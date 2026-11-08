Armando León llega a la Selección Mexicana con seis partidos sin marcar tras derrota del Osijek

El delantero mexicano disputó 89 minutos ante el Hajduk Split, pero no pudo evitar la derrota de su equipo y mantiene una sequía goleadora desde septiembre

El atacante viajará a México para la Fecha FIFA de noviembre | Imago7

Armando León llegará a su primera convocatoria con la Selección Mexicana en medio de una sequía goleadora. El delantero de 26 años acumuló seis partidos consecutivos sin marcar, después de participar en la derrota por 1-0 del NK Osijek frente al Hajduk Split, líder de la liga croata, este domingo 8 de noviembre.

El mexicano fue titular y disputó 89 minutos en un encuentro que se resolvió prácticamente sobre el final. León tuvo dos oportunidades dentro del área, pero no consiguió terminar con su racha: primero sacó un zurdazo que fue detenido por el guardameta y posteriormente conectó un cabezazo que salió desviado. Además, recibió una tarjeta amarilla al minuto 12.

El Osijek resistió hasta los últimos instantes del partido, pero el Hajduk Split encontró el gol de la victoria al minuto 89. El resultado dejó al conjunto de León sin puntos en su último compromiso antes de que el atacante se incorpore a la concentración del equipo dirigido por Rafael Márquez.

Armando León no marca desde el 12 de septiembre

A pesar de sumar cinco goles en la liga croata, el delantero mexicano atraviesa su periodo más prolongado sin anotar desde su llegada al Osijek. Su último partido con goles fue el 12 de septiembre, cuando consiguió un doblete frente al Dinamo Zagreb.

Desde entonces, ha disputado seis encuentros sin volver a marcar, una racha que contrasta con su producción durante el arranque de temporada, cuando sus anotaciones lo colocaron como el máximo anotador azteca en el Viejo Continente.

El atacante estuvo cerca de terminar con la sequía el pasado 17 de octubre, durante el empate frente al HNK Gorica. Inicialmente, se le atribuyó uno de los goles del encuentro, pero la anotación fue corregida posteriormente y registrada como autogol, por lo que su último tanto oficial sigue siendo el conseguido ante el Dinamo Zagreb.

Armando León buscará recuperar el gol con México ante Jamaica

La falta de anotaciones llega en un momento importante para el futbolista de Ensenada, Baja California. Rafael Márquez lo incluyó por primera vez en una convocatoria de la Selección Mexicana mayor para disputar los cuartos de final de la Concacaf Nations League contra Jamaica.

Su llamado fue respaldado por Federico Bessone, entrenador del Osijek, quien destacó el compromiso y la adaptación del delantero al fútbol croata. “Armando es un gran profesional. Da todo en los entrenamientos y en los partidos”, declaró el estratega argentino antes del enfrentamiento contra Hajduk Split.

León buscará aprovechar la concentración para competir por minutos en el ataque mexicano y recuperar la contundencia que mostró durante sus primeros encuentros en Croacia. México visitará a Jamaica el 14 de noviembre en Kingston, mientras que el partido de vuelta se disputará el 17 de noviembre en Monterrey.