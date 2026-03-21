Monterrey vs Chivas en vivo: ¿Quién gana hoy el partido de Liga MX 2026? Jornada 12

El esperado compromiso entre Rayados y rojiblancos dará inicio en punto de las 19:05 horas, tiempo del centro de México desde el Gigante de Acero

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Clausura 2026: horario del partido Monterrey vs Chivas, hoy sábado 21 de marzo de 2026

El esperado compromiso entre Monterrey y Chivas dará inicio en punto de las 19:05 horas, tiempo del centro de México desde el Gigante de Acero.

Liga MX: alineaciones del Monterrey vs Chivas para la jornada 12, al momento

Estos serían los once futbolistas que mandarían a la cancha cada uno de los entrenadores:

Monterrey: Luis Cárdenas, Carlos Salcedo, Luis Reyes, Daniel Aceves, Gerardo Arteaga, Jorge Rodríguez, Allen Rojas, Luca Orellano, Jesús Corona, Cristian Reyes y Uroš Djurdjević



Luis Cárdenas, Carlos Salcedo, Luis Reyes, Daniel Aceves, Gerardo Arteaga, Jorge Rodríguez, Allen Rojas, Luca Orellano, Jesús Corona, Cristian Reyes y Uroš Djurdjević Chivas: José Rangel, Bryan González, José Castillo, Diego Campillo, Daniel Aguirre, Ángel Sepúlveda, Efraín Álvarez, Fernando González, Omar Govea, Armando González y Roberto Alvarado

¿Dónde ver en vivo el Monterrey vs Chivas? Canales de TV y transmisión streaming

El enfrentamiento entre Monterrey y Chivas podrá seguirse en directo por televisión a través de Canal 5 y TUDN, mientras que en plataformas digitales estará disponible mediante ViX en streaming. Asimismo, los aficionados tendrán la opción de mantenerse al tanto con el minuto a minuto de Claro Sports, donde se ofrecerá cobertura detallada, junto con la crónica más completa y las reacciones más destacadas del encuentro.

Antecedentes del Monterrey vs Chivas y últimos resultados en la Liga MX

En los duelos más recientes entre Monterrey y Chivas, la rivalidad se ha caracterizado por un notable equilibrio competitivo. Si se observan los últimos cinco encuentros, ambos conjuntos han conseguido dos triunfos cada uno, además de registrarse un empate, lo que confirma la igualdad de fuerzas que han mostrado en torneos recientes.

El partido más cercano en el tiempo fue favorable para Chivas, que ganó 4-2 el 8 de noviembre de 2025 en el Apertura 2025. No obstante, Monterrey también ha sabido responder, destacando su victoria 3-1 en el Clausura 2025, así como otros resultados positivos como el 2-1 en el Apertura 2023. A diferencia de otras rivalidades más desequilibradas, ninguno ha logrado establecer una hegemonía prolongada, por lo que cada nuevo enfrentamiento representa una oportunidad clave para romper esa paridad reciente.

Chivas 4-2 Monterrey | Jornada 17 | Apertura 2025

Monterrey 3-1 Chivas | Jornada 14 | Clausura 2025

Chivas 1-1 Monterrey | Jornada 10 | Apertura 2024

Monterrey 0-2 Chivas | Jornada 13 | Clausura 2024

Chivas 1-2 Monterrey | Jornada 7 | Apertura 2023

Pronósticos y momios: ¿Quién es favorito para ganar el partido del Clausura 2026?

Según las cuotas de Caliente MX, el escenario se percibe bastante parejo, aunque con una ligera ventaja para el equipo que aparece con momio de +112, lo que lo coloca como favorito moderado ante Monterrey. Por su parte, el triunfo regiomontano se paga en +225, reflejando una probabilidad menor dentro de las proyecciones, mientras que el empate, con +255, luce como la opción menos probable, aunque sigue siendo viable en un partido cerrado.

En cuanto al mercado de anotaciones, la línea de 2.5 goles con momio de -125 apunta a un duelo con tendencia ofensiva, o al menos con varias oportunidades claras de cara al arco. En contraste, el +100 para el “under” sugiere que un encuentro más defensivo también entra en el panorama, aunque con una probabilidad ligeramente inferior según las estimaciones.

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