Uruguay colapsa sobre la hora y cae en el debut de Diego Forlán como entrenador

Dos goles en el tiempo de compensación le dan la victoria a Japón en el partido amistoso disputado en el Miyagi Stadium, en el que Brian Rodríguez y Federico Viñas fueron titulares

Uruguay pierde ante Japón | RYOICHIRO KIDA / YOMIURI / THE YOMIURI SHIMBUN VIA AFP

El debut de Diego Forlán como seleccionador de Uruguay terminó con derrota. La celeste llegó al minuto 90 con empate, pero permitieron dos goles en el agregado para perder 3-1 contra Japón en su primer partido de esta Fecha FIFA.

“Sabíamos que iba a ser un partido difícil. Jugamos con una selección que conozco al entrenador, ya lo he enfrentado en Hiroshima y le gusta las asociaciones, trabajan muy bien. Se nota su trabajo. Fue un partido bastante disputado y una lástima que en los descuentos ellos aprovecharon esas situaciones que tuvieron y terminaron ganando el partido”, declaró Forlán tras el partido.

“Una lástima. El resultado fue bastante ventaja para lo que había sido el encuentro en casi los 90 minutos. Tuvimos varias situaciones de gol, tanto en el primero como en el segundo. Muy agradecido con los jugadores, hicieron un esfuerzo enorme, un desgaste por el viaje para llegar acá. Se notó en el campo. Lo hicieron muy bien. El fútbol tiene esas cosas y no refleja lo que fue el partido, pero es fútbol”, agregó ‘Cachavacha’.

Resumen del primer amistoso de Uruguay en la fecha FIFA, que terminó con victoria para el conjunto japonés 📽️ pic.twitter.com/YrLUWPRi1u — AUFTV (@auftv_oficial) September 24, 2026

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Santiago Mele, Nahitan Nánddez, Ronald Araujo, Mathías Olivera, Juan Manuel Sanabria, Brian Rodríguez, Lucas Torreira, Rodrigo Bentancur, Maximiliano Araújo, Federico Viñas y Darwin Núñez fue el primer XI de Forlán como entrenador de Uruguay, pero apenas al minuto 11 ya se fueron abajo en el marcador.

Kuryu Matsuki tomó el esférico en sector ofensivo, hizo una diagonal hacia el centro y le pegó de parte interna a segundo palo. Un gol a lo Robben o Messi para el 1-0 de los nipones.

Uruguay fue en busca del empate y lo consiguió en la recta final de la primera parte. Habían intentado con disparos a distancia que complicaron a Hayakawa, pero llegó el gol en un robo cortesía de la presión alta, el arquero hizo una atajada milagrosa a Viñas con el pie, pero el rechace le quedó a Maxi Araujo. El ex jugador del Puebla y el Toluca, pese a tener un ángulo reducido, encontró una rendija para poner el 1-1 al minuto 42.

La celeste tuvo par de ocasiones en la segunda parte, pero no tuvo suerte. Como buen partido amistoso, llegaron cambios al por mayor (ocho por los locales y seis de los sudamericanos). Parecíamos destinados a un empate, pero se desfondó Uruguay en la recta final.

Al minuto 92, Kento Shiogai recibió un pase filtrado dentro del área y rompió el empate para desatar el festejo en el Miyagi Stadium. No fue el último gol, porque al 97′, en un pase filtrado, Ayase Ueda recibió un pase largo, sacó a Mele y definió con el arco abierto para el 3-1 definitivo.

La celeste tendrá dos partidos más en esta Fecha FIFA, que es una gira asiática para el equipo de Forlán. Se medirán a Corea del Sur el lunes 28 de septiembre y cierran enfrentando a la India el martes 6 de octubre.

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