición de la Concacaf Champions Cup. Ahora, el cuadro mexiquense podría encaminarlos hacia la eliminación del Apertura 2026.

“Sí, fueron dos golpes duros las dos finales, pero son partidos diferentes. Ahora son otros partidos, otro campeonato. Entonces tenemos que enfocarnos bien. Creo que no tenemos que pensar en revancha o esas cosas porque son partidos diferentes”.

El jugador mencionó que, pese a los resultados están enfocados en llegar a la Liguilla.

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“Nuestro objetivo es estar en la Liguilla. Tenemos que luchar por eso y tenemos que pensar partido a partido, pensar en Toluca ahora, después pensar en Chivas. Entonces, enfocados, concentrados en este partido porque es un partido muy clave para nosotros, para lograr el objetivo, que es la Liguilla. Estamos cruzando un momento muy, muy difícil, entonces solamente así, buscando la mejora cada día, poco a poco, para poder salir de esa situación lo más rápido posible”, comentó.

Asimismo, el defensor remarcó el encuentro ante los Diablos como el inicio de una serie de finales para los Tigres, que buscan asegurar su pase a la fiesta grande, a la cual no han dejado de asistir desde el Clausura 2014.

“Estamos concentrados, estamos enfocados en el partido contra Toluca. Sabemos que es un partido muy importante para nosotros. Entonces tenemos que entrar bien durante la semana para hacer un gran trabajo aquí en casa y ojalá salgamos con una victoria porque creo que, como usted dijo, son seis finales. Entonces tenemos que luchar con todo para salir con los tres puntos”, añadió.

Los regios vienen de romper una sequía de cinco partidos sin ganar tras el triunfo ante Puebla del fin de semana anterior, resultado que esperan pueda marcar el inicio de una racha positiva y encaminarlos hacia un final favorable en el Apertura 2026.