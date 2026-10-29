América vs Tijuana en vivo el partido de la jornada 7 de la Liga MX: resultado y goles hoy, Apertura 2026

Sigue las acciones minuto a minuto del encuentro pendiente de la jornada 7 entre Águilas y Xolos en el Estadio Azteca

América y Tijuana se ven las caras en su encuentro pendiente. | Claro Sports.

¿A qué hora juega América vs Tijuana y dónde ver hoy 28 de octubre la jornada 7 de la Liga MX 2026?

El partido América vs Tijuana comenzará a las 21:00 horas, tiempo del centro de México, este miércoles 28 de octubre en el Estadio Azteca de la Ciudad de México. El compromiso estaba originalmente programado para el 5 de septiembre, pero tuvo que aplazarse debido a la participación del conjunto americanista en la fase final de la Leagues Cup 2026.

La transmisión en vivo estará disponible en Canal 5 y TUDN por televisión, además de ViX Premium vía streaming. También podrás seguir todas las incidencias del encuentro a través del minuto a minuto de Claro Sports, con las mejores jugadas, goles y el marcador actualizado.

Alineaciones América vs Tijuana, al momento: así salen al partido del Apertura 2026

Guillermo Almada y Sebastián Abreu preparan sus mejores opciones para disputar los tres puntos, después de que ambos equipos tuvieran actividad el pasado domingo 25 de octubre. A falta de las alineaciones oficiales, estas son las posibles formaciones para el encuentro.

América (alineación probable): Luis Malagón; Kevin Álvarez, Santiago Bueno, Santiago Ramos Mingo, Franco Rossano; Israel Reyes, Erick Sánchez; Óscar Perea, Carlos Álvarez, Brian Rodríguez y Henry Martín. DT: Guillermo Almada.

Tijuana (alineación probable): Antonio Rodríguez; Rafael Fernández, Jackson Porozo, Alejandro Gómez, Román Árciga, Aarón Vega; Francisco González, Ignacio Rivero, Iván Tona, Adonis Preciado y Mourad El Ghezouani. DT: Sebastián Abreu.

Antecedentes América vs Tijuana, marcadores y últimos resultados en la Liga MX

América llega con una racha de cinco partidos consecutivos sin perder frente a Tijuana, aunque cuatro de esos encuentros terminaron empatados. El antecedente más reciente fue un empate sin goles, el 9 de enero de 2026, mientras que la última victoria azulcrema se registró el 16 de julio de 2025, con marcador de 3-1.

Estos son los últimos cinco enfrentamientos entre ambos equipos:

Fecha Partido Resultado 9 de enero de 2026 Tijuana vs América 0-0 16 de julio de 2025 América vs Tijuana 3-1 16 de enero de 2025 América vs Tijuana 1-1 21 de noviembre de 2024 Tijuana vs América 2-2 23 de octubre de 2024 Tijuana vs América 2-2

Pronósticos y momios: ¿Quién es favorito para ganar el partido del Apertura 2026?

América parte como favorito para conseguir la victoria sobre Tijuana, de acuerdo con los momios publicados por Caliente.mx. Las Águilas cuentan con la ventaja de jugar en casa y ocupan el primer puesto de la clasificación, aunque vienen de sufrir una derrota ante Pachuca.

Los momios para el encuentro son los siguientes:

Victoria del América: -200

Empate: +340

Victoria de Tijuana: +500

El pronóstico favorece al equipo de Guillermo Almada, que podría llegar a 30 puntos y ampliar a cuatro unidades su ventaja sobre Cruz Azul y Chivas. Sin embargo, los Xolos buscarán aprovechar el impulso de su reciente goleada ante Santos Laguna para alcanzar las 23 unidades y fortalecer sus aspiraciones de Liguilla.

¡Águilas y Xolos se ven las caras en el Estadio Azteca!

¡Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides al minuto a minuto de Claro Sports! América y Tijuana se enfrentan este miércoles 28 de octubre en el Estadio Azteca, en el partido pendiente de la jornada 7 del Apertura 2026 de la Liga MX. Las Águilas quieren recuperar el camino de la victoria y consolidarse en el liderato general, mientras que los Xolos buscan dar la sorpresa en la capital y afianzarse en los puestos de clasificación a la Liguilla.

El conjunto dirigido por Guillermo Almada llega como líder con 27 puntos, pero con la presión de Cruz Azul y Chivas, que lo siguen de cerca con 26 unidades. Los azulcremas vienen de perder 2-1 frente al Pachuca, mientras que Tijuana, dirigido por Sebastián Abreu, ocupa el octavo lugar con 20 puntos, después de romper una racha de seis encuentros sin ganar con una goleada de 4-1 sobre Santos Laguna. ¡Acompáñanos para seguir las alineaciones, goles, jugadas destacadas, polémicas y el resultado en tiempo real de este encuentro!