Lakers y las ventas de equipos más caras en la historia del deporte
El equipo oro y púrpura rompe su propia marca alcanzada en 2025, siendo el único equipo que ha sido vendido por más de 10,000 millones de dólares
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Por segunda vez en el último año, los Lakers cambian de dueño mayoritario, luego de que TWG Global acordara la venta de su participación al hermano del yerno de Donald Trump, Josh Kushner, y el ex presidente de Disney, Bob Iger, por 12,500 millones de dólares.
Es la segunda vez que el equipo angelino rompe la marca de la venta más cara de un equipo en la historia del deporte, aumentando 2,500 millones de dólares desde octubre de 2025, cuando la NBA aprobó la venta de la familia Buss a TWG.
Las ventas más caras en la historia del deporte
El Top 10 de ventas más caras en la historia del deporte cuenta con nueve de equipos estadounidenses, siendo la excepción el Chelsea de la Premier League. Seis son de equipos de la NBA, tres de la NFL y la ya mencionada de la liga inglesa.
- Los Angeles Lakers (NBA, 2026): estimado en 12,500 millones de dólares
- Los Angeles Lakers (NBA, 2025): 10,000 MDD
- Seattle Seahawks (NFL, 2026): 9,600 MDD
- Boston Celtics (NBA, 2025): 6,100 MDD
- Washington Commanders (NFL, 2023): $6,050 MDD
- Chelsea Football Club (Premier League, 2022): $5,350 MDD
- Denver Broncos (NFL, 2022): $4,650 MDD
- Phoenix Suns (NBA, 2023): $4,000 MDD
- Dallas Mavericks (NBA, 2024): $3,500 MDD
- Charlotte Hornets (NBA, 2024): $3,000 MDD
Considerando las últimas valuaciones de equipos de Forbes, solo un equipo, los Dallas Cowboys, tiene una valuación mayor (13,000 MDD) que el precio de venta de los Lakers. Golden State Warriors (11, NBA), Los Angeles Rams (10.5, NFL), New York Giants (NFL, 9.5), New York Knicks (9.75, NBA) y Real Madrid (LaLiga, 9.5) son los siguientes equipos más valiosos.
¿Cuánto costaron las franquicias de la NBA?
Las finanzas del mejor básquetbol del mundo han crecido a pasos agigantados en las últimas décadas. La chispa que encendió la mecha fue la llegada de Larry Bird y Magic Johnson para la temporada 1979/80, que elevó el perfil y popularidad de la Asociación, el cual subió varios niveles más con Michael Jordan y el Dream Team de 1992, cuando aumentó el perfil internacional de la liga.
En 1983 se dio la primera venta de las franquicias actuales, la de los Indiana Pacers, uno de cuatro equipos de la ABA que se sumaron a la NBA en la fusión de 1976. El equipo tuvo problemas financieros por los 3.2 millones de dólares que tuvieron que pagar para pasar a la Asociación, además de que tuvieron poco éxito en la cancha. El grupo inversor original puso en venta al equipo y lo adquirieron los hermanos Herb y Mel Simon por $11 millones de dólares. Comparando con los 12,500 millones de dólares que se pagaron por los Lakers, hablamos de un incremento de 113636% desde ese primer cambio de propietarios.
En 1997 se dio la primera venta de nueve cifras, cuando cuando los Knicks fueron adquiridos por James Dolan por 300 millones de dólares. Los precios no variaron mucho par de décadas, hasta que la NBA obligó la venta de los Clippers tras el escándalo de racismo de Donald Sterling y el equipo fue adquirido por Steve Ballmer por 2,000 millones de dólares, la primera de 10 ventas de franquicias por más de mil millones.
|Año
|Equipo
|Precio (millones de dólares)
|2026
|Los Angeles Lakers
|$12,500 (estimado)
|2025
|Boston Celtics
|$6,100
|2024
|Charlotte Hornets
|$3,000
|2024
|Dallas Mavericks
|$3,500
|2023
|Phoenix Suns
|$4,000
|2021
|Utah Jazz
|$1,660
|2019
|Brooklyn Nets
|$3,500 (en dos etapas)
|2017
|Houston Rockets
|$2,200
|2015
|Atlanta Hawks
|$730
|2014
|Los Angeles Clippers
|$2,000
|2014
|Milwaukee Bucks
|$550
|2013
|Sacramento Kings
|$534
|2012
|Memphis Grizzlies
|$377
|2012
|New Orleans Pelicans
|$338
|2011
|Detroit Pistons
|$325
|2011
|Philadelphia 76ers
|$287
|2010
|Golden State Warriors
|$450
|2010
|Washington Wizards
|$551
|2006
|Oklahoma City Thunder
|$325
|2005
|Cleveland Cavaliers
|$375
|2002
|Boston Celtics
|$360
|2000
|Denver Nuggets
|$202
|1998
|Toronto Raptors
|$467
|1997
|New York Knicks
|$300
|1995
|Miami Heat
|$68
|1995
|Minnesota Timberwolves
|$88.5
|1993
|San Antonio Spurs
|$76
|1991
|Orlando Magic
|$85
|1988
|Portland Trail Blazers
|$70
|1985
|Chicago Bulls
|$16.2
|1983
|Indiana Pacers
|$11