América firma una marca que no sufría desde hace 23 años: dos torneos sin ganar un clásico

El conjunto azulcrema cerró otro torneo consecutivo sin vencer a Chivas, Cruz Azul ni Pumas, una marca que no registraba desde el 2003

Las Águilas no encuentran la victoria ante sus rivales | Claro Sports

El América cerró sus enfrentamientos ante Chivas, Cruz Azul y Pumas en la fase regular del Apertura 2026 sin conseguir una sola victoria. El empate 2-2 frente a los universitarios, este sábado 7 de noviembre en el Estadio Olímpico Universitario, confirmó que las Águilas terminaron con dos igualadas y una derrota ante sus tres principales rivales de la Liga MX.

El equipo dirigido por Guillermo Almada repitió lo ocurrido en el Clausura 2026, cuando tampoco pudo derrotar al Guadalajara, Cruz Azul ni a los Pumas. Con ello, América acumuló dos torneos cortos consecutivos sin ganar ninguno de sus tres clásicos durante la fase regular, una situación que no se presentaba desde 2003, es decir, hace 23 años.

La estadística también refleja una racha que comenzó en el Apertura 2025, cuando América venció por última vez a uno de sus rivales históricos. Desde entonces, el conjunto de Coapa ha disputado nueve partidos oficiales consecutivos ante Chivas, Cruz Azul y Pumas sin conseguir el triunfo, con un balance de cinco empates y cuatro derrotas.

¿Cómo le fue al América en los clásicos del Apertura 2026?

El primer compromiso de esta serie llegó el 12 de septiembre, durante la jornada 8, cuando América perdió 4-3 contra Cruz Azul en el Clásico Joven. El resultado representó la primera derrota de Guillermo Almada ante uno de los tres rivales históricos del conjunto azulcrema en el campeonato.

El Cruz Azul venció en el Azteca | Claro Sports/Alejandra Suárez

Una semana después, el 19 de septiembre, las Águilas empataron 2-2 frente a Chivas en el Clásico Nacional. El encuentro se disputó en el Estadio Azteca y Miguel Borja anotó los dos goles del América, que sumó su primer punto en estos enfrentamientos durante el Apertura 2026.

El último clásico de la fase regular se disputó el 7 de noviembre frente a Pumas. Alejandro Zendejas adelantó al América al minuto 3 y Henry Martín convirtió un penal al 72′, pero los universitarios respondieron con goles de César Huerta al 4′ y Robert Morales al 77′. El empate 2-2 impidió que el equipo de Almada recuperara el liderato de la clasificación.

¡Robert Morales igualó desde los once pasos! | Imago7

El balance del América en los tres clásicos del Apertura 2026 fue de dos empates, una derrota, ocho goles a favor y ocho en contra. De los nueve puntos disponibles ante estos adversarios, el equipo consiguió dos. El empate ante Pumas también lo dejó con 30 unidades, dos menos que Cruz Azul, que tomó el primer lugar de la tabla.

¿Cuándo fue la última vez que América pasó dos torneos consecutivos sin ganar un clásico?

El antecedente más reciente se remonta a 2003, cuando América tampoco pudo vencer a Chivas, Cruz Azul ni Pumas en los torneos Clausura y Apertura. Desde la implementación de los torneos cortos en 1996, el equipo había atravesado otros campeonatos sin victorias ante sus rivales históricos, pero no acumulaba dos consecutivos desde aquel año.

En el Clausura 2003, América empató 1-1 con Guadalajara y registró el mismo marcador ante Pumas. Frente a Cruz Azul sufrió una derrota por 3-1 en el Estadio Azteca, el 4 de mayo. De esta manera, el conjunto de Coapa concluyó sus tres clásicos de la fase regular con dos empates y una derrota.

La situación continuó durante el Apertura 2003. Los azulcremas perdieron 4-3 frente a Pumas, igualaron 1-1 con Cruz Azul y cayeron 2-1 ante Chivas. El resultado contra los universitarios ocurrió en la primera jornada, mientras que la derrota ante Guadalajara llegó en la fecha 17, el 9 de noviembre.

El dato adquiere otra dimensión al comparar ambos años. Tanto en 2003 como en 2026, América acumuló tres empates y tres derrotas en sus seis clásicos de fase regular. En el presente año, las Águilas perdieron 1-0 contra Chivas y Pumas en el Clausura, además de empatar 1-1 con Cruz Azul. En el Apertura sumaron una derrota y dos igualadas.

Entre ambos antecedentes también hubo campeonatos sin triunfos en los tres clásicos. En el Apertura 2014, América perdió 2-0 contra Cruz Azul, cayó 1-0 ante Pumas y empató sin goles frente a Chivas. Pese a esos resultados en la fase regular, el equipo dirigido por Antonio Mohamed conquistó el título de Liga MX tras superar a Tigres en la final.

El último triunfo oficial del América frente a cualquiera de sus tres rivales históricos ocurrió el 27 de septiembre de 2025, cuando derrotó 4-1 a Pumas en la jornada 11 del Apertura de aquel año, todavía bajo la dirección técnica de André Jardine. Desde esa fecha, el club suma nueve clásicos consecutivos sin victoria en la Liga MX.

La racha podría modificarse durante la Liguilla del Apertura 2026 si América vuelve a enfrentarse con alguno de sus rivales y consigue derrotarlo. Sin embargo, el registro de dos fases regulares consecutivas sin ganar un Clásico Nacional, un Clásico Joven o un Clásico Capitalino ya quedó establecido, una situación que el club no experimentaba desde hace 23 años.