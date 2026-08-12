Lakers y las ventas de equipos más caras en la historia del deporte

El equipo oro y púrpura rompe su propia marca alcanzada en 2025, siendo el único equipo que ha sido vendido por más de 10,000 millones de dólares

Las ventas de equipos más caras | Imagn Images / Getty Images via AFP

Por segunda vez en el último año, los Lakers cambian de dueño mayoritario, luego de que TWG Global acordara la venta de su participación al hermano del yerno de Donald Trump, Josh Kushner, y el ex presidente de Disney, Bob Iger, por 12,500 millones de dólares.

Es la segunda vez que el equipo angelino rompe la marca de la venta más cara de un equipo en la historia del deporte, aumentando 2,500 millones de dólares desde octubre de 2025, cuando la NBA aprobó la venta de la familia Buss a TWG.

Las ventas más caras en la historia del deporte

El Top 10 de ventas más caras en la historia del deporte cuenta con nueve de equipos estadounidenses, siendo la excepción el Chelsea de la Premier League. Seis son de equipos de la NBA, tres de la NFL y la ya mencionada de la liga inglesa.

Los Angeles Lakers (NBA, 2026): estimado en 12,500 millones de dólares Los Angeles Lakers (NBA, 2025): 10,000 MDD Seattle Seahawks (NFL, 2026): 9,600 MDD Boston Celtics (NBA, 2025): 6,100 MDD Washington Commanders (NFL, 2023): $6,050 MDD Chelsea Football Club (Premier League, 2022): $5,350 MDD Denver Broncos (NFL, 2022): $4,650 MDD Phoenix Suns (NBA, 2023): $4,000 MDD Dallas Mavericks (NBA, 2024): $3,500 MDD Charlotte Hornets (NBA, 2024): $3,000 MDD

Considerando las últimas valuaciones de equipos de Forbes, solo un equipo, los Dallas Cowboys, tiene una valuación mayor (13,000 MDD) que el precio de venta de los Lakers. Golden State Warriors (11, NBA), Los Angeles Rams (10.5, NFL), New York Giants (NFL, 9.5), New York Knicks (9.75, NBA) y Real Madrid (LaLiga, 9.5) son los siguientes equipos más valiosos.

Lakers, la venta más cara en la historia | Noah Graham/Getty Images vía AFP

¿Cuánto costaron las franquicias de la NBA?

Las finanzas del mejor básquetbol del mundo han crecido a pasos agigantados en las últimas décadas. La chispa que encendió la mecha fue la llegada de Larry Bird y Magic Johnson para la temporada 1979/80, que elevó el perfil y popularidad de la Asociación, el cual subió varios niveles más con Michael Jordan y el Dream Team de 1992, cuando aumentó el perfil internacional de la liga.

En 1983 se dio la primera venta de las franquicias actuales, la de los Indiana Pacers, uno de cuatro equipos de la ABA que se sumaron a la NBA en la fusión de 1976. El equipo tuvo problemas financieros por los 3.2 millones de dólares que tuvieron que pagar para pasar a la Asociación, además de que tuvieron poco éxito en la cancha. El grupo inversor original puso en venta al equipo y lo adquirieron los hermanos Herb y Mel Simon por $11 millones de dólares. Comparando con los 12,500 millones de dólares que se pagaron por los Lakers, hablamos de un incremento de 113636% desde ese primer cambio de propietarios.

En 1997 se dio la primera venta de nueve cifras, cuando cuando los Knicks fueron adquiridos por James Dolan por 300 millones de dólares. Los precios no variaron mucho par de décadas, hasta que la NBA obligó la venta de los Clippers tras el escándalo de racismo de Donald Sterling y el equipo fue adquirido por Steve Ballmer por 2,000 millones de dólares, la primera de 10 ventas de franquicias por más de mil millones.

Año Equipo Precio (millones de dólares) 2026 Los Angeles Lakers $12,500 (estimado) 2025 Boston Celtics $6,100 2024 Charlotte Hornets $3,000 2024 Dallas Mavericks $3,500 2023 Phoenix Suns $4,000 2021 Utah Jazz $1,660 2019 Brooklyn Nets $3,500 (en dos etapas) 2017 Houston Rockets $2,200 2015 Atlanta Hawks $730 2014 Los Angeles Clippers $2,000 2014 Milwaukee Bucks $550 2013 Sacramento Kings $534 2012 Memphis Grizzlies $377 2012 New Orleans Pelicans $338 2011 Detroit Pistons $325 2011 Philadelphia 76ers $287 2010 Golden State Warriors $450 2010 Washington Wizards $551 2006 Oklahoma City Thunder $325 2005 Cleveland Cavaliers $375 2002 Boston Celtics $360 2000 Denver Nuggets $202 1998 Toronto Raptors $467 1997 New York Knicks $300 1995 Miami Heat $68 1995 Minnesota Timberwolves $88.5 1993 San Antonio Spurs $76 1991 Orlando Magic $85 1988 Portland Trail Blazers $70 1985 Chicago Bulls $16.2 1983 Indiana Pacers $11

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