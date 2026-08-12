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Lakers y las ventas de equipos más caras en la historia del deporte

Publicado por Héctor Lázzeri

El equipo oro y púrpura rompe su propia marca alcanzada en 2025, siendo el único equipo que ha sido vendido por más de 10,000 millones de dólares

Lakers, Seahawks y Celtics, las ventas más caras en la historia
Las ventas de equipos más caras | Imagn Images / Getty Images via AFP

Por segunda vez en el último año, los Lakers cambian de dueño mayoritario, luego de que TWG Global acordara la venta de su participación al hermano del yerno de Donald Trump, Josh Kushner, y el ex presidente de Disney, Bob Iger, por 12,500 millones de dólares.

Es la segunda vez que el equipo angelino rompe la marca de la venta más cara de un equipo en la historia del deporte, aumentando 2,500 millones de dólares desde octubre de 2025, cuando la NBA aprobó la venta de la familia Buss a TWG.

Las ventas más caras en la historia del deporte

El Top 10 de ventas más caras en la historia del deporte cuenta con nueve de equipos estadounidenses, siendo la excepción el Chelsea de la Premier League. Seis son de equipos de la NBA, tres de la NFL y la ya mencionada de la liga inglesa.

  1. Los Angeles Lakers (NBA, 2026): estimado en 12,500 millones de dólares
  2. Los Angeles Lakers (NBA, 2025): 10,000 MDD
  3. Seattle Seahawks (NFL, 2026): 9,600 MDD
  4. Boston Celtics (NBA, 2025): 6,100 MDD
  5. Washington Commanders (NFL, 2023): $6,050 MDD
  6. Chelsea Football Club (Premier League, 2022): $5,350 MDD
  7. Denver Broncos (NFL, 2022): $4,650 MDD
  8. Phoenix Suns (NBA, 2023): $4,000 MDD
  9. Dallas Mavericks (NBA, 2024): $3,500 MDD
  10. Charlotte Hornets (NBA, 2024): $3,000 MDD

Considerando las últimas valuaciones de equipos de Forbes, solo un equipo, los Dallas Cowboys, tiene una valuación mayor (13,000 MDD) que el precio de venta de los Lakers. Golden State Warriors (11, NBA), Los Angeles Rams (10.5, NFL), New York Giants (NFL, 9.5), New York Knicks (9.75, NBA) y Real Madrid (LaLiga, 9.5) son los siguientes equipos más valiosos.

Nueva era en los Lakers tras venta récord
Lakers, la venta más cara en la historia | Noah Graham/Getty Images vía AFP

¿Cuánto costaron las franquicias de la NBA?

Las finanzas del mejor básquetbol del mundo han crecido a pasos agigantados en las últimas décadas. La chispa que encendió la mecha fue la llegada de Larry Bird y Magic Johnson para la temporada 1979/80, que elevó el perfil y popularidad de la Asociación, el cual subió varios niveles más con Michael Jordan y el Dream Team de 1992, cuando aumentó el perfil internacional de la liga.

En 1983 se dio la primera venta de las franquicias actuales, la de los Indiana Pacers, uno de cuatro equipos de la ABA que se sumaron a la NBA en la fusión de 1976. El equipo tuvo problemas financieros por los 3.2 millones de dólares que tuvieron que pagar para pasar a la Asociación, además de que tuvieron poco éxito en la cancha. El grupo inversor original puso en venta al equipo y lo adquirieron los hermanos Herb y Mel Simon por $11 millones de dólares. Comparando con los 12,500 millones de dólares que se pagaron por los Lakers, hablamos de un incremento de 113636% desde ese primer cambio de propietarios.

En 1997 se dio la primera venta de nueve cifras, cuando cuando los Knicks fueron adquiridos por James Dolan por 300 millones de dólares. Los precios no variaron mucho par de décadas, hasta que la NBA obligó la venta de los Clippers tras el escándalo de racismo de Donald Sterling y el equipo fue adquirido por Steve Ballmer por 2,000 millones de dólares, la primera de 10 ventas de franquicias por más de mil millones.

AñoEquipoPrecio (millones de dólares)
2026Los Angeles Lakers$12,500 (estimado)
2025Boston Celtics$6,100
2024Charlotte Hornets$3,000
2024Dallas Mavericks$3,500
2023Phoenix Suns$4,000
2021Utah Jazz$1,660
2019Brooklyn Nets$3,500 (en dos etapas)
2017Houston Rockets$2,200
2015Atlanta Hawks$730
2014Los Angeles Clippers$2,000
2014Milwaukee Bucks$550
2013Sacramento Kings$534
2012Memphis Grizzlies$377
2012New Orleans Pelicans$338
2011Detroit Pistons$325
2011Philadelphia 76ers$287
2010Golden State Warriors$450
2010Washington Wizards$551
2006Oklahoma City Thunder$325
2005Cleveland Cavaliers$375
2002Boston Celtics$360
2000Denver Nuggets$202
1998Toronto Raptors$467
1997New York Knicks$300
1995Miami Heat$68
1995Minnesota Timberwolves$88.5
1993San Antonio Spurs$76
1991Orlando Magic$85
1988Portland Trail Blazers$70
1985Chicago Bulls$16.2
1983Indiana Pacers$11

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