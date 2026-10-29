América vs Toluca en vivo la Liga MX: horario, alineaciones y dónde ver el partido del Apertura 2026; jornada 15

El conjunto de Guillermo Almada busca regresar a la senda del triunfo para mantener en la cima de la tabla, pero los Diablos también quieren cortar una mala racha

América vs Toluca, ¿dónde ver el partido de la jornada 15? | Claro Sports

América y Toluca se enfrentan este sábado 31 de octubre a las 21:10 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Azteca de la Ciudad de México, en uno de los encuentros de la jornada 15 del Apertura 2026 de la Liga MX. El partido se podrá ver en vivo por Canal 5, TUDN y ViX Premium, así como en el minuto a minuto de Claro Sports. Las Águilas buscarán defender el liderato general y mantenerse por encima de Cruz Azul y Chivas, mientras que los Diablos Rojos necesitan una victoria para recuperar posiciones y acercarse a los primeros lugares de la clasificación rumbo a la Liguilla.

El América llega como líder del Apertura 2026 con 28 puntos, después de disputar su partido pendiente de la jornada 7 frente a Xolos de Tijuana, que terminó con empate 1-1. El equipo dirigido por Guillermo Almada rescató la igualdad con un gol de Miguel Borja, pero dejó escapar la oportunidad de ampliar su ventaja en la clasificación. Las Águilas se mantienen en el primer puesto, aunque Cruz Azul y Guadalajara las siguen con 26 unidades, por lo que necesitan derrotar a Toluca para asegurar su permanencia en la cima sin depender de otros resultados.

Por su parte, Toluca llega de empatar 1-1 ante León y ocupa el quinto lugar con 23 puntos. El conjunto dirigido por Antonio ‘Turco’ Mohamed atraviesa una racha de siete encuentros consecutivos sin conocer la victoria, incluidos tres empates en sus últimos tres compromisos. Los Diablos Rojos no consiguen una victoria desde el 15 de septiembre, cuando superaron a Puebla, situación que los ha relegado en la tabla general. Un triunfo ante América les permitiría llegar a 26 unidades y mantenerse en la disputa por los primeros puestos.

Fecha, horario y dónde ver el América vs Toluca del Apertura 2026 de la Liga MX

El partido entre América y Toluca se disputará el sábado 31 de octubre de 2026 a las 21:10 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Azteca, correspondiente a la jornada 15 de la Liga MX. Los aficionados podrán seguir el encuentro en televisión abierta por Canal 5, mientras que TUDN ofrecerá la transmisión en televisión de paga. Para quienes prefieran verlo por internet, el duelo estará disponible mediante ViX Premium y online, las mejores acciones las podrás encontrar en el minuto a minuto de Claro Sports.

Alineaciones probables del Equipo América vs Toluca para la jornada 15 de la Liga MX 2026

El técnico Guillermo Almada dio descanso a varios de sus titulares tras el partido ante Xolos. Sin embargo, el América contempla las ausencias de Alejandro Zendejas y Raphael Veiga por molestias físicas, lo que abre opciones para otros futbolistas en el ataque azulcrema.

Alineación probable del América: Luis Ángel Malagón; Kevin Álvarez, Santiago Bueno, Santiago Ramos, Franco Rossano; Erick Sánchez, Israel Reyes; Óscar Perea, Carlos Álvarez, Brian Rodríguez y Henry Martín.

En el caso de Antonio Mohamed, Toluca buscará recuperar su funcionamiento ofensivo después de seis jornadas sin conseguir una victoria. Federico Viñas, autor del gol del empate ante León, aparece como una de las opciones para encabezar el ataque del conjunto escarlata.

Alineación probable de Toluca: Luis García; Santiago Simón, Bruno Méndez, Federico Pereira, Jesús Gallardo; Franco Romero, Erick Gutiérrez; Helinho, Jorge Díaz, Pável Pérez y Federico Viñas.

Antecedentes y últimos resultados del América vs Toluca en la Liga MX

América y Toluca han dividido sus últimos cinco enfrentamientos de Liga MX, con dos victorias para cada equipo y un empate. El antecedente más reciente se registró en abril de 2026, cuando las Águilas derrotaron 2-1 a los Diablos Rojos en el Estadio Azteca.

Fecha Partido Resultado 18 de abril de 2026 América vs Toluca 2-1 8 de noviembre de 2025 Toluca vs América 2-0 25 de mayo de 2025 Toluca vs América 2-0 22 de mayo de 2025 América vs Toluca 0-0 1 de marzo de 2025 América vs Toluca 3-0

Pronóstico y momios: ¿quién es el favorito para ganar el partido de la jornada 15?

América parte como ligero favorito para derrotar a Toluca, de acuerdo con los momios de caliente.mx. Las Águilas registran una cuota de +120 por su victoria, mientras que el triunfo de los Diablos Rojos se paga con +188. Por su parte, el empate presenta una cuota de +285, lo que refleja una diferencia moderada entre ambos equipos en las apuestas previas al encuentro.

Resultado Momio Caliente.mx Victoria de América +120 Empate +285 Victoria de Toluca +188

Los momios son de referencia y pueden modificarse antes del inicio del partido.