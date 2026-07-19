¡A los 16 años! Juan Carlos Martínez vive su debut con los Gallos ante América

Se convirtió en el primer futbolista nacido en 2010 en debutar en la Liga MX. América también debutó a dos elementos

La joya de los queretanos tiene solo 16 años | @Club_Queretaro

Juan Carlos Martínez ingresó a la historia del futbol mexicano al debutar con los Gallos Blancos de Querétaro a los 16 años, durante el partido contra el América en el Estadio La Corregidora.

El mediocampista ingresó al terreno de juego en el tiempo de compensación, sustituyendo a Carlo Adriano García, para disputar sus primeros minutos en la Primera División y convertirse en el primer futbolista nacido en 2010 en debutar en la Liga MX.

Además, Martínez se convirtió en el jugador más joven en debutar con Querétaro y ocupa el sexto lugar entre los debuts más precoces en la historia de la Liga MX. El juvenil llegó al conjunto queretano procedente de las fuerzas básicas de LA Galaxy para reforzar al equipo de cara al Apertura 2026.

¡Un día que no se olvida! 👏



Felicidades Juan Martínez por tu debut con Gallos.



¡Mucho éxito, Mono! 🐓#Somos442 pic.twitter.com/ohmNK0QqtX — Gallos Blancos 🐓 (@Club_Queretaro) July 19, 2026

América también dio oportunidad a sus jóvenes

En el cierre del encuentro, el técnico Guillermo Almada también aprovechó para darle minutos a varios elementos de la cantera azulcrema.

El brasileño Ícaro da Conceição disputó sus primeros minutos en la Primera División. El atacante se formó en Sfera Futebol Clube, una academia ubicada en São Paulo dedicada al desarrollo de talento juvenil, desde donde dio el salto al futbol mexicano sin haber debutado previamente en el profesionalismo de su país.

Por su parte, Alejandro Cárdenas también hizo su presentación en la Liga MX. El delantero, formado en las fuerzas básicas del América desde 2022, marcó siete goles en el torneo más reciente de categorías inferiores y se convirtió en el tercer futbolista yucateco que integra el primer equipo azulcrema, junto a Henry Martín y Patricio Salas.

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