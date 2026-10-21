Puebla vs Monterrey en vivo el partido de la jornada 13 de la Liga MX: resultado y goles hoy, Apertura 2026

La Franja recibe a Rayados en un duelo por escalar posiciones rumbo a la Liguilla; sigue el resultado, goles y las mejores acciones de la jornada 13

Puebla vs Monterrey, en vivo minuto a minuto | Claro Sports

Puebla y Monterrey se enfrentan este miércoles 21 de octubre en el Estadio Cuauhtémoc, en un compromiso correspondiente a la jornada 13 del Apertura 2026 de la Liga MX. Ambos equipos llegan a la recta final de la fase regular con la necesidad de sumar puntos para acercarse a los puestos de clasificación, en un encuentro que también pondrá a prueba el rendimiento de los poblanos como locales y de los regiomontanos fuera de casa.

La Franja llega después de empatar sin goles ante Tijuana, mientras que Monterrey recuperó el camino de la victoria tras imponerse 2-1 a Pachuca en la jornada anterior. Los Rayados también cuentan con antecedentes recientes favorables frente a Puebla, por lo que buscarán extender esa racha en territorio poblano. Sigue todas las acciones del encuentro en el MINUTO A MINUTO de Claro Sports, con el marcador en vivo, goles, alineaciones, cambios y las principales incidencias.

¿A qué hora juega Puebla vs Monterrey y dónde ver hoy 21 de octubre la jornada 13 de la Liga MX 2026?

El partido entre Puebla y Monterrey comenzará este miércoles 21 de octubre a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Cuauhtémoc. El encuentro forma parte de la jornada doble del Apertura 2026 y enfrentará a dos conjuntos que buscan mejorar sus posiciones en la clasificación general.

La transmisión en vivo estará disponible a través de ESPN y Disney+, mientras que Claro Sports ofrecerá el seguimiento del compromiso mediante su minuto a minuto, con las jugadas, anotaciones, estadísticas y el resultado actualizado durante los 90 minutos.

Alineaciones Puebla vs Monterrey, al momento: así salen al partido del Apertura 2026

Puebla y Monterrey preparan sus alineaciones para uno de los enfrentamientos de la jornada 13. El equipo poblano buscará aprovechar su condición de local para romper la racha de resultados adversos ante Rayados, mientras que los visitantes intentarán mantener su dominio reciente sobre La Franja.

Las alineaciones oficiales de ambos equipos están pendientes de confirmación y se darán a conocer antes del silbatazo inicial. Los entrenadores también definirán a los futbolistas que estarán disponibles en el banquillo y las posibles modificaciones respecto a sus compromisos anteriores.

Antecedentes Puebla vs Monterrey, marcadores y últimos resultados en la Liga MX

Monterrey mantiene una racha de cinco partidos consecutivos sin perder frente al Puebla, con cuatro victorias y un empate. El enfrentamiento más reciente se disputó en el Clausura 2026, cuando Rayados consiguió una victoria de 2-1 en el Estadio BBVA.

Estos son los últimos cinco resultados entre Puebla y Monterrey en la Liga MX:

Torneo Partido Resultado Clausura 2026 Monterrey vs Puebla 2-1 Apertura 2025 Puebla vs Monterrey 2-4 Clausura 2025 Monterrey vs Puebla 1-1 Apertura 2024 Puebla vs Monterrey 1-2 Clausura 2024 Monterrey vs Puebla 2-0

Puebla no derrota a Monterrey en el Estadio Cuauhtémoc desde el Clausura 2022, cuando consiguió imponerse por la mínima diferencia. Desde entonces, Rayados ha sumado resultados favorables en sus visitas, una tendencia que buscará prolongar en este nuevo compromiso del fútbol mexicano.

Pronósticos y momios: ¿Quién es favorito para ganar el partido del Apertura 2026?

Monterrey aparece como favorito para conseguir la victoria frente al Puebla, de acuerdo con los momios de Caliente.mx para el partido de la jornada 13. El conjunto regiomontano tiene una cuota de -104, mientras que un triunfo de La Franja se ubica en +260 y el empate ofrece +265.

Los momios consultados para el encuentro son los siguientes:

Resultado Momio Victoria de Puebla +260 Empate +265 Victoria de Monterrey -104

Los antecedentes recientes respaldan el favoritismo de los Rayados, que acumulan cuatro victorias en sus cinco enfrentamientos más recientes con los poblanos. Sin embargo, Puebla tendrá la oportunidad de modificar esa tendencia ante su afición, en un compromiso en el que ambos necesitan sumar puntos. Las cuotas pueden cambiar antes y durante el partido.

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