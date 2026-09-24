India vs Panamá en vivo: dónde mirar el amistoso internacional de septiembre 2026

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India vs Panamá, partido en vivo y en directo | Claro Sports

India y Panamá se enfrentan en uno de los amistosos internacionales de la fecha FIFA de septiembre de 2026, en un partido que llevará a la selección canalera hasta Bengaluru para iniciar su gira por Asia. El equipo dirigido por Thomas Christiansen aprovechará esta ventana para continuar trabajando después de su participación en el Mundial y comenzar a preparar los próximos desafíos oficiales que tendrá en Concacaf.

La convocatoria panameña combina buena parte de la base mundialista con futbolistas que buscan ganarse un lugar en el nuevo ciclo. Christiansen incluyó inicialmente a 14 jugadores que estuvieron en la Copa del Mundo y seis posibles debutantes, aunque la preparación sufrió tres bajas por problemas físicos: Andrés Andrade, José Córdoba y Josué Vergara quedaron fuera y no serán reemplazados. De esta manera, Panamá afrontará la gira con 24 futbolistas.

El partido ante India será apenas la primera parada de un recorrido que continuará en Japón. Después de jugar en Bengaluru, Panamá enfrentará a Nueva Zelanda el 1 de octubre en Yokohama y cerrará la gira el 5 de octubre frente a Japón o Ecuador en Tokio. India también tendrá un calendario de máxima exigencia: tras medirse con los Canaleros, los Blue Tigers recibirán a Brasil y Uruguay, convirtiendo esta ventana internacional en una importante prueba para ambas selecciones.

¿A qué hora juegan y dónde mirar en vivo India vs Panamá en amistoso FIFA?

India y Panamá se enfrentarán este viernes 25 de septiembre en el Sree Kanteerava Stadium de Bengaluru, en un amistoso correspondiente a la ventana internacional de FIFA. El encuentro comenzará a las 8:30 a.m. de Panamá (7:30 p.m. de India). Para el público panameño, el partido podrá verse en vivo por TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube de TVMAX Panamá.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan India vs Panamá hoy

Antecedentes y últimos resultados del India vs Panamá

India y Panamá nunca se enfrentaron anteriormente a nivel de selecciones mayores, por lo que el amistoso de Bengaluru será el primer antecedente oficial entre ambos países. También será apenas la novena selección diferente de Concacaf que enfrente India a lo largo de su historia.

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