América visita a Tigres en la jornada 17 del Apertura 2026 con el liderato en juego. Consulta horario, transmisión, alineaciones, pronósticos y qué necesita para ser líder

Partidos en vivo: Tigres vs América | Claro Sports

El América visita a Tigres en la jornada 17 del Apertura 2026 de la Liga MX, en un partido que puede definir el liderato de la clasificación general y que marcará el cierre de la fase regular para ambos equipos. Las Águilas llegan con la obligación de conseguir los tres puntos en el Estadio Universitario, mientras que los felinos intentarán despedirse de su afición con una victoria después de quedar eliminados de la Liguilla.

El conjunto dirigido por Guillermo Almada ocupa el segundo lugar de la tabla con 30 puntos, dos menos que Cruz Azul, que encabeza la clasificación con 32 unidades. América acumula ocho victorias, seis empates y dos derrotas, aunque tres igualadas consecutivas le costaron el primer puesto. Su resultado más reciente fue un empate 1-1 frente a Pumas, por lo que necesita recuperar el triunfo y esperar lo que suceda en el enfrentamiento entre Guadalajara y Cruz Azul.

Por su parte, Tigres llega en el lugar 15 con apenas 15 puntos, producto de tres triunfos, seis empates y siete derrotas. El equipo dirigido por Víctor Manuel Vucetich perdió 2-3 contra Cruz Azul en la jornada anterior, resultado que confirmó su eliminación. Los universitarios buscan cerrar una campaña en la que quedaron lejos de los puestos de clasificación, con 17 goles a favor y 25 en contra.

El encuentro también representa una prueba para el América antes de los cuartos de final, especialmente por las dudas sobre la disponibilidad de Brian Rodríguez, quien presentó molestias musculares durante la preparación del partido. Con los dos equipos en situaciones distintas, la victoria resulta indispensable para las aspiraciones del conjunto azulcrema, que aún tiene posibilidades matemáticas de terminar en la primera posición del Apertura 2026.

Fecha, horario y dónde ver el Tigres vs América del Apertura 2026 de la Liga MX

El enfrentamiento entre Tigres y América se disputará el sábado 21 de noviembre de 2026, a las 21:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Universitario de San Nicolás de los Garza, Nuevo León. El partido corresponde a la última jornada de la fase regular del Apertura 2026 y podrá seguirse en vivo y gratis por Azteca 7, así como en el sitio web y la aplicación de TV Azteca Deportes.

Además de la transmisión por televisión abierta, FOX y FOX One aparecen entre las opciones de transmisión reportadas para este encuentro. El partido se disputará un día antes del Guadalajara vs Cruz Azul, programado para el domingo 22 de noviembre a las 17:07 horas, un resultado que será determinante para conocer al líder de la Liga MX.

Alineaciones probables del Tigres vs América para la jornada 17 de la Liga MX 2026

Víctor Manuel Vucetich podría mantener una formación 4-2-3-1 para recibir al América, con Nahuel Guzmán en la portería, Fernando Gorriarán en el mediocampo y Juan Brunetta como uno de sus principales recursos ofensivos. El equipo universitario buscará terminar con su racha de cinco encuentros sin ganar.

Posible alineación de Tigres: Nahuel Guzmán; Diego Sánchez, Rafael Guerrero, Vladimir Loroña, Mauro Lainez; Fernando Gorriarán, César Araújo; Henrique Simeone, Juan Brunetta, Emiliano Gómez y Guillermo Martínez.

Por parte del América, Guillermo Almada tendría como opciones a Luis Ángel Malagón, Alejandro Zendejas, Óscar Perea y Henry Martín, aunque la preparación del equipo está condicionada por el estado físico de algunos futbolistas. Brian Rodríguez trabajó por separado el 17 de noviembre debido a una lesión muscular en el bíceps femoral izquierdo, por lo que su participación sigue en duda.

