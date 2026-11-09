la Selección Mexicana arranca trabajos de preparación en Cancún con miras al duelo ante Jamaica en la Liga de Naciones

Rafael Márquez ya trabaja con los primeros integrantes del plantel, entre ellos Raúl Rangel, Óscar García, Julián Quiñones, César Montes y Andrés Montaño

Rafa Márquez espera una rápida aclimatación de sus dirigidos | Imago7

La Selección Mexicana inició su concentración en el Caribe mexicano con miras a enfrentar a Jamaica en el partido de ida de la Liga de Naciones de la Concacaf, con el objetivo de asegurar su boleto al Final Four programado para marzo. Bajo la dirección técnica de Rafael Márquez, el representativo tricolor comenzó los trabajos logísticos y de preparación física en la región, con Playa del Carmen como sede de concentración.

Durante la tarde de este lunes, alrededor de las 2:15 y 2:20 p.m., se registró la llegada de futbolistas procedentes de clubes de la Liga MX, como Chivas y León, al Aeropuerto Internacional de Cancún. Los jugadores generaron sorpresa al transitar por las terminales de vuelos comerciales y recibieron muestras de apoyo de los presentes.

Entre los elementos más solicitados por los aficionados estuvo el guardameta de Chivas, Raúl “Tala” Rangel, quien fue abordado por seguidores y prestadores de servicios turísticos y de transporte para solicitar fotografías y autógrafos.

En la misma jornada aeroportuaria se reportó la llegada del arquero de León, Óscar García, mientras se mantenía la expectativa por el arribo de Armando León, uno de los últimos elementos en incorporarse al grupo. Por otro lado, el plantel registra la baja del atacante Raúl Jiménez, situación que abre la posibilidad para que futbolistas como el delantero del NK Osijek puedan tener minutos en caso de requerirse mayor presencia física y juego aéreo ante centros laterales.

Entre las novedades de la convocatoria destaca el regreso del atacante Julián Quiñones, quien fue uno de los primeros jugadores en reportar desde la noche del domingo en el hotel de concentración. A él se sumaron elementos como César “Cachorro” Montes, Gilberto Mora y los seleccionados de Cruz Azul, entre ellos Andrés Montaño, a la espera de la incorporación progresiva de los futbolistas que militan en el futbol europeo.

Con el objetivo de aprovechar el tiempo disponible, el cuerpo técnico encabezado por Rafael Márquez realizó una primera sesión de entrenamiento durante la mañana del lunes en las instalaciones del “búnker tricolor”. El trabajo tuvo como objetivo comenzar la aclimatación del grupo al calor y la humedad, condiciones similares a las que enfrentará el equipo nacional durante su visita a Kingston.

En el plano táctico, se prevé que el estratega mexicano mantenga una línea de continuidad sobre la base del equipo utilizada en la pasada Copa del Mundo, con ajustes en la alineación titular. El cuerpo técnico busca consolidar el funcionamiento colectivo y darle solidez a la estructura del plantel de cara a la eliminatoria.

El plan de trabajo establece que el equipo continuará sus entrenamientos este martes para afinar detalles tácticos. Para el miércoles se contempla el acceso total a los medios de comunicación durante la práctica matutina, previo al vuelo programado para el jueves con destino a Kingston, donde México disputará el partido de ida frente a Jamaica.