Monterrey vs Chivas en vivo la Liga MX: horario, alineaciones y dónde ver el partido del Apertura 2026; jornada 14

Este duelo representará el reencuentro de Matías Almeyda con el Rebaño, institución con la que conquistó el campeonato de Liga MX del Clausura 2017

Monterrey vs Chivas, ¿cuándo y donde ver el partido? | Claro Sports

Monterrey y Chivas se enfrentan en un partido clave por los puestos de Liguilla del Apertura 2026 de la Liga MX. Los Rayados recibirán al Guadalajara este sábado 24 de octubre, a las 19:00 horas tiempo del centro de México, en el Gigante de Acero, como parte de la jornada 14. Ambos equipos se encuentran entre los ocho primeros lugares de la clasificación, pero la presión recae principalmente en La Pandilla, que necesita sumar puntos cuando restan cuatro jornadas del calendario regular, incluida esta fecha.

Los Rayados de Matías Almeyda ocupan el séptimo lugar de la tabla general con 20 puntos, después de conseguir una victoria de 4-1 sobre Puebla en el Estadio Cuauhtémoc, gracias a los goles de Diego Rossi, Hugo Cuypers, Lucas Ocampos y Roberto de la Rosa. El conjunto regiomontano llega con dos triunfos consecutivos y buscará aprovechar su localía para mantenerse entre los ocho clasificados a los cuartos de final. Una derrota ante Chivas podría comprometer su posición y permitir que sus perseguidores lo desplacen de la zona de Liguilla, aunque todavía tiene pendiente su partido frente a Querétaro.

Por su parte, las Chivas de Gabriel Milito llegan en el segundo puesto con 23 unidades, después de romper una racha de cuatro partidos sin ganar al vencer 1-0 a Necaxa, gracias a un autogol de Agustín Oliveros. Pese al resultado, el Guadalajara mantiene cuestionamientos por su falta de contundencia, aunque ha permanecido entre los primeros lugares durante buena parte del campeonato. A este escenario se suma la incertidumbre sobre el futuro de Milito. José María Garrido, reportero de Claro Sports, dio a conocer que las negociaciones para extender su contrato no han avanzado y que existe la posibilidad de que el argentino decida dejar el equipo si no conquista el título del Apertura 2026. Por ahora, no existe una decisión oficial sobre su salida.

Fecha, horario y dónde ver el Monterrey vs Chivas del Apertura 2026 de la Liga MX

El encuentro entre Monterrey y Chivas se disputará este sábado 24 de octubre de 2026, a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, en el Gigante de Acero. Los aficionados podrán seguir el partido a través de Canal 5, TUDN y ViX Premium, mientras que online podrás seguir todos los detalles en el minuto a minuto de Claro Sports.

Alineaciones probables del Monterrey vs Chivas para la jornada 14 de la Liga MX 2026

Matías Almeyda y Gabriel Milito buscarán utilizar a sus principales elementos para conseguir los tres puntos. Los entrenadores cuentan con poco tiempo de recuperación después de disputar sus encuentros de la jornada 13, por lo que podrían realizar modificaciones en sus respectivos equipos. Estas son las alineaciones probables, basadas en los titulares que utilizaron ante Puebla y Necaxa, respectivamente.

Monterrey: Esteban Andrada; Ricardo Chávez, Víctor Guzmán, Carlos Salcedo, Gerardo Arteaga; César Garza, Óliver Torres, Orbelín Pineda, Diego Rossi, Lucas Ocampos y Hugo Cuypers.

Chivas: Raúl Rangel; Diego Campillo, Luis Rey, Daniel Aguirre; Jordan Carrillo, Fernando González, Richard Ledezma, Leonel Calderón, Efraín Álvarez, Ricardo Marín y Roberto Alvarado.

Las alineaciones oficiales se darán a conocer antes del inicio del partido.

Antecedentes y últimos resultados del Monterrey vs Chivas en la Liga MX

Chivas tiene una ventaja de tres victorias, un empate y una derrota frente a Monterrey en sus últimos cinco enfrentamientos de Liga MX. El antecedente más reciente corresponde al Clausura 2026, cuando el Guadalajara consiguió una victoria de 3-2 en la casa de Rayados, en un partido en el que el Tala Rangel detuvo un penal durante el tiempo agregado. El equipo regiomontano intentará revertir esa tendencia ante su afición. Estos son los últimos cinco resultados entre Monterrey y Chivas:

Clausura 2026: Monterrey 2-3 Chivas | 21 de marzo de 2026.

Monterrey 2-3 Chivas | 21 de marzo de 2026. Apertura 2025: Chivas 4-2 Monterrey | 8 de noviembre de 2025.

Chivas 4-2 Monterrey | 8 de noviembre de 2025. Clausura 2025: Monterrey 3-1 Chivas | 5 de abril de 2025.

Monterrey 3-1 Chivas | 5 de abril de 2025. Apertura 2024: Chivas 1-1 Monterrey | 28 de septiembre de 2024.

Chivas 1-1 Monterrey | 28 de septiembre de 2024. Clausura 2024: Monterrey 0-2 Chivas | 30 de marzo de 2024.

El partido también representará el reencuentro de Matías Almeyda con Chivas, institución a la que dirigió entre 2015 y 2018 y con la que conquistó el campeonato de Liga MX del Clausura 2017 y la Liga de Campeones de la Concacaf 2018.

Pronóstico y momios: ¿quién es el favorito para ganar el partido de la jornada 14?

Monterrey aparece con una ventaja mínima sobre Chivas en los momios de referencia de caliente.mx, aunque los números muestran un enfrentamiento sin una diferencia amplia entre ambos equipos. Los Rayados parten con el factor de jugar en casa, mientras que Guadalajara llega con una mejor posición en la tabla general y una racha favorable en los enfrentamientos directos.

Victoria de Monterrey: +152

+152 Empate: +245

+245 Victoria de Chivas: +170

Los momios son de referencia y pueden modificarse antes del encuentro.