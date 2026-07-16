Juan Martínez, el nuevo ‘Gilberto Mora’ que busca crecer en Querétaro

El ‘Mono’, atacante de 16 años formado en LA Galaxy, fue registrado por Querétaro y busca debutar en Liga MX para sumarse a la lista de los juveniles más precoces del torneo

Los Gallos apuestan por el joven atacante | @monomartinez

Querétaro incorporó a Juan Carlos ‘Mono’ Martínez, futbolista de 16 años que fue registrado con el primer equipo para disputar el Apertura 2026 de la Liga MX. El atacante mexicoestadounidense aparece con el dorsal 30 y podrá ser considerado por el cuerpo técnico encabezado por Esteban González.

Martínez llega al futbol mexicano después de formarse en la academia de Los Angeles Galaxy, donde participó en categorías juveniles. Su proceso también incluye convocatorias con las selecciones menores de México, pese a haber nacido en California y contar con las nacionalidades mexicana y estadounidense.

El registro representa el primer paso para que el delantero compita por minutos con Querétaro, aunque su presencia en la plantilla no asegura que vaya a participar de inmediato. La decisión dependerá de su adaptación, del trabajo realizado en los entrenamientos y de los planes que tenga el club para su desarrollo durante el torneo.

¿Quién es Juan Martínez y cuántos años tiene?

Juan Carlos Martínez Jr., conocido como ‘Mono’, es un atacante de 16 años y nacido en California, Estados Unidos el 12 de marzo de 2010. Su padre es originario de Michoacán y su madre de Tijuana, condición que le permitió representar a México en las categorías juveniles.

El nuevo jugador de Querétaro puede actuar como mediocampista ofensivo, extremo o delantero. Su etapa de formación se desarrolló en la academia del LA Galaxy, antes de que los Gallos Blancos lo incorporaran para el Apertura 2026 y decidieran registrarlo directamente dentro del primer equipo.

Su trayectoria con México comenzó en la categoría sub 15. Durante 2024 disputó 13 encuentros y consiguió 10 anotaciones, mientras que posteriormente avanzó al representativo sub 16, con el que acumuló cuatro partidos y un gol. Esos registros lo colocaron dentro del seguimiento de las selecciones menores dirigidas por la estructura de la Federación Mexicana de Futbol.

El juvenil fue registrado por Querétaro con 16 años y cuatro meses. Gilberto Mora había ingresado a la plantilla principal de Xolos con 16 años y dos meses, por lo que la comparación surgió a partir de la edad en la que ambos fueron inscritos. En cuanto a sus funciones, Martínez ocupa posiciones de ataque; puede jugar como mediapunta y de extremo en ambos perfiles.

La siguiente etapa será determinar si Martínez permanecerá de manera habitual con el primer equipo, alternará con las categorías inferiores o recibirá minutos en la Liga MX. Un debut durante el Apertura 2026 le colocaría dentro de la lista histórica de futbolistas que comenzaron su carrera en Primera División antes de cumplir 17 años.

Jugadores más jóvenes en debutar en Liga MX

Hasta el momento, Víctor Mañón conserva el récord del futbolista más joven en disputar un encuentro del máximo circuito durante la etapa de los torneos cortos, seguido por Martín Galván y Gilberto Mora.

Víctor Mañón – 15 años, siete meses y dos días. Debutó con Pachuca durante el Apertura 2007, en un partido frente a Cruz Azul. Martín Galván – 15 años, ocho meses y 25 días. El atacante apareció por primera vez con Cruz Azul durante 2008. Gilberto Mora – 15 años, 10 meses y cuatro días. El mediocampista debutó con Tijuana ante Santos Laguna en el Apertura 2024 y se convirtió en el tercer jugador más joven en hacerlo. Emiliano García – 15 años, 11 meses y 27 días. Recibió sus primeros minutos con Puebla y ocupaba el tercer puesto histórico antes de la aparición de Mora. Ever Guzmán – 16 años y dos meses. El delantero realizó su presentación con Morelia y permanece entre los cinco debutantes de menor edad registrados en la competencia.

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