Posible alineación del América: Luis Ángel Malagón; Kevin Álvarez, Israel Reyes, Santiago Ramos Mingo, Cristian Borja; Alan Cervantes, Edwin Cerrillo; Carlos Álvarez, Alejandro Zendejas, Óscar Perea y Henry Martín.

Ambas alineaciones son probables y están sujetas a modificaciones. Los entrenadores anunciarán a sus titulares antes del inicio del partido.

Antecedentes y últimos resultados del Tigres vs América en la Liga MX

Tigres y América registran dos victorias por equipo y un empate en sus últimos cinco enfrentamientos, si se incluye el amistoso disputado durante la Fecha FIFA de marzo de 2026. En su duelo oficial más reciente, correspondiente al Clausura 2026, los felinos derrotaron 4-1 a las Águilas como visitantes, mientras que los azulcremas habían ganado los dos encuentros anteriores de Liga MX.

Fecha Partido Resultado Competencia 28/03/2026 América vs Tigres 1-1 Amistoso 28/02/2026 América vs Tigres 1-4 Liga MX 16/08/2025 Tigres vs América 1-3 Liga MX 29/03/2025 América vs Tigres 3-0 Liga MX 17/07/2024 Tigres vs América 1-0 Liga MX

El antecedente más reciente entre ambos clubes terminó 1-1 el 28 de marzo de 2026, durante un amistoso celebrado en Fayetteville, Arkansas. Raúl Zúñiga adelantó al América al minuto 58 y Juan Brunetta consiguió el empate para Tigres al 83. El enfrentamiento de la jornada 17 será una nueva oportunidad para los dos equipos de romper la igualdad que presentan en sus últimos cinco compromisos.

Pronóstico y momios: ¿quién es el favorito para ganar el partido de la jornada 17?

De acuerdo con los momios de caliente.mx, América parte como favorito para derrotar a Tigres, pese a su condición de visitante. Las Águilas presentan una cuota de +102, mientras que una victoria del conjunto regiomontano se cotiza en +245. El empate ofrece una cuota de +260.

Resultado Momio Caliente.mx Tigres gana +245 Empate +260 América gana +102

Las cuotas colocan al América por delante de Tigres en las previsiones, una situación relacionada con la diferencia de rendimiento entre ambos durante el torneo. Las Águilas suman 30 puntos y 38 goles a favor, mientras los felinos tienen 15 unidades y 17 anotaciones. Sin embargo, el antecedente oficial más reciente favorece a Tigres, que ganó 4-1 en su visita a Coapa. Los momios pueden cambiar antes del silbatazo inicial y no garantizan el resultado del encuentro.

¿Qué necesita América para asegurar el liderato del Apertura 2026?

América necesita derrotar a Tigres para mantener sus posibilidades de terminar como líder general del Apertura 2026. Actualmente, Cruz Azul ocupa la primera posición con 32 puntos, mientras que las Águilas y Guadalajara registran 30 unidades. En consecuencia, el equipo de Guillermo Almada necesita llegar a 33 puntos y esperar una combinación favorable en el Clásico entre Chivas y Cruz Azul.

Si América vence a Tigres y Cruz Azul empata con Guadalajara, las Águilas terminarán en el primer lugar por diferencia de goles. Antes de la jornada 17, el conjunto azulcrema tiene una diferencia de +15, frente al +11 de Cruz Azul. Si Chivas derrota a La Máquina, América y Guadalajara alcanzarían 33 puntos, por lo que el liderato se definiría por los criterios de desempate, principalmente la diferencia de goles.

Por el contrario, si Cruz Azul vence a Guadalajara, terminará con 35 puntos y asegurará el liderato sin importar el resultado del América. Las Águilas también quedarán sin posibilidades de alcanzar la cima si empatan o pierden ante Tigres. Por ello, el partido del sábado representa la última oportunidad del conjunto de Coapa para presionar a sus rivales y buscar el primer puesto antes de comenzar su participación en la Liguilla del Apertura 2026